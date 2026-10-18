تلميحات بصفقة شتوية .. المدير الرياضي لروما يعلق على مفاوضات إندريك

هل يمكن أن يتعاقد روما مع إندريك في يناير، ربما على سبيل الإعارة؟ إنه أحد الموضوعات التي تطرّق إليها توني دا أميكو. فقد تحدّث المدير الرياضي لنادي روما إلى سكاي سبورت قبل مواجهة الأولمبيكو ضد جنوى، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
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تعزيزات جديدة في يناير
وقال دا أميكو:"بالتأكيد من أجل خوض منافسات معينة والمنافسة في مباريات مثل مباراة الأربعاء، وكذلك لتأكيد مستوانا في دوري أبطال أوروبا، سنحتاج إلى خطوة أخرى وإضافة شيء ما. حاولنا في الصيف ولم ننجح لبعض الأسباب، وسنحاول مرة أخرى لنتمكن من تحسين أنفسنا".
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وأتبع: "نتوقع من اللاعبين أن يظهروا لنا ما نراه في التدريبات وفي المباريات. إنهم لاعبون أصحاب جودة، استثمرنا فيهم كثيرًا هذا الصيف. نهج الاعتماد على الشباب بدأ هذا الصيف، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مجموعة تاريخية ونواة مهمة. أردنا هذا المزيج. فكّرنا في ذلك منذ بداية سوق الانتقالات".
إندريك على سبيل الإعارة
وبخصوص لاعب ريال مدريد: "سياستنا هي التعاقد مع لاعبين أقوياء. ثم عندما تضم لاعبًا على سبيل الإعارة، هناك خيارات مختلفة يمكن إدراجها. كـروما، نريد أن نمتلك، في نهاية الموسم، خيار الاحتفاظ بمن نتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة. هذا هو النهج".
"الثقة في كاسترو"
ثم تحدث داميكو إلى DAZN: "المباراة أمام ريال مدريد؟ تركت لدينا إدراكاً بأننا قدّمنا مباراة كبيرة جداً على مدى 80 دقيقة، ونحن فخورون بأننا لعبنا كرة قدم جميلة. الدقائق العشر الأخيرة هي دروس تمنحك إياها هذه المسابقات. دوري الأبطال يجعلك أقوى، حتى عبر الخسارات. علينا أن نستفيد إلى أقصى حد من كل هذه المباريات".
وواصل: "كاسترو؟ سانتي وصل بحماس كبير، وقد أردناه بشدة من أجل مثل هذه اللحظات أيضاً. لدينا ثقة كبيرة به وفي المجموعة بأكملها، ونحن واثقون من أنه سيقدّم مباراة كبيرة".
وختم: "من أتوقع منه شيئاً جميلاً؟ من الفريق بأكمله، الأمر الأهم دائماً هو المجموعة. نتوقع من اللاعبين أن يقدّموا مباراة جيدة، ومباراة هذه الليلة ستكون أصعب أيضاً. هذه المسابقات تمنحك الكثير، لكنها تسلبك أيضاً الكثير من الطاقة: إنها خطوة علينا أن نخطوها للبقاء على هذا المستوى".
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