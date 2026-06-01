Inigo Martinez Nassr
محمود خالد

"التأقلم ليس سهلًا في السعودية": إينيجو مارتينيز يكشف سر رحيله الاستثنائي عن برشلونة .. نصيحة لليفاندوفسكي وحقيقة الغضب من جيسوس!

هل يعتزل في السعودية؟ وكيف يفكر بعد التوقف عن ممارسة كرة القدم؟

تحدث إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن أجواء اللعب في السعودية، كاشفًا عن أسباب طلب رحيله عن برشلونة، ومستقبله بعد الاعتزال، وشعوره باللعب بجانب كريستيانو رونالدو، وكذلك رأيه في فكرة انتقال روبرت ليفاندوفسكي، إلى دوري روشن.

وكان إينيجو أحد كبرى مفاجآت النصر، في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث انتقل بصورة مجانية من برشلونة، بعقد لمدة موسم رياضي واحد، مع بند يتيح التمديد لموسم آخر.

ولعب المدافع صاحب الـ35 عامًا، دورًا كبيرًا في دفاع النصر، الذي استعاد ذاكرة التتويج بلقب دوري روشن السعودي، مع المدرب جورج جيسوس، بعد غياب استمر 7 سنوات.

وفيما يلي، نستعرض أبرز النقاط حول حديث إينيجو مارتينيز، مع صحيفة "سبورت" الإسبانية..

  • Inigo Martinez Nassrsocial gfx

    صعوبة التأقلم والاعتزال في السعودية؟

    وكشف إينيجو مارتينيز، عن قراره بالبقاء لعام آخر في السعودية، رغم أن التأقلم كان صعبًا في البداية، وهو الأمر الذي كان يقلقه، خاصة بالانتقال إلى بلد مختلف تمامًا، ولكن بعدما رأى مع عائلته كيف سارت الأمور في المملكة، استقروا على البقاء.

    وحول اعتزاله في السعودية أم العودة إلى برشلونة من أجل "رقصة أخيرة"، قال إينيجو إنه خاض فترة سعيدة للغاية، في صفوف البلوجرانا وأنه ممتن لجماهير العملاق الكتالوني، ولكن الأمر انتهى، فيما علق على فكرة التقاعد في المملكة، بقوله "لا أحد يعلم، يجب عليك أن تستمع دائمًا إلى حدسك، أنا حاليًا أريد أن أستمتع بوقتي وأتفوق في كل شيء، ما زال أمامي الكثير من الحياة. الأمر يعتمد على قدرة كل شخص، هناك لاعبون يستمتعون حقًا، وآخرون يقولون كفى عندما لا يستطيعون التحمل.

    وأضاف إينيجو أنه لم يفكر في مستقبله بعد الاعتزال، سواءً بالبقاء في دائرة كرة القدم أم الاتجاه نحو مسلك آخر، مضيفًا أنه سيرى كيف ستسير الأمور.

  • Inigo Martinez & Hansi FlickGetty

    الرحيل عن برشلونة

    وتطرق إينيجو للحديث عن رحلته مع برشلونة، بوصفه إن النادي الكتالوني كان كل شيء، وكان حياة الجميع اليومية، ومن الطبيعي ألا يرغب أحد في الرحيل، لكونه أشبه بعائلة واحدة.

    وعن سبب مغادرته للبلوجرانا، قال "هناك مراحل يجب عليك أن تراعي أمورًا أخرى. في برشلونة، انتقلت من لاعب بالكاد يشارك، إلى لاعب متميز في عامي الثاني، لقد فاق ذلك توقعاتي، ولكن بعد ذلك سنحت لي فرصة أخرى (في السعودية)، ودرست كل شيء. لقد قررت الرحيل لأن السن عامل مهم، قد يكون لديك عام جيد، ولكنك لا تعرف ما يخبئه لك العام التالي، لكثرة المنافسة والمباريات والضغط الفنسي.

    وعن علاقته بهانزي فليك، مدرب برشلونة، قال إينيجو "كنت في إجازة عندما جاء لزيارتي، كنت أشك أنه سيعجب بي، ولكنه قال فورًا إنه يريد رؤيتي، ورحب بي بحفاوة بالغة ومنحني الثقة، وبذلت قصارى جهدي، تربطني به علاقة مميزة، وأنا سعيد بنجاحه لأنه شخص رائع قدم لي الكثير، ومن الرائع أنه جدد عقده".

