زلزال في ملاعب السعودية، منذ أن وجه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اتهامًا إلى الحكم الرابع في مباراة الفيحاء، بأنه طالب اللاعبين بالتركيز على الآسيوية.
"سيُعاقب توني ويايسله ولو ثبت إدانة الحكم الرابع": الأهلي يرد على الاتحاد السعودي في واقعة "ركزوا على الآسيوية"!
تفاصيل أزمة الأهلي والفيحاء
وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، تعادل الأهلي مع الفيحاء بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين "المُقدمة" من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
ووسط اختلاف خبراء التحكيم حول "العدد"، بين ركلتي جزاء أو ثلاثة "مستحقة"، لم يحتسبها حكم الساحة، محمد السماعيل، رغم العودة إلى تقنية الفيديو، ساد جدل كبير، زاد من إشعاله، إيفان توني، عندما أدلى بكلمات خطيرة للناقل الرسمي، بعد نهاية المباراة، مؤكدًا أن الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، قال له ولزملائه "ركزوا على البطولة الآسيوية".
وأبدى توني تمنياته بأن يكون هناك تسجيلات للحكام، كي يتم الاستماع لما قاله الحكم الرابع للاعبين، كما رد الإنجليزي على سؤال حول ما إذا تعرض الأهلي للظلم، معلقًا بسخرية "الحكم ذهنه في مكان آخر، هو يعرف من نلاحق".
هذا التصريح لم يمر مرور الكرام، بل تبعه تغريدة هجومية من جناح الأهلي، جالينو، معلقًا "بإمكانهم تسليم الكأس، يريدون إخراجنا من البطولة بأي وسيلة ومنح الكأس لشخص واحد"، كما علق المدير الفني ماتياس يايسله، في المؤتمر الصحفي، بأن المباراة "سُرقت" من الأهلي واللاعبون في حالة غضب شديد، بعدما طالبهم الحكم الرابع بالتركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة.
وعلى الفور، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، بتوجيه 3 مطالب رسمية إلى المسؤولين، بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة الفيحاء، أبرزها الحصول على التسجيلات، فيما رد الاتحاد السعودي ببيان رسمي، مؤكدًا أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالأحداث، مع التأكيد على الالتزام بنزاهة المنافسة وحماية سمعة كرة القدم السعودية.
مفاجأة من لجنة التحكيم
وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى مفاجأة تتعلق بهذا الشأن، حيث لم تجد لجنة الحكام الرئيسة في التسجيلات الصوتية - بعد سماعها - ما يدين عبد الرحمن السلطان، الحكم الرابع، بشأن تصريحه عن التركيز في البطولة الآسيوية.
يأتي ذلك بالتزامن مع التأكيدات بشأن الحكم الرابع، بأنه يرتدي (مايكروفون) لا يعمل إلا إذا تم الضغط عليه، حتى لا يزعج حكم الساحة، الأمر الذي أثار الشكوك، حول إمكانية عدم تشغيل (المايك)، أثناء توجيه تلك الرسالة للاعبي الأهلي، لتنتفي الاتهامات الموجهة إليه.
وفي هذا السياق، كشف الإعلامي دباس الدوسري، عن تحرك من إدارة الأهلي، بمراسلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص ذلك الملف.
ماذا قال الأهلي للاتحاد السعودي؟
وقال الدوسري، عبر برنامج "في 90"، إن الاتحاد السعودي وصلته إفادة من الأهلي، برد أرفق فيه مقطع فيديو للمترجم مع الحكم، واعتراضه على مقولة "ركزوا على الآسيوية"، كما أفاد الراقي بأن التصريحات التي أدلى بها إيفان توني والمدرب ماتياس يايسله، وتغريدة جالينو، جاءت تحت الضغوط، كما طالب بـ"تفريغ" جميع التسجيلات من غرفة الفيديو وكاميرات المراقبين والناقل الرسمي.
وأشار دباس الدوسري إلى وجود مراقب إداري وإعلامي، ومهمة المراقبين هي تصوير كل الأحداث التي تقع في أرض الميدان، من خلال الهاتف.
وتوقع الدوسري بأن يتم فرض عقوبات على مدرب الأهلي واللاعبين، تتمثل في غرامات مالية، ولو ثبتت صحة مقولة الحكم الرابع، تحت بند "إثارة الرأي العام"، مضيفًا أنه كان ينبغي على أي فرد في المنظومة (إداري، فني، طبي، لاعبين) في حالة تلك الواقعة، أن يقوموا بإبلاغ مجلس الإدارة، والإدارة تتواصل رسميًا مع الجهات الرسمية.
وألمح الدوسري بصعوبة حصول الأهلي على "دليل" رسمي يؤكد مقولة الحكم الرابع نصًا، والأمل قد يكون في اعتراف الحكم الرابع نفسه، إلا أنه لن يعفي يايسله وثنائي الأهلي من العقوبة، بسبب إثارة الرأي العام.
"الحكم صار مواطنًا"
وفي هذا السياق، استعرض محمد سالم، نجم الشباب السابق، لقطة له خلال إحدى المباريات، قائلًا إن الحكم ظل يتعامل بلطف مع إداري الذي كان مستاءً، وكان الحكم يرغب في احتواء الأمر، ولكنه كان يفترض أن يطرد هذا الإداري، والذي في النهاية قال له "توكل على الله و(روج اجلس هناك)".
وأضاف سالم إن الحكم قال له إنه كان يفترض به أن يطرد هذا الإداري منذ ساعة، وفي النهاية يقول الإداري له هذه الرسالة.
ووجه سالم تعليقًا أثار ضحك الحضور، حيث دافع عن الحكم الرابع، الذي وصفه بأنهم قسوا عليه كثيرًا، دون وجود دليل مادي يؤكد ما تم اتهامه به.
وتابع سالم "الحكم الرابع ليس بيده القرارات، وبالتأكيد عانى مع اللاعبين، وبعد المباراة، انتقل الحكم لمواطن همه الوطن".