إيران | سناجب وسحالي ولكن جواسيس .. أحفاد الفرس في مهمة خاصة بأمريكا!

يصعب تجاهل ما يحدث في العالم والاقتداء بنصائح رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو عندما تشاء الظروف أن يكون البلد المنظم الأساسي لكأس العالم في حالة حرب مع أحد ضيوفه، ولذا عند الحديث عن مشاركة إيران في مونديال 2026 وحلولها كضيف ثقيل على الولايات المتحدة الأمريكية سيكون من الصعب تجاهل الحرب الأخيرة بين البلدين، وحالة التوتر المحيطة حتى أيامنا هذا.

في 2018، قال حسن فيروزأبادي، المستشار العسكري بالجيش الإيراني أن مجموعة من العلماء تم القبض عليهم بسبب وجود مجموعة من السحالي معهم في بعثة بالقرب من أحد مناجم اليورانيوم، والتهمة الموجهة للحيوانات ذات الدم البارد أنها كانت في الكهوف حيث المعدن النفيس من أجل امتصاصه ثم إرساله إلى الأعداء لمعرفة أماكن وكمية الإشعاع في اليورانيوم.

اتهامات إيران للحيوانات بالتجسس لم تتوقف عند السحالي، إذ قامت في 2007 بالقبض على 14 سنجابًا بتهمة التجسس وحملهم لأجهزة تنصت وراديو، وذلك بحسب "ناشيونال جيوجرافيك"، الخبر الذي أكدت صحته الشرطة الإيرانية في وقتها بحسب نفس المصدر، ولكن لم توضح أو تصدر بيانًا تفسر بيه إلقاء القبض على الحيوانات.

كانت تلك أقصى ما اقتربنا من عالم السياسة والحرب عزيزي القاريء الرياضي، لأن إذا رغبت بمتابعة آخر تطورات وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز فأنت في المكان الخاطيء، نحن هنا من أجل منتخب إيران ومشاركته في كأس العالم القادمة!







