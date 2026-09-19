هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Marino Pusic Ivan Toney GOAL ONLYGoal AR
محمود خالد

نجم صن داونز أكمل قطعته الناقصة: إيفان توني يمنح توخيل صك البراءة .. ولا تحلم بجائزة رونالدو المفضلة!

فقرات ومقالات
إيفان توني
ماميلودي صن داونز
الأهلي
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال

بعد خسارة كأس القارات الثلاث..

واصل الدولي الإنجليزي إيفان توني، لعنته مع الأهلي، في بطولة كأس القارات الثلاث، ليشهد سقوطه مجددًا أمام بطل إفريقيا، وهذه المرة من قلب بريتوريا، حيث تنازل عن اللقب إلى ماميلودي صن داونز.

مباراة كان عنوانها "45 دقيقة للأهلي، وأخرى لصن داونز"، ولكن من زاوية أخرى، فإن ما صنعه نونو سانتوس، بطل ملحمة بريتوريا، كانت أشبه بأنه القطعة الناقصة في رقعة توني خلال اللقاء.

الأهلي خسر اللقب بأصعب سيناريو ممكن، بثنائية حملت توقيع نونو سانتوس، في الدقيقتين 17 و80، فيما جاء هدف الراقي بالخطأ عن طريق حارس صن داونز، رونوين ويليامز، الذي تسبب في دخول كرة فراس البريكان، في مرماه.

للموسم الثاني على التوالي، يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس القارات الثلاث، ويخسر أمام بطل إفريقيا، من ثلاثية بيراميدز في ملعب الإنماء، إلى صن داونز في بريتوريا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، مقارنة بين إيفان توني ونونو سانتوس في مواجهة الأهلي وصن داونز..

  • سانتوس يكمل ما نقص من إيفان توني

    ويظل إيفان توني بمثابة "علامة استفهام" كبيرة للأهلي، فهو إما ينفجر في الملعب، فتجده يسجل من أنصاف الفرص، ويغدق شباك الخصوم بالأهداف، وإما يعجز حتى عن إيصال الكرة لما بين الخشبات الثلاث.

    إيفان توني كان تجسيدًا عمليًا لحالة الأهلي، من خلال تحركاته في مختلف أنحاء الملعب، تهديداته للخصوم وتواجده في كل مكان، تجده يتبادل الأدوار مع فراس البريكان ما بين الجناح الأيسر ورأس الهجوم، ثم يتراجع للدفاع، ويمنع تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأيضًا صانع ألعاب.

    باختصار إيفان توني فعل كل شيء إلا أن يهدد شباك رونوين ويليامز، بل إنه فضل أن يلعب دور صانع التمريرات الحاسمة، سواءً بعرضيته إلى فراس البريكان، في لقطة الهدف الذي احتسب خطأ على حارس صن داونز، أو بتمريرته إلى زياد الجهني الذي سدد كرة في القائم، في الدقيقة 11.

    على النقيض، شاهد لاعبًا مثل نونو سانتوس، صانع ألعاب صن داونز، الذي ردّ على انتشار إيفان توني، بتواجده في مختلف أرجاء وسط الملعب، فيما أكمل قطعة توني الناقصة، بالإنهاء المذهل داخل منطقة الجزاء، برأسيتين في شباك إدوارد ميندي.

    • إعلان

  • بطل لقطة التسلل شبه الآلي

    واستكمالًا لما ذكرته في النقطة السابقة، بأن إيفان توني كان تجسيدًا لحالة الأهلي، فإنه كان بطلًا لفرصة خطيرة، بتمريرة من زياد الجهني، منحته انفرادًا، إلا أنه تعرض لإعاقة ويليامز، وبدلًا من أن يحتسب الحكم ركلة جزاء، أقرّ بإلغاء الهجمة بسبب راية التسلل.

    الخبير التحكيمي فهد المرداسي، أقرً بأن اللقطة كان تسللًا صحيحًا على توني، بناءً على تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود حالة شك، حول صحة إلغاء الجزائية، كما ذكر سامي الجابر، بل وإبداء التساؤلات حول عدم تطبيق تقنية التسلل الآلي التي تم تطبيقها في كأس العالم 2026.

    كان الأمر كان انعكاسًا لحالة الأهلي، يهاجم ويصل، وسوء حظ غريب وراء فشل الإنهاء في المرمى، ولكن، ابحث عنه في الشوط الثاني، اختفاء كباقي لاعبي الأهلي أمام طوفان صن داونز.

  • لهذا لا تحلم بجائزة رونالدو يا إيفان توني!

    لتنتاول الأمر من زاوية أخرى، إيفان توني وكريستيانو رونالدو، الأول تفوق على الأخير في صراع هدافي دوري روشن، بل وزاد عليه بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليًا، ومن ثمّ المشاركة في تحقيق إنجاز تاريخي مع منتخب إنجلترا، رغم قلة المشاركة، بالفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2026، بينما غادر رونالدو من دور الـ16.

    أشياء تجعلنا نقول إنه إذا جاءت المنافسة مثالًا بين توني ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، من "جلوب سوكر"، التي اعتاد رونالدو على التتويج بها، فإن مهاجم الأهلي ربما يملك أفضلية كبيرة للمنافسة على الجائزة، مقارنة بـ"الدون"، ولكنه كان بحاجة لاكتمال المشهد بقيادته للأهلي بتتويجه بكأس القارات الثلاث.

    السيناريو الأسوأ هو ما حدث، فشله في تسديد أي كرة على المرمى، وسقوطه في مصيدة التسلل مرتين، وخسارة لقب كان في المتناول.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • كلمة أخيرة..

    في الوقت الذي قرر فيه توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن يستبعد إيفان توني من قائمة الأسود الثلاثة، في فترة التوقف الدولي، التي تشهد مشاركة الإنجليز في دوري الأمم الأوروبية، كان إيفان توني أمام تحدٍّ كبير ليثبت خطأ قرار المدرب الألماني.

    كأس القارات الثلاث ربما كانت فرصة ذهبية للمهاجم الإنجليزي، من أجل الردّ على توخيل، فشاهدنا انتشاره في مختلف أرجاء الملعب، وبراعته في تبادل الأدوار وممارسة مهام دفاعية، إلا أن عدم تحقيق الأهم، وهو التسجيل، ربما يمنح توخيل صك البراءة في إبعاد توني عن القائمة، خاصة وأنه لم يكن ذا تأثير واضح في المونديال بسبب قلة مشاركته.

دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي