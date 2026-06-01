"التأقلم ليس سهلًا في السعودية": إينيجو مارتينيز يكشف سر رحيله الاستثنائي عن برشلونة .. نصيحة لليفاندوفسكي وحقيقة الغضب من جيسوس!

تحدث إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن أجواء اللعب في السعودية، كاشفًا عن أسباب طلب رحيله عن برشلونة، ومستقبله بعد الاعتزال، وشعوره باللعب بجانب كريستيانو رونالدو، وكذلك رأيه في فكرة انتقال روبرت ليفاندوفسكي، إلى دوري روشن.

وكان إينيجو أحد كبرى مفاجآت النصر، في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث انتقل بصورة مجانية من برشلونة، بعقد لمدة موسم رياضي واحد، مع بند يتيح التمديد لموسم آخر.

ولعب المدافع صاحب الـ35 عامًا، دورًا كبيرًا في دفاع النصر، الذي استعاد ذاكرة التتويج بلقب دوري روشن السعودي، مع المدرب جورج جيسوس، بعد غياب استمر 7 سنوات.

وفيما يلي، نستعرض أبرز النقاط حول حديث إينيجو مارتينيز، مع صحيفة "سبورت" الإسبانية..