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    حياة رونالدو والغضب من جيسوس

    وتلقى إينيجو سؤالًا حول الحياة في السعودية، مجيبًا بأن كريستيانو رونالدو وساديو ماني يعيشان في قصور فخمة، أما الباقي يعيش في مجمعات سكنية، عبارة عن مشاريع سكنية على الطراز الأوروبي، تضم مدراس ومسابح وكل ما يخطر على البال، وإذا خرجوا، يكون لتناول العشاء أو التنزه في أحد مراكز التسوق.

    وأضاف إينيجو أن هناك أماكن معينة يمكن فيها ارتداء قمصان بلا أكمام وسراويل قصيرة ونعال، وأماكن أخرى يجب عليه التستر فيها وارتداء السراويل الطويلة.

    وتحدث المدافع عن اللعب مع رونالدو، بقوله "عندما تقف بجانبه، تدرك تمامًا مدى التقدم الذي أحرزه؛ عقليته مذهلة، فهو يطالب نفسه باستمرار، كان بإمكانه الاكتفاء، ولكنه شخص طموح للغاية ومنافس بشدة، يواصل التدريب وكأنه في بداية مسيرته.

    وحول تداول صور بشأن غضبه من جورج جيسوس، واضطراره للعب في مركز الظهير الأيسر، قال إينيجو إنه يلعب في هذا المركز منذ ستة شهور، وإن المدرب قرر تجربته في هذا المركز لمباراة واحدة من أجل تحسين الدفاع ومنع الهجمات المرتدة السريعة، وقدم أداء جيدًا في مباراتين ثم ثلاث، ومنذ ذلك الحين والمدرب قرر عدم تغيير مركزه.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    نصيحة ليفاندوفسكي وقائد في غرفة الملابس

    وحول ما إذا تلقى طلبًا من روبرت ليفادوفسكي، الذي أعلن عن مغادرة برشلونة، بشأن اللعب في السعودية، قال إينيجو "قد يتلقى عرضًا، ولكن التأقلم هنا ليس بالأمر السهل، صحيح أن الأندية تسهل الأمور، حتى وإن كنت ستنتقل إلى مكان مختلف تمامًا، خاصة عند مغادرة برشلونة، حيث كان كل شيء متوفرًا. عليك أن تكون واضحًا جدًا بشأن ما تريده.

    وتحدث مدافع النصر أيضًا عن غرفة ملابس برشلونة، وما إذا كانت تفتقر إلى قائد مثله، معلقًا "اللاعبون صغار السن، صحيح أنهم يتقدمون خطوة بخطوة، ولكن هذا ليس بالأمر الذي يحدث بين عشية وضحاها، لقد رأينا ذلك من قبل عندما اتفقدوا لاعبين أساسيين بسبب الإصابات أو غيرها، لكنهم تمكنوا من تغيير الأمور، أود أن أرى القيادة تستعاد من قبل أشخاص مثل كوبارسي أو بيدري.

    وتحدث إينيجو عن ابتعاد رونالد أراوخو لفترة لظروف نفسية، خاصة وأنه (مارتينيز) تخلى عن اللعب في يورو 2020 لأسباب نفسية أيضًا، معلقًا: "هذه أوقات عصيبة، عندما لا يكون عقلك في حالة تركيز، تصبح قدماك أقل تركيزًا، من الجيد اتخاذ هذه الخطوات، لأنه إذا كتمت مشاعرك وانفجرت، فسيكون الأوان قد فات، إذا قرر التوقف، فذلك لأنه شعر بتعب شديد، لم يرغب في الاستمرار لأن الكرة تولد ضغطًا هائلًا، التوقف ضروري للخروج من هذه الدوامة، الضغط كبير في برشلونة.

    وأشار إينيجو إلى صعوبة لعب دور الدفاع في برشلونة، واصفًا الأمر بالجنوني، وأضاف "عندما تقدم أداءً جيدًا، لا يوجد شعور أفضل من إجبار الخصم على ارتكاب 10-15 مخالفة تسلل، ثم تستعيد الكرة في مناطق متقدمة من الملعب، وتصنع المزيد من فرص التسجيل، إنه خطر هائل لابد من خوضه، أنت تحت المجهر، تحت أنظار الصحافة، لكننا كنا واضحين أنه إذا فشل أحدنا، فسنفشل جميعًا. تمامًا مثل المهاجم الذي لا يسجل".