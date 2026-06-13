وأضاف إندريك أن قراره بالانتقال على سبيل الإعارة، من ريال مدريد إلى ليون، كان مدفوعًا برغبته في الحصول على فرصة لعب منتظمة، حيث ساعدته هذه الخطوة في النهاية على العودة إلى صفوف المنتخب البرازيلي، وتأمين مكانه في كأس العالم 2026.

ولعبت الإصابة الطويلة التي تعرض لها اللاعب ابن الـ19 عامًا، دورًا رئيسًا في قراره، حيث قضى إندريك 173 يوم خارج الملاعب بسبب إصابة في ساقه اليمنى خلال عام 2025، وواجه صعوبة في الحصول على فرص للعب بعد عودته، مما دفعه للبحث عن تحدٍ جديد في فرنسا.

أثبتت هذه الخطوة نجاحها؛ حيث ساهم البرازيلي بثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع ليون، مما ساعد النادي على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما أعاد بناء ثقته بنفسه ولياقته البدنية، كما أعرب إندريك عن امتنانه لزوجته، جابرييلي ميراندا، لمساعدتها له في اتخاذ قرار مغادرة مدريد. وأوضح قائلاً: "سألتني عما أريده حقًا، وبدأت تزرع في ذهني فكرة أنني بحاجة إلى الاعتماد على نفسي وبناء مستقبلي بنفسي".