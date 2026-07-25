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Emanuele Tramacere

ترجمه

القليل من الدفاع والكثير من جوارديولا .. ملامح أولى عن إيطاليا بيرلو

إيطاليا

تجارب ليست بالناجحة على مستوى الأندية ولكن مالديني يختار نجم ميلان ويوفي السابق

إن المسار الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) بقيادة جيوفاني مالاجو يخطو خطوات عملاقة. تعيين باولو مالديني مديراً فنياً جديداً وليوناردو مستشاراً له سيؤدي قريباً إلى اختيار المدرب الفني الجديد الذي سيحل محل جينارو جاتوزو وسيلفيو بالديني، والذي سيتولى إطلاق دورة جديدة سيكون هدفها الأساسي إعادة المنتخب إلى كأس العالم.

تعيين أندريا بيرلو، الذي أصبح اليوم حراً من أي عقد ويتوق للعودة إلى مقاعد التدريب، يقترب من الانتهاء، وقد رشحه للاتحاد الإيطالي لكرة القدم صديقه وزميله السابق في صفوف «الروسونيري». لكن كيف ستكون طريقة لعب منتخب إيطاليا تحت قيادته؟


  • Andrea PirloGetty

    البحث الصغير لعام 2020

    بالعودة إلى الوراء، كان أندريا بيرلو قد أوضح رؤيته لكرة القدم بشكل جيد. فقد سجلها كتابةً في «أطروحته» في كوفيرتشيانو من أجل امتحان التأهيل كمدرب، تحت إشراف رينزو أوليفييري كمشرف. وفي تلك الورقة البحثية، أوضح لاعب خط الوسط السابق كيف يرى أن أسلوب لعب فرقه يجب أن يكون «مبادرًا، قائمًا على الاستحواذ والهجوم، مع 11 لاعبًا نشطين في المرحلتين الهجومية والدفاعية، يتحكمون في المساحات والتوقيت».

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  • نموذج حر

    ومنذ تجربته الأولى مع يوفنتوس، كان قد أثار الجدل حول مفهوم مهم، تم تضخيمه ولم يُفهم جيدًا بسبب الصعوبات التي واجهها في تورينو: مرونة التشكيلة.

    بالنسبة لبيرلو، العامل الأهم ليس التشكيلة بحد ذاتها، بل الطريقة التي يشغل بها اللاعبون المساحات. وبالتالي، كان يدور في ذهنه «تشكيلة تتغير في المرحلتين (الهجومية والدفاعية) ولحظات مثيرة تتناوب خلال المباراة».

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    أمثلة يمكن الاستلهام منها

    وقد أوضح بيرلو في تلك الورقة البحثية النماذج التي استلهم منها رؤيته لكرة القدم، قائلاً: «برشلونة في عهد كرويف ثم في عهد جوارديولا، وأياكس في عهد فان خال، وميلان في عهد أنشيلوتي، وصولاً إلى يوفنتوس في عهد كونتي»

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    لقد تحدثنا حتى الآن عن الجانب النظري، لكن كيف كان أداء «المدرب» عمليًّا حتى الآن؟ التشكيلة الأكثر استخدامًا في مسيرته كانت 4-3-3 بالتناوب مع 4-1-4-1، والتي هي في الواقع مجرد نسخة معدلة من نفس المبدأ. لكن تجدر الإشارة إلى أنه سواء في يوفنتوس أو في سامبدوريا، في لحظات الحاجة وعندما كان الفريق بحاجة إلى مزيد من الصلابة الدفاعية، اختار اللجوء إلى تشكيلة 3-5-2 الأكثر تقليدية.

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    دفاع ثلاثي مقنع

    أما فيما يتعلق بالخط الدفاعي، وهنا نعود إلى مفهوم «التشكيلة المرنة»، فإن بيرلو يفضل التناوب في الأجنحة بين ظهير جناح هجومي وآخر دفاعي، والذي يتحول فعليًّا عند الحاجة إلى أحد أجنحة خط دفاعي مكون من ثلاثة لاعبين.

