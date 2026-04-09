إيفان توني "يقامر" على الحكم الرابع: شجاعة أم ورطة .. السيناريو الأسود لمهاجم الأهلي في واقعة "ركزوا على الآسيوية"!

توني والحكم الرابع .. حديث الساعة

كلمات قليلة أطلقها النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قامت بسببها الدنيا ولم تقعد، حكم مباراة الفيحاء أخبرهم بأن يركزوا على الآسيوية، في إشارة لـ"نسيان" المنافسة على لقب دوري روشن.

الأهلي تعادل مع الفيحاء، وبات مهددًا بالتراجع كثيرًا في النقاط خلف النصر "المتصدر"، خاصة وأن الفارق الحالي 4 نقاط، وقد يزداد إذا ما حقق رفاق كريستيانو رونالدو، نتيجة إيجابية في مباراة الأخدود، السبت المُقبل.

ولكن، لنسلط الضوء قليلًا على "تصريحات" إيفان توني، ونعرض الوجه الآخر للعملة، فإن الأمر من المتوقع أن يتحول إلى قضية كبرى، قد يتجه مسارها إلى أحد الطرفين..

* عقوبة ضخمة ضد الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، الذي تم اتهامه بالواقعة، قد تصل إلى حرمانه من التواجد في الملاعب السعودية.

* عدم ثبوت الواقعة، وانحراف مسار العقوبة إلى إيفان توني.

نحن في هذا التقرير، لا نتهم إيفان توني بـ"الكذب"، أو نوجه إليه الاتهامات، ولكن السؤال هنا: "ماذا لو تحقق السيناريو الثاني في تلك القضية المنتظرة؟".

  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    ماذا حدث بعد تصريح إيفان توني؟

    حتى لا نطيل كثيرًا، يمكننا أن نستعرض في نقاط أبرز ما حدث بعد تصريح إيفان توني الذي أثار جدلًا واسعًا..

    * توني قال لشبكة "ثمانية": الحكم الرابع قال لنا أثناء مطالبتنا بركلة جزاء، ركزوا على الآسيوية.

    * المدرب ماتياس يايسله، ذكر في المؤتمر الصحفي بأن المباراة "سُرقت" من الأهلي واللاعبون في حالة غضب شديدة، بعدما طالبهم الحكم الرابع بالتركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة، بدلًا من دوري روشن.

    * الجناح جالينو نشر رسالة عبر (إكس)، قائلًا "بإمكانهم تسليم الكأس، يريدون إخراجنا من البطولة بأي وسيلة ومنح الكأس لشخص واحد".

    * الأهلي يصدر بيانًا رسميًا، من أجل توجيه 3 مطالب رسمية إلى المسؤولين، بعد الأخطاء التحكيمية في مباراة الفيحاء، أبرزها الحصول على التسجيلات.

    * إيفان توني يعيد الجدل بنشر "قصة" عبر إنستجرام، أعاد فيها الحديث عن واقعة الحكم، مضيفًا "أعتقد أني سأكون الشخص السيء هنا لمجرد قولي بعض الحقائق وإشارتي لسوء التحكيم".

    * إجماع من أكثر من ناقد على تعرض الأهلي للظلم، والإشارة إلى أن الراقي هو الأكثر تضررًا من التحكيم منذ بداية الموسم.

    • إعلان
  Al Hilal v Al Ahli SFC - Saudi Pro League

    نقطة لصالح توني .. وأخرى ضده

    هناك سيناريو آخر سيكون أكثر جنونًا في تلك الواقعة، إذا لم تثبت "صحة" مقولة إيفان توني، بإشارة الحكم بالتركيز على الآسيوية.

    في الحقيقة، هذا الأمر يدور في اتجاهين، أحدهما لصالح إيفان توني، والآخر ضده..

    * إيفان توني تحدث بصيغة الجمع عند ذكر واقعة الحكم "تحدثنا، قال ركزوا"، ما يفيد بأن أكثر من لاعب كان أمام الحكم لحظة الواقعة، وبإمكانه التأكيد على صحة ما قاله المهاجم الإنجليزي.

    * الأهلي لم يذكر نصًا حديث الحكم الرابع في بيانه الرسمي، الأمر الذي كان بإمكانه أن يحيل القضية فورًا للانضباط من أجل أخذ شهادة الشهود، كما أنه من الوارد أن يستمر التسجيل أو يتوقف بين الحكام، كما أعطى رؤية بأن لقطة اجتماع الحكم مع اللاعبين قد تكون من أجل شرح القرار الأخير بعدم احتساب ركلة جزاء، وأن الحكم الرابع يرتدي (مايكروفون) لا يعمل إلا ضغط عليه، حتى لا يزعج حكم الساحة، وهي النقطة المعاكسة التي ذكرها المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني.

