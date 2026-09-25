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Italy Belgium Mancini Kevin De Bruyne (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

إيطاليا وبلجيكا | مانشيني خُدع بـ"السيطرة والبناء" .. هكذا يلعب دي بروينه يا أليجري وأزمة باركولا تنتظر باريس!

فقرات ومقالات
إيطاليا
بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
روبرتو مانشيني
كيفين دي بروين

بلجيكا تُسقط الطليان في عقر دارهم..

في هتاف الطليان، اللاعبين والأطفال أمامهم، مع النشيد الوطني، تشعر بـ"روح الجرينتا"، وفي قلب الأولمبيكو، عانت تلك الروح في جسد تلقى الضربات واحدة تلو الآخر، وفشل في الإنهاء، أمام بلجيكا، في أولى مباريات الآتزوي مع عودة روبرتو مانشيني.

بهدفين ارتسمت فيهما ملامح الإبداع، سجل ميكا جودتس ودودي لوكيباكيو، هدفي بلجيكا في مرمى إيطاليا، في الدقيقتين 20 و69، وقادا كتيبة مارك فان بوميل، لأول انتصار في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرنسا وتركيا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة إيطاليا وبلجيكا، في أولى مباراة للمنتخبين بقيادة فنية جديدة..

  • كن ذكيًا .. قبل أن تصبح مسيطرًا!

    "المبدأ أن نمتلك فريقًا يفرض سيطرته، ويلعب كرة قدم جيدة"، هكذا قال روبرتو مانشيني، وطبّق نسبيًا في الشوط الثاني، ولكن لعلّ الدرس الأبرز الذي يجب أن يخرج به، هو أن الأمر من السيطرة، أن تكون ذكيًا، مع قليل من الحظ.

    المنتخب الإيطالي كان في شبه "غيبوبة" خلال الشوط الأول، المدرسة الإيطالية المعتادة (في الدفاع) منهارة، ودوناروما كلمة السر في إنقاذ الآتزوري أمام المدّ البلجيكي، وكانت الهدايا المنتظرة في بينيات نيكولو باريلا، وحتى لم نشاهد نسخة كالافيوري النشطة مع آرسنال، رغم تقدمه كثيرًا، دون أن يهدد مرمى الخصم سوى مرة.

    في الشوط الثاني، انقلب الحال، الطليان أفضل، وأكثر وصولًا إلى المرمى، وحارس مانشستر يونايتد، سيني لامينس، يؤكد أن غياب كورتوا لن يؤثر كثيرًا على البلجيك، إلا أن "الإنهاء" كان بمثابة الأزمة التي يجب على مانشيني العمل عليها كثيرًا في الفترة المُقبلة.

    باختصار، مانشيني سيقول بالطبع إن الآتزوري كان أفضل في الشوط الثاني، ولكن ربما كان فان بوميل أكثر ذكاءً في قراءة مباراته الأولى، وإن خدمه الحظ أيضًا، مع سلاح المهارة الفردية، فكان يعرف متى يضغط بكل قوة، ومتى يتراجع ليحفظ "طاقة" لاعبيه، وتكون المرتدة هي اسلوبه، فضلًا عن تغييراته التي صنعت الفارق، ليثبت بأن الذكاء ربما يكون أفضل من السيطرة.


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  • دي بروينه يحرج أليجري .. وانتظر سيناريو باركولا يا باريس!

    ضع تألق لامينس جانبًا، وحدّثني عن كيفن دي بروينه، فهذه نسخة مانشستر سيتي، وليس نابولي، صاحب الـ35 عامًا، الذي استعاد شبابه، وإن هزمه العمر باستبداله في الدقيقة 58، ليؤكد أنه لم يعد قادرًا على خوض مباراة كاملة.

    دي بروينه الذي تحدثنا قبلًا عن معاناته مع ماسيميليانو أليجري، في نابولي، الحائر وسط الأداء الدفاعي، الذي جعله صانع ألعاب "على الورق"، ثم جاء فان بوميل، ليقول لأليجري: هكذا يمكنك الاستفادة من النجم المخضرم.

    تحرك أكثر من رائع، من قِبل دي بروينه، تجده على الطرفين الأيمن والأيسر، وفي العمق، في أي مكان يتواجد ويهدد مرمى دوناروما، ويكفي ما شاهدناه بين الدقيقتين 14 و16، حيث يصوب كرة قوية مع ميله لليسار، ويتصدى لها الحارس الإيطالي، ثم يستغل ركلة حرة من اليمين، بعرضية مباغتة تعامل جيانلويجي معها بـ"يقظة".

    النقطة الثانية، ميكا جودتس، الذي تعاقد معه باريس سان جيرمان، ليكون عوضًا عن رحيل برادلي باركولا إلى ليفربول، والبديل أيضًا، لخفيتشا كفاراتسخيليا.

    144 دقيقة موزعة على 6 مباريات، والتي تعدل حوالي "مباراة ونصف" مع العملاق الباريسي، جاء الردّ عليها في مباراة إيطاليا، حينما قرر فان بوميل الاعتماد عليه "أساسيًا"، فقدم هدفًا ولا أروع، بفاصل مهاري تلاعب فيه حرفيًا بدفاع الآتزوري.

    هدف جودتس، الذي تزامن مع تراجع أداء كفاراتسخيليا مع باريس سان جيرمان، وإهداره للفرص، قد يكون موضوعًا أمام لويس إنريكي، في الفترة المُقبلة، حول الأجدر بشغل مركز الجناح الأيسر، مع نجم ينافس على الكرة الذهبية، وقد يكون السيناريو هو: إما منح الفرص أو ننتظر تكرار سيناريو باركولا الذي رحل من أجل نيل الفرصة كاملة.

  • أين البناء يا مانشيني؟

    قبل المباراة، كان عنوان اختيارات مانشيني، هو "الآتزوي يستعيد شبابه"، ولكن أيضًا أين المواهب الشابة من التشكيل الأساسي؟

    وسط كالياري، أليساندرو رومانو، صاحب الـ20 عامًا، الذي منع تسديدتين وساهم في بناء اللعب، وبيو إسبوزيتو، مهاجم إنتر، ابن الـ21 عامًا، الذي قدم مباراة متواضعة للغاية، رغم تسديدته التي ارتطمت في القائم الأيسر، بالدقيقة التاسعة، والباقي أسماء بديلة.

    بداية مانشيني لم تمنح فرصة كبيرة للأسماء الشابّة التي لطالما كان النداء في إيطاليا، بالاعتماد عليها في مرحلة ما بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم، ويمكن القول إن روبرتو عمل على إيجاد الصيغة المناسبة للجميع بين عناصر الشباب والخبرة، رغم الاعتماد أكثر على الأسماء الكبيرة غالبًا، وهذا أمر منطقي.

    ولكن، إن كانت تلك مرحلة البناء، فعلى مانشيني أن يركز فيه على تقوية الجدار الدفاعي، الذي بدا مهلهلًا للغاية، وغير قادر على مجاراة التوغلات البلجيكية التي كانت تتلاعب به حرفيًا، ما بين الرباعي الخلفي جيوفاني دي لروينزو، وجيانلوكا مانشيني، ودييجو كوبولا، وريكاردو كالافيوري.

    المنتخب الإيطالي كانت نقطة قوته في باريلا، وهجمات كثيرة فشلت في الإنهاء، ولكن من أجل بناء ناجح، يجب على الآتزوري أن يعي جيدًا لاستعادة مدرسته الدفاعية الشهيرة التي انهارت "جزئيًا" أمام تلاعب البلجيك.

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