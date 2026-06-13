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"مستعد للعب كظهير من أجل البرازيل" .. إندريك يكشف وجه الشبه مع كريستيانو رونالدو!

إندريك
كأس العالم
ريال مدريد
كريستيانو رونالدو
جوزيه مورينيو
البرازيل

نجم البرازيل يستعد لمهمة الميرينجي مع مورينيو..

تحدث النجم البرازيلي إندريك، بصراحة عن الانضباط العسكري، والتضحيات التي ميزت مسيرته حتى الآن، حيث أشار إلى أوجه تشابه مباشرة بين اسلوبه ونهج نجمه المفضل كريستيانو رونالدو.

ويركز البرازيلي الصاعد حاليًا على كأس العالم 2026، في الوقت الذي يسعى فيه لتأمين مستقبله على المدى الطويل مع ريال مدريد، تحت إشراف المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو.

  • الهوس بأخلاقيات كريستيانو رونالدو

    ولم يخفِ إندريك، أبدًا، إعجابه بأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، ولكن مع استعداده لأكبر بطولة في حياته، أصبحت أوجه التشابه في عقليتهما أكثر وضوحًا؛ حيث يعتقد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، الذي قضى فترة إعارة ناجحة في ليون، لاستعادة لياقته في المباريات، أن تفانيه في ممارسة مهنته هو ما سيميزه في نهاية المطاف في العاصمة الإسبانية.

    وقال إندريك لمجلة GQ البرازيلية: "الرغبة في العمل الجاد منذ صغري هي شيء مشترك بيني وبين كريستيانو رونالدو، لكنني لا أعجب به فقط بسبب أخلاقياته في العمل؛ فهو يمتلك موهبة هائلة وقصة ملهمة عن تغلبه على الصعاب عندما كان شابًا. إذا كنت في منتصف الموسم، فلا يمكنك القيام بأشياء من شأنها أن تعيق تقدمك. سيكون الأمر صعبًا؛ فهو دائمًا ما يكون كذلك. هذه هي قاعدة كرة القدم".

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  • مغامرة إندريك مع ليون

    وأضاف إندريك أن قراره بالانتقال على سبيل الإعارة، من ريال مدريد إلى ليون، كان مدفوعًا برغبته في الحصول على فرصة لعب منتظمة، حيث ساعدته هذه الخطوة في النهاية على العودة إلى صفوف المنتخب البرازيلي، وتأمين مكانه في كأس العالم 2026.

    ولعبت الإصابة الطويلة التي تعرض لها اللاعب ابن الـ19 عامًا، دورًا رئيسًا في قراره، حيث قضى إندريك 173 يوم خارج الملاعب بسبب إصابة في ساقه اليمنى خلال عام 2025، وواجه صعوبة في الحصول على فرص للعب بعد عودته، مما دفعه للبحث عن تحدٍ جديد في فرنسا.

    أثبتت هذه الخطوة نجاحها؛ حيث ساهم البرازيلي بثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع ليون، مما ساعد النادي على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما أعاد بناء ثقته بنفسه ولياقته البدنية، كما أعرب إندريك عن امتنانه لزوجته، جابرييلي ميراندا، لمساعدتها له في اتخاذ قرار مغادرة مدريد. وأوضح قائلاً: "سألتني عما أريده حقًا، وبدأت تزرع في ذهني فكرة أنني بحاجة إلى الاعتماد على نفسي وبناء مستقبلي بنفسي".

  • "سألعب في مركز الظهير إذا لزم الأمر"

    ومن أجل الاستعداد لكأس العالم، اعترف إندريك بأنه يطمح لتحويل فترة غيابه الطويلة عن الملاعب إلى ميزة لصالح البرازيل. وقال: "آمل أن أتمكن من الاستفادة من الوقت الذي قضيته بعيدًا عن الملاعب. كنت أرغب في المشاركة في كل مباراة منذ بداية الموسم، لكن إذا كان حصولي على دقائق لعب أقل من الآخرين يمنحني ميزة ما، فسأستغلها لمساعدة البرازيل".

    كما شدد المهاجم على أنه مستعد لفعل أي شيء مطلوب لمساعدة المنتخب البرازيلي على النجاح. وأضاف إندريك: "سألعب في مركز الظهير إذا لزم الأمر، وسأستعيد الكرة كلاعب وسط، وسأناضل في الكرات الهوائية كمدافع. المهم هو مساعدة الفريق".

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