  Ivan Toney Brentford 2023-24

    ماذا لو ثبت عدم صحة مقولته؟

    مع تقدير اعترافه بالذنب سلفًا والتزامه بالعقوبة، ولكن بحسب تقرير نشرته صحيفة "آس"، فإن إيفان توني سبق وأن اعترف بالكذب على الاتحاد الإنجليزي، فيما يتعلق بقضيته الشهيرة بشأن المراهنات على مباريات كرة القدم، خلال فترته مع برينتفورد، قبل أن يتم فرض عقوبة إيقافه سلفًا لمدة 15 شهرًا، ومن ثمّ تقليصها إلى ثمانية أشهر، بعد إقراره بالذنب، وتشخيص إصابته حينها بإدمان القمار.

    ويمكن القول إن إيفان توني وضع نفسه في "مجازفة" كبرى، قد تفتح أبواب الجحيم عليه، إذا لم يتم إثبات صحة مقولته، أو كشف تسجيلات تؤكد أن الحكم قال نصًا للاعبين "ركزوا على الآسيوية".

    هذا الأمر قد يعيد فتح ملفات قديمة، برغم أن الواقع يقول إنها أغلقت للأبد، حيث ستوجه أصابع الاتهام فورًا إلى إيفان توني، بأنه وجه اتهامات للحكم الرابع، وقد يصل الأمر إلى مرحلة الإساءة والتشهير، خاصة وأن الحكم بات يواجه اتهامات بأنه تجاوز كل أخلاقيات التحكيم، ومطالبات بشطبه وعدم استمراره في هذا المجال نهائيًا.

    إذا ثبتت صحة مقولته، فإنها شجاعة تحسب لتوني، أما إذا لم تثبت، فإن الباب قد يفتح للحديث عمّا إذا كان الإنجليزي يعاني من مشكلات "سلوكية"، خاصة بعدما أثار أكثر من لقطة، لم تنتقل إلى أروقة لجنة الانضباط، مثل شجاره مع لاعب ضمك، أو طريقة احتفاله بهدفه ضد الاتحاد.

  • ماذا تقول لائحة لجنة الانضباط؟

    من المؤكد أن خبراء القانون سيقولون كلمتهم حول واقعة إيفان توني، ولكن ماذا لو تم إدراج تلك الواقعة في خانة "الإساءة الإعلامية"؟

    في حالات عدم ثبوت الواقعة، فإن إيفان توني قد يواجه رسميًا، تهمة الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة، أو إثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي قد يعرّضه لعقوبات جسيمة، وفق بنود لائحة لجنة الانضباط.

    The disciplinary committee's regulations in the Saudi Arabian Football Federation regarding "media abuse"

  • كلمة أخيرة..

    ما يمكن قوله إن إيفان توني هو الوحيد الذي قال صراحة إن الحكم طالبهم بالتركيز على الآسيوية، ثم بدا الأمر وكأن الجميع سار على حذوه، فبناءً على حديثه، تحدث ماتياس يايسله عن سرقة المباراة، ونشر جالينو رسالة الاعتراض، فضلًأ عن بيان الأهلي الذي أعاد نشره نجوم الفريق.

    القضية ليست سهلة، فقد يتوقف عليها مصير حكم قد يصبح معرضًا للإيقاف أو عقوبة قاسية، وقد ينقلب الأمر أيضًا على إيفان توني، إذا لم تثبت صحة الواقعة.

    ولا يختلف اثنان عمّا يقدمه توني داخل المستطيل الأخضر، وهو النجم الذي يتربع على عرش هدافي دوري روشن، وقاد الأهلي للقبي النخبة الآسيوية والسوبر السعودي، في الموسم الماضي، ولكن، الأمر سيكون محل دراسة، والاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، فبات الإنجليزي بين "شجاعة" أو "مجازفة" قد تكلفه الكثير، خاصة وأن وقائعه المثيرة للجدل في المباريات الماضية قد أفلتت من عقوبة الانضباط، ولكن الآن صرنا أمام اتهام علني، لن ينجو منها الإنجليزي إذا لم تؤكد صحة المعلومة.