    في الواقع، فإن خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين يتخفى في شكل خط دفاع مكون من أربعة لاعبين، حيث يتقدم الظهير الهجومي كثيرًا في مرحلة الاستحواذ على الكرة.

  • أهمية الجناح

    في المفهوم الأساسي لأسلوبه الكروي، يفضل بيرلو الاعتماد بشكل كبير على الأجنحة المتقدمة التي تتمتع بقدرة كبيرة على مواجهة الخصم في المواجهات الفردية. وإذا لم يتوفر لديه هؤلاء اللاعبون، فإنه يوسع نطاق تحرك الأجنحة الخلفية ويستخدم لاعبًا واحدًا أو أكثر في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم.

  • Dimarco Inter CagliariGetty Images

    كيف يمكنه اللعب مع المنتخب الإيطالي: الشكوك في خط الدفاع

    كما أن الموارد البشرية المتاحة لإيطاليا ستجبر بيرلو على اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالجانب الدفاعي. فقد كان «المشكلة» التي واجهها جاتوزو وسباليتي هي وفرة المدافعين الأعسرين.

    سيتنافس كالافيوري وباستوني وديماركو على شغل مقعدين بين ثلاثة لاعبين، مع الخيار البديل الوحيد الذي يتمثل في إشراك ديماركو في مركز الجناح المتقدم.

  • Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty

    عودة كييزا؟

    سيتعين على إيطاليا أن تبدأ المباراة بجناحيين، لكنهم ليسوا متوفرين بأعداد كبيرة، على الأقل في الوقت الحالي، مع إمكانية استخدام لاعبين في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم.

    وفي انتظار الظهور المتميز المحتمل لليبرالي (الذي انضم لتوه إلى كومو) وكوليوشو وإيناسيو وغيرهم من المواهب، سيتنافس على المشاركة ديماركو (الذي تم نقله إلى خط الهجوم) وزانيولو ودانييل مالديني وبوليتانو وراسبادوري، وكذلك فيديريكو كييزا، الذي تربطه علاقة ممتازة ببيرلو وقد يعود إلى الفريق.

  • Pio Esposito ItalyGetty Images

    وماذا عن رأس الحربة؟

    لكن من المفارقات أن بيرلو سيجد نفسه أمام وفرة من المهاجمين المركزيين. يُعتبر مويز كين وبيو إسبوزيتو ركائز أساسية، لكن سيعود كل من سكاماكا وريتيجي، بالإضافة إلى اللاعب المتعدد المهام راسبادوري الذي سبق ذكره، كما يمكن أن يطور كاماردا وإيكاتور (الذي انضم لتوه إلى يوفنتوس) من مستواهما.

  • CM grafica Pirlo Italia 16 9Getty Images

    كيف يمكن أن يلعب مع المنتخب الإيطالي مع بيرلو؟ التشكيلة المحتملة

    بعد تقييم جميع الشكوك والحلول التكتيكية المحتملة، قد تشهد في النهاية تشكيلة الدفاع المكونة من أربعة لاعبين، والمتخفية في شكل دفاع ثلاثي، مشاركة باليسترا كظهير جناح هجومي وكالافيوري كظهير أيسر يتحول إلى لاعب جناح. سيتقدم كييزا وديماركو إلى الأجنحة بجانب تونالي وباريلا، مع كين وبيو إسبوزيتو في قلب الهجوم أثناء الاستحواذ على الكرة. أما في حالة فقدان الاستحواذ، فقد يتحول التشكيل إلى 5-2-3، حيث يشارك كين مع كييزا في التراجع الدفاعي، تاركين بيو إسبوزيتو في دور النقطة الثابتة للاستفادة من الهجمات المرتدة.

    إيطاليا (4-4-2): دوناروما؛ باليسترا، مانشيني، باستوني، كالافيوري؛ كييزا، تونالي، باريلا، ديماركو؛ كين، بيو إسبوزيتو.