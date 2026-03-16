"ابقوا في دياركم!" - بيب جوارديولا يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لنجوم مانشستر سيتي الذين لا يؤمنون بقدرتهم على تعويض فارق النقاط أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشير الإحصائيات إلى أن مانشستر سيتي هو الفريق الأقل حظاً بشكل واضح أمام العملاق الإسباني. فقد فاز ريال مدريد بثلاث من آخر أربع مواجهات بينه وبين سيتي في دوري أبطال أوروبا، ويطمح إلى إقصاء النادي المنحدر من مانشستر من مرحلة خروج المغلوب للمرة الخامسة على التوالي، وهو رقم مذهل. علاوة على ذلك، يواجه جوارديولا "لعنة مباراة الذهاب" الخاصة به؛ فقد فشل في تجاوز مرحلة خروج المغلوب بعد خسارة مباراة الذهاب في كل من محاولاته الخمس الأخيرة، بما في ذلك المرات الثلاث التي قضاها مع مانشستر سيتي. على الرغم من ذلك، لا يزال بيب متمسكاً بفلسفته، قائلاً: "أنا أحب فريقي. أعلم أن كرة القدم الحديثة اليوم ليست كذلك، لكنني ما زلت أحبها."