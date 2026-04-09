إيفان توني "يقامر" على الحكم الرابع: شجاعة أم ورطة .. السيناريو الأسود لمهاجم الأهلي في واقعة "ركزوا على الآسيوية"!

كلمات قليلة أطلقها النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قامت بسببها الدنيا ولم تقعد، حكم مباراة الفيحاء أخبرهم بأن يركزوا على الآسيوية، في إشارة لـ"نسيان" المنافسة على لقب دوري روشن.

الأهلي تعادل مع الفيحاء، وبات مهددًا بالتراجع كثيرًا في النقاط خلف النصر "المتصدر"، خاصة وأن الفارق الحالي 4 نقاط، وقد يزداد إذا ما حقق رفاق كريستيانو رونالدو، نتيجة إيجابية في مباراة الأخدود، السبت المُقبل.

ولكن، لنسلط الضوء قليلًا على "تصريحات" إيفان توني، ونعرض الوجه الآخر للعملة، فإن الأمر من المتوقع أن يتحول إلى قضية كبرى، قد يتجه مسارها إلى أحد الطرفين..

* عقوبة ضخمة ضد الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، الذي تم اتهامه بالواقعة، قد تصل إلى حرمانه من التواجد في الملاعب السعودية.

* عدم ثبوت الواقعة، وانحراف مسار العقوبة إلى إيفان توني.