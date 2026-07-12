هل علق الزر في بطنه؟ إيميليانو مارتينيز لا يوقف الزمن .. العويس وشوبير تفوقا عليه وسمعة الأرجنتين أنقذته!

إذا كنت من محبي مشاهدة الأفلام الوثائقية عن كرة القدم، فمن المرجح أن هذا الفيديو قد مرّ أمامك على الأقل، وهو الذي يتحدث عن إيميليانو مارتينيز، حارس المنتخب الأرجنتيني، الذي يتوقف الزمن عنده.

بين الجدل الدائر ورسائل التشكيك حول "مجاملة" الفيفا، ولكن في قلب الملعب، لا يزال ليونيل ميسي ورفاقه، قادرون على صنع المعجزة، الرقم الذي لم يتحقق منذ 1962، ولم تشهده كأس العالم، سوى مرتين فقط في 23 نسخة، بأن يحقق اللقب "مرتين" متتاليتين، وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائي مونديال 2026.

ولكن، لنعد إلى إيميليانو مارتينيز، "ديبو" الذي عُرف بتصرفاته الجنونية فوق أرض الميدان، تعمّد إلقاء الكرة بعيدًا عن المهاجم أمامه، من أجل استفزازه والتأثير عليه، رقصته عند التصدي لركلة جزاء، احتفال بجائزة "يخرج عن النص".

إلا أن السؤال الذي يستحق طرحه "هل مارتينيز يستحق بالفعل أن يُقال عنه (الحارس الذي يوقف الزمن)؟".