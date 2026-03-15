ورط مدافع لوهافر في "طرد" جدلي: لعنة مدريدية تطارد إندريك في ليون .. والضغط يهدد حلمه مع أنشيلوتي!

عندما يتواجد في أرض الميدان، تسلط عليه الأضواء، ولكن ربما بات الأمر بمثابة "سلاح ذي حدين"، فالفوز يعني أنه تألق، وأي تعثر يعني أنه يقدم أسوأ مستوياته، وقد يُقال إن إندريك، بات يعيش حالة من الضغط، من أجل إثبات جدارته بحمل لواء أولمبيك ليون، خلال فترة إعارته، ومع تبقي أشهر قلائل على نهائيات كأس العالم 2026.

وشارك الموهبة البرازيلية إندريك، أساسيًا، في تعادل أولمبيك ليون سلبيًا مع "مضيفه" لوهافر، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026، والتي أقيمت على ملعب أوسيان.

ويواصل ليون معاناته في "ليج 1"، بتحقيق نقطتين في آخر أربع مباريات، ليحتل المركز الرابع، برصيد 47 نقطة، بينما جاء لوهافر في المركز الرابع عشر، برصيد 27 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مشاركة إندريك في 80 دقيقة أمام لوهافر في الدوري الفرنسي..