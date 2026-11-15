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محمود خالد

جائزة الخنزير الذهبي لمانشيني "مجددًا" .. أسقط مدرسة إيطاليا وفان بوميل تركه يلهو بورقة الهداف التاريخي!

فقرات ومقالات
بلجيكا
إيطاليا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كيفين دي بروين
جيانلويجي دوناروما
فرانشيسكو بيو إسبوزيتو

وانقلب الوضع، نشوة إسقاط فرنسا ذهبت أدراج الرياح، ومنتخب إيطاليا الذي كان حديث العالم قبل أيام، سيظل على الألسنة، ولكن بالانتقادات الهائلة، بعد إقصائه المثير أمام بلجيكا بنتيجة (1-4)، في ملعب الملك بودوان، في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، في بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027".

وتقدم فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بالهدف الأول للطليان في الدقيقة 11، فيما تمكن ماكسيم دي كوبر، ظهير برايتون، من التعادل لبلجيكا من جملة جماعية رائعة، بعدها بأربع دقائق، فيما وقع ناثان نجوي وجيريمي دوكو، على الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 22 و26، قبل أن يختتم دييجو موريرا المهرجان في الدقيقة 80.

وبينما كان الآتزوري يملك فرصتين لحفظ ماء وجهه قبل صافرة النهاية، أهدر إسبوزيتو ركلة جزاء، في الدقيقة 90+1، كما رفع الحكم راية التسلل في وجه عيسى دومبيا، ليحرمه من التسجيل في شباك لامينس.

فوز قاد كتيبة مارك فان بوميل، عن جدارة واستحقاق، إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد انتزاع وصافة المجموعة، برصيد 12 نقطة، خلف فرنسا "المتصدرة"، بينما ذهب الطليان إلى تصفيات الهبوط.

ماذا حدث في تلك المواجهة؟ هذا ما يجيب عنه موقع GOAL، في ليلة بكى فيها الطليان من فقدان حلم جديد..

  • جائزة الخنزير الذهبي مجددًا؟

    ما أصعب كرة القدم، حينما ينقلك هدف إلى حلم "استعادة الألقاب"، ثم ينقلب إلى نكسة صراع الهبوط، لهذا نعشق اللعبة، ونتألم من صدماتها، وفيها خرج روبرتو مانشيني، بسيناريو "لا قديم فيه يُذكر أو جديد يُعاد" أمام البلجيك.

    غيابات عدة في صفوف الطليان، استدعاء 6 لاعبين واستبعاد أربعة، ولم يتغير كابوس المباراة الأولى لمانشيني؛ انهيار المدرسة الدفاعية، وخسارة لعبة الشطرنج التكتيكية أمام عبقرية فان بوميل، وكأني أعيد ما ذكرته في مباراة الجولة الأولى، حينما سقط مانشيني في أولى مبارياته بثنائية كتيبة فان بوميل.

    مانشيني الذي عاد لقيادة الطليان، من أجل حلم العودة لمنصات التتويج، بعد يورو 2020، إلا أن ذات السيناريو الإيطالي لم يتغير، خسارة في اللحظة الأخيرة تضيع الحلم بأكمله، وكأنه لم يستوعب درس الخروج الإيطالي بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك، مع جاتوسو، ليفشل في بلوغ مونديال 2026، فتكرر الأمر في دوري الأمم، حيث هبوط مدوٍّ من حلم الإقصائيات إلى الصراع على البقاء.

    والسؤال هو: هل يستحق روبرتو مانشيني أن ينال مجددًا جائزة "الخنزير الذهبي"، والتي نالها في أكتوبر 2024، بعد تجربته الفاشلة مع المنتخب السعودي؟ وحكمي هنا ليس فقط بسبب خسارة التأهل، بل في سيناريو السقوط.

  • قبل الهدّاف التاريخي .. عالج كوارثك يا قاهر فرنسا!

    صدق أو لا تصدق، ذلك المنتخب الإيطالي الذي قدم مباراة "لا ناقة له فيها ولا جمل" أمام البلجيك، هو ذاته الذي أسقط فرنسا بثلاثية، في الجولة السابقة.

