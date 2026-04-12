حتى لا يسقط في فخ يامال: 3 نصائح لـ"البديل الذهبي" إندريك من درس لوريان .. وفونسيكا أثبت أنه على حق!

قبل مباراة لوريان، أثار باولو فونسيكا، المدير الفني لليون، جدلًا بحديثه عن إندريك، خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال "أنا لست هنا لتحطيم اللاعبين، ولكني أتوقع المزيد من لاعب مثله، وعليه واجب بأن يقدم المزيد".

هذا التصريح أعطى مؤشرًا "مُحبطًا" من قِبل فونسيكا، في حديثه عن إندريك، وكأنه يزيد الضغوط على الموهبة البرازيلية، وكذلك يحبط مستواه مع ليون، وهو الذي جاء إلى العملاق الفرنسي، هربًا من "دكة" ريال مدريد.

لنعترف أن إندريك أعلى الطموحات كثيرًا، بعدما قدم مستويات مذهلة خلال بدايته مع ليون، إلا أن مؤشره تراجع نسبيًا، وصار غائبًا عن التسجيل في الدوري الفرنسي على مدار 9 مباريات متتالية، حيث لا يزال مكتفيًا - حتى الآن - بالهاتريك الذي أحرزه في شباك ميتز، بالجولة التاسعة عشر.

ولكن، لنقل إن إندريك ساهم في الهدفين اللذين تم إحرازهما أمام لوريان، الأول سجل باسمه كتمريرة حاسمة "رسميًا"، والثاني لم يسجل، إلا أن الهجمة جاءت من عند البرازيلي الذي انطلق في العمق، وسدد كرة تصدى لها الحارس مفوجو، قبل أن ترتد إلى توليسو الذي وقع على الهدف الثاني.

وما يمكن قوله إن فونسيكا هو المستفيد الأول من مساهمة إندريك، والتي نقلت مدرب ليون من خانة "المُحبط" أو محطم معنويات اللاعب، إلى ذلك المدرب الذي لجأ إلى التعنيف قليلًا، كي لا يهبط مستوى اللاعب الذي يحلم بالتواجد مع البرازيل في مونديال 2026.