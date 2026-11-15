جائزة الخنزير الذهبي لمانشيني "مجددًا" .. أسقط مدرسة إيطاليا وفان بوميل تركه يلهو بورقة الهداف التاريخي!

وتقدم فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بالهدف الأول للطليان في الدقيقة 11، فيما تمكن ماكسيم دي كوبر، ظهير برايتون، من التعادل لبلجيكا من جملة جماعية رائعة، بعدها بأربع دقائق، فيما وقع ناثان نجوي وجيريمي دوكو، على الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 22 و26، قبل أن يختتم دييجو موريرا المهرجان في الدقيقة 80.

وبينما كان الآتزوري يملك فرصتين لحفظ ماء وجهه قبل صافرة النهاية، أهدر إسبوزيتو ركلة جزاء، في الدقيقة 90+1، كما رفع الحكم راية التسلل في وجه عيسى دومبيا، ليحرمه من التسجيل في شباك لامينس.

فوز قاد كتيبة مارك فان بوميل، عن جدارة واستحقاق، إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد انتزاع وصافة المجموعة، برصيد 12 نقطة، خلف فرنسا "المتصدرة"، بينما ذهب الطليان إلى تصفيات الهبوط.

ماذا حدث في تلك المواجهة؟ هذا ما يجيب عنه موقع GOAL، في ليلة بكى فيها الطليان من فقدان حلم جديد..