مواجهة وحيدة حسمها كلوزه .. عندما تقابل "الصديقان" مانشيني وإنزاجي كخصوم

"المهمة الإيطالية". سيموني إنزاجي وروبرتو مانشيني وجهاً لوجه. لكن ليس في الدوري الإيطالي أو في البطولات الأوروبية: بل في آسيا، بين السعودية وقطر، أحدهما على مقعد تدريب الهلال والآخر على مقعد تدريب السد.

تُقام المباراة الليلة، وتبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت إيطاليا. المباراة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا النخبة: كان من المفترض أن تُقام ذهابًا وإيابًا، لكنها ستُقام في النهاية في مباراة واحدة، في جدة، بسبب التوترات الحربية المعروفة في الأسابيع الأخيرة. باختصار، مباراة حاسمة: من يفوز يتأهل إلى ربع النهائي، ومن يخسر يُقصى.

لكن مواجهة إنزاجي ومانشيني هي أكثر من ذلك. إنها مواجهة تتجاوز العلم الإيطالي وتشمل كل شيء آخر: الصداقة، السنوات التي قضياها معاً، الأدوار المختلفة، بعض الخلافات. وهي مواجهة لم نشهدها منذ عقد من الزمن.

