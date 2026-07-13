اتهم بمجاملة ميسي وأنهى مباراة لـ"معاداة" المثليين: الفيفا أنصف إيفان بارتون .. و"السلفادور لديها كرة قدم" يا جيسوس!

لنعد قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا في فبراير 2025، حينما استشاط المدرب جورج جيسوس غضبًا تجاه إيفان بارتون، بتصريحات أثارت اتهامات ضده بـ"التقليل" من بلد الحكم.

وقتها، كان إيفان بارتون حكمًا لمباراة الهلال والرياض، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، وكان جيسوس مدربًا للزعيم آنذاك.

وبسبب عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، تحدث جيسوس بنبرة غاضبة، بشأن اختيارات الحكام الأجانب، لإدارة مباريات في دوري روشن، برسالته إلى رئيس دائرة التحكيم "لا تأتِ بطاقم تحكيم من دولة لا نعرف هل لديهم كرة قدم؟ لا أعرف المستوى الذي تريد الوصول إليه، أندية ولاعبون بمستوى عالٍ للغاية، ودولة مثل السلفادور، لا أعرف ما هي الأهدف، عندما تستقدموا طاقمًا بهذا السوء، المستوى التحكيمي ضعيف للغاية".

يمرّ الزمان، ويتولى جورج جيسوس تدريب منتخب البرتغال "رسميًا"، على إثر رحيل روبرتو مارتينيز، بعد ضيام حلم رفاق كريستيانو رونالدو، في المنافسة على لقب كأس العالم.

والسؤال هو "ماذا لو كنت يا جيسوس مدربًا للبرتغال في المونديال، ولم تخرج أمام إسبانيا في دور الـ16، ووجدت نفسك في مثل تلك الملحمة أمام فرنسا، بصافرة الحكم الذي أسقطت على دولته بأنها لا تملك كرة قدم؟".