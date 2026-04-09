وُلد بعد يومين من تتويج ميلان بدوري الأبطال .. ابن سيدورف يسجل ظهوره الأول نحو طريق الأضواء!

قد يمتلك ميلان سييدورف آخر بين صفوفه في المستقبل القريب: في الوقت الحالي دينزل عليه أن يكتفي بدوري الدرجة الرابعة (سيريي د)، حيث خاض للتو أول مباراة له تحت قيادة أودو.

لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا هو بالطبع ابن كلارنس، أحد أعمدة ميلان الذي فاز معه بكل شيء على الصعيدين المحلي والدولي بين عامي 2002 و2012.

وجاء الظهور الأول لدينزل سيدورف مع ميلان فيوتورو يوم الأربعاء 8 أبريل، رغم أن النتيجة النهائية لم تكن في صالحه.

