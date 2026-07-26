من اليوتيوب إلى كأس العالم: إيلمان ندياي .. "الراقص" الذي سيدفع بمالكوم خارج أسوار الهلال!

وعود الأمير الوليد بن طلال، بدأت في التحقق، وها هو الهلال يرتبط بنجم جديد، من أجل الانضمام إلى كتيبة "الأجانب"، التي تبشر بثورة مقبلة في الميركاتو الصيفي، وهو الجناح السنغالي إيلمان ندياي، المحترف في إيفرتون.

الهلال استهل موسم الميركاتو، بتعاقدات محلية، بين "استعادة" محمد العويس، وضم صبري دهل وعبد الله العنزي ونواف الحبشي، قبل أن يعلن عن أولى صفقة أجنبية، بالتعاقد مع الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قادمًا من وست هام يونايتد، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

وبحسب رواية فابريتسيو رومانو وساشا توفوليري، فإن مفاوضات الهلال مع ندياي لا تزال في مراحلها الأولى، حيث لا تزال الصفقة مرهونة بموافقة إيفرتون، الذي أبدى تقبله لفكرة المناقشة حول الصفقة، فيما برز ندياي كخيار بديل للزعيم، في حالة فشل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبيلي.

وأبدى إيلمان ندياي موافقته على الانتقال إلى السعودية، بعد محادثات أولية مع وكلائه، حيث يمثل قيمة كبيرة للمدير الرياضي ريتشارد هيوز.