    حلم الآتزوري، بيو إسبوزيتو، نجم إنتر، الذي تغنّى به روبرتو مانشيني، وقال عنه إنه لن يجد صعوبة في كسر رقم الأسطورة لويجي ريفا، الذي يتربع على عرش هدافي إيطاليا بـ35 هدفًا، ولعلّ إسبوزيتو يسير بالفعل بثبات نحو هذا الرقم، بعد إحراز هدفه الدولي العاشر في شباك بلجيكا.

    ولكن، قبل أن تتحدث عن حلم الهداف التاريخي، ركز أولًا على هذا الدفاع المهترئ الذي أساء لسمعة الطليان التاريخية، كقلعة دفاعية حصينة، وكان يجب أيضًا أن تركز على ما قاله بيو إسبوزيتو عن شقيقه سيباستيان حينما أهدر ركلة جزاء أمام فرنسا، حيث أبدى مهاجم إنتر، تخوفًا من الضغط الهائل في تنفيذ ركلات الجزاء، وبعد ذلك تتركه ينفذها أيضًا!

  • عذرًا دي كيتيلاري ودوكو .. دي بروينه "الأصل"

    إذا ما كنت تتابع ملخص المباراة كمثال، ستقول إن نجوم المباراة الأوائل هما دي كيتيلاري الذي صنع تمريرتين حاسمتين، أو جيريمي دوكو، الذي أحرز الهدف الثاني، وصنع خطورة واضحة من الطرف الأيسر، ولكن عذرًا، فما صنعه كيفن دي بروينه، نجم نابولي، أكبر من أن يحصر في مقولة "لم يساهم تهديفيًا".

    في لعبة التحولات السريعة، وبناء الهجمات، فتّش عن دي بروينه، الذي كانت البداية من عنده، وكان يتلاعب بدفاعات الطليان من العمق، بل ويثبت في أرض الميدان، الثوب المرقّع الذي يرتديه الآتزوي في خطه الدفاعي.

    لا أقلل بالطبع من خطورة ثنائي أتالانتا ومانشستر سيتي، بل إن هجوم البلجيك بشكل عام، كان أشبه بأنه يخوض حصة تدريبية على استغلال أخطاء الدفاع، إلا أنك عندما تشاهد تحركات دي بروينه في العمق، وكيف يواجه بخبرته كوارث الطليان، للبناء وشنّ هجمات التيكي تاكا، تدرك بأنه تحفة فنية، كلما قَدِمت غلا ثمنها، خاصة عندما تشاهده وهو يخطف تمريرة باستوني، ليحولّها إلى تسديدة كادت أن تضفي الرابع، لولا أن ارتطمت بالقائم.

    ولم يتوقف دي بروينه عند ذلك الحد، بل يمكن القول إنه مايسترو، عرف جيدًا كيف تؤكل الكتف، وبينما تراجع البلجيك قليلًا أمام رقابة الطليان الصارمة دفاعيًا في الشوط الثاني، وتعطيل الخطوط، كان اندفاع من الخلف، كفيلًا، لأن يشنّ نجوم بلجيكا مرتدة سريعة، فتجد دي بروينه يتلاعب، ويرسل كرة الهدف الرائع إلى موريرا، كي يعوض تراجعه نسبيًا في سباق الخط الهجومي، ويخرج بهدف كان بمثابة الضربة القاضية.

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  • دوناروما .. عملة مقلوبة للطليان!

    اضحك مع جيانلويجي دوناروما، حارس إيطاليا العملاق، الذي صار بمثابة "العملة المقلوبة"؛ يرتكب أخطاء مؤثرة ويحقق الطليان نتيجة إيجابية، وإذا ما تألق، يسقط الآتزوري.

    من خطئه الفادح أمام الديوك، في الجولة الماضية، إلى تقديم أداء بارع، غطى بها كوارث الدفاع أمام سيل آخر من الأهداف البلجيكي، ومنها تسديدة دي بروينه التي لمسها بأصابعه قبل أن ترتطم بالقائم، وكأن نجم مانشستر سيتي كان أشبه بـ"عملة مقلوبة"، يتألق ويسقط الآتزوري.