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Iran Belgium World Cup (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

"تكتيك مصري" أنقذ إيران من سيناريو السعودية .. بطولة الحراس وهدف ملغي في بلجيكا لا يود ميسي رؤيته!

فقرات ومقالات
بلجيكا
إيران
كأس العالم
مصر
مهدي طارمي

حارس إيران هو البطل الأول..

صدام كروي مثير، افتقر إلى الأهداف، هكذا جاء شعار مباراة بلجيكا وإيران، التي انتهت بالتعادل السلبي، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة، من نهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت على ملعب صوفي.

باستحواذ سلبي، لعب المنتخب البلجيكي، أمام حائط صد إيراني، لجأ إلى المرتدّات، فيما واصلت بلجيكا المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 66، بعد طرد ناثان نجوي، ببطاقة حمراء مباشرة.

ووصل منتخبا إيران وبلجيكا، إلى النقطة الثانية، من تعادلين، في المجموعة السابعة، ليصبح الجميع مترقبًا لنتيجة مباراة مصر ونيوزيلندا.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول لقاء بلجيكا وإيران، في كأس العالم..

  • عصفوران بحجر واحد

    قرر المدرب أمير جالينوي، مفاجأة بلجيكا، بجدار دفاعي إيراني، والاعتماد على طريقة 5-4-1، على عكس المباراة الأولى، حيث اعتمد المنتخب الإيراني على تبادل الاستحواذ والضغط على الكرة مع نيوزيلندا.

    لعلّ هناك تفسيران وراء تغيير تكتيك إيران أمام بلجيكا..

    * التسلح بالتنظيم الدفاعي والاعتماد على المرتدّات، من أجل منع خطورة تحركات بلجيكا خاصة على الأطراف.

    * الإرهاق الذي تعاني منه بعثة المنتخب الإيراني، جراء القوانين الأمريكية الصارمة، التي تفرض على الفريق القدوم إلى الولايات المتحدة، قبل المباراة بيوم، والرحيل في نفس يوم اللقاء.

    المنتخب الإيراني بدا وكأنه يسعى لضرب عصفورين بحجر واحد، باستنزاف البلجيكيين، وتوفير طاقة لاعبيه في التكتل الدفاعي، والاعتماد على الاستراتيجية "المصرية"، بالتدرج الذكي والبناء من الخلف في التحولات الهجومية.

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    كيف هربت إيران من سيناريو السعودية؟

    إذا نظرنا إلى مباراة السعودية وإسبانيا، سنجد سيناريو مشابهًا قليلًا، باعتماد الأخضر على خطة لعب 5-4-1، إذن ما الذي اختلف عن خسارة الصقور برباعية الماتادور، في الوقت الذي تعادل فيه الإيرانيون مع بلجيكا؟

    أولًا: لأن المنتخب الإيراني لم يلعب بـ"انهزامية"، كما قرأنا في تصريحات جورجيوس دونيس، وانعكس على أداء اللاعبين الذين لعبوا على الخروج بأقل الخسائر، من أجل التنظيم الدفاعي فقط.

    ثانيًا: بفضل الحارس علي رضا بيرانفاند، الذي لولاه لترجم ضغط بلجيكا إلى كم من الأهداف، بعد تصديه لـ7 كرات، جميعها من داخل منطقة الجزاء.

    ثالثًا: طرد المدافع ناثان نجوي، الذي ساهم في زيادة الفعالية الهجومية للإيرانيين، وساعد على الضغط المتقدم لإجبار البلجيكيين على التراجع.

  • هدف إيراني لا يريد ميسي تذكره

    وبينما كان الجدار الإيراني يتصدى لمدافع البلجيك، كاد مهدي طارمي، مهاجم أولمبياكوس، أن يوقع على هدفه الأول في مونديال 2026، والثالث في رحلته بكأس العالم.

    وحاول القائد إحسان حاجصافي أن يباغت بلجيكا بلعبة ذكية من ركلة حرة، ليمررها بين الدفاع، إلى مهدي طارمي الذي سددها في الشباك، في الدقيقة 25.

    هذا الهدف أعاد الذكريات إلى هدف فيجورست الذي منح هولندا تعادلًا مثيرًا ضد الأرجنتين، في ربع نهائي كأس العالم 2022، إلا أن الحكم الأرجنتيني داريو هيريرا، كان رحيمًا ببلجيكا، حينما قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

  • بطولة الحرّاس

    قدمت مباراة اليوم، برهانًا جديدًا على أن مونديال 2026، سيكون بمثابة "بطولة الحرّاس" في المقام الأول، بعد أن شاهدنا الحرّاس يخطفون الأضواء في العديد من المباريات.

    الحديث هنا ليس عن تيبو كورتوا، رغم أن حارس ريال مدريد، نجح أيضًا في منع خطورة الإيرانيين التي جاءت من التحولات الهجومية، ولكن الحارس علي رضا بيرانفاند، كان نجم المباراة بلا منازع، بعدما زاد عن مرماه، بسبع تصديات محققة، ليصبح السبب الأول في نقطة تعادل "تيم ملّي" خلال المواجهة.

  • كلمة أخيرة..

    إذا أجزمنا بأن المنتخب الإيراني طبّق الاستراتيجية المصرية، أمام بلجيكا، وأثبتت فعالية، فإن كتيبة المدرب أمير جالينوي، أثبتت بأن مواجهة مصر، في الجولة الأخيرة، لن تكون سهلة على الإطلاق.

    ما خدم الإيرانيين، أيضًا، هو غياب جيريمي دوكو، الذي تأثر منتخب بلجيكا بغيابه اليوم، رغم تميز تروسارد في الجبهة اليسرى، إلا أن الفريق اعتمد على الكرات العرضية، وكان يفتقد لجناح مانشستر سيتي الذي يمتاز باختراق الدفاع والتوغل إلى العمق داخل المنطقة، علمًا بأن دوكو غاب عن المواجهة من أجل حضور ولادة طفله.

    المنتخب الإيراني قدم الوجه الهجومي أمام نيوزيلندا، والدفاعي ضد بلجيكا، كما أثبت بأنه يملك حارسًا عملاقًا بحجم علي رضا بيرانفاند، ما يؤكد أن كتيبة حسام حسن، ستكون أمام مهمة شاقة، في لقاء قد يكون بطابع الحسم، في ظل صراع التأهل إلى دور الـ32.