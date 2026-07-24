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Tuchel Guardiola England 2:1Getty/GOAL
هيثم محمد

دعوا جوارديولا لإيطاليا .. توخيل يواجه مصير مورينيو في إنجلترا والبديل "السير"

فقرات ومقالات
إنجلترا
توماس توخيل
بيب جوارديولا
جاريث ساوثجيت

انفض مولد كأس العالم وهدأت الأعصاب وبدأ صوت العقل يسود، لماذا نقول ذلك، لأن ما يقال في خضم اللحظة وعقب الهزيمة أو الفوز في أحيان كثيرة لا يعبر عن الواقع ويكون وليد الانفعال واللحظة، والكثير من هذا يتوافق مع موقف الإعلام الإنجليزي من مدرب الأسود الثلاثة توماس توخيل.

اختتمت إنجلترا مشاركة موفقة بالحلول ثالثة، ولكن بالنسبة للكثيرين فقد فشل توخيل وفريقه في تحقيق المأمول، وكان بالإمكان أفضل مما كان بالأراضي الأمريكية والمكسيكية والكندية هذا الصيف.

  • دقائق غيرت المسار

    لنعد بالحديث إلى الخامس عشر من يوليو، الشوط الثاني من نصف النهائي بين إنجلترا والأرجنتين والدقيقة 55 عندما أعطى أنتوني جوردون التقدم للإنجليز.

    في تلك اللحظة، تغير الكثير، كانت إنجلترا على بعد ساعة أو أقل من نهائي المونديال، إنجاز إذا كان قد تحقق، لكان الكلام عن توخيل سيختلف كثيرًا وسيتم التغاضي عن الكثير مما قدمه الفريق في البطولة ولم يعجب الجمهور والنقاد، لأن ليس فقط تلك الدقائق عقب هدف جوردون هي أسوأ ما قدمته إنجلترا.

    تناسى الجمهور الشوط الأول ضد كرواتيا وسهولة عودة الكروات للنتيجة في كل مرة تتقدم إنجلترا، تناسوا صمود بنما شوط بأكمله، تناسوا التعادل السلبي مع غانا وغياب الحلول أم حصن كارلوس كيروش الدفاعي المحكم، تناسوا التراجع المبالغ فيه ضد النرويج وبعدها المكسيك لتأمين النتيجة، ولم يبقى إلا تلك الدقائق والانهيار ضد الأرجنتين رغم العوامل المشتركة الكثيرة.



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  • Thomas Tuchel Harry KaneGetty Images

    توخيل ظالم أم مظلوم؟

    يعد الهجوم على اختيارات توخيل بالمبالغة في الدفاع ضد الأرجنتين عقب التقدم منطقية، لا يصح أن يتراجع الفريق وكأنه من صغار القوم بهذه الشكل وهو الذي يملك أمثال بيلينجهام وهاري كين وراشفورد، خصوصًا بعد أن أظهرت إسبانيا حقيقة أن الأرجنتين ليست بالفريق المنيع ويمكن سحقه "كرويًا".

    ولكن في المجمل، هل يتم ظُلم توخيل؟ نعم، لأن لا يمكن اقتصار تجربة الألماني مع إنجلترا في شوط واحد. المنطق يقول إن أي فريق يصل إلى نصف نهائي كأس العالم بل ويحل ثالثًا تعتبر مشاركته إيجابية، بغض النظر عن الأداء لأن البطولات المجمعة تعترف في المقام الأول بالنتائج، وتلك نتيجة ممتازة لفريق لم يلعب النهائي منذ 1966 ولم يصل المربع الذهبي منذ نسخة 2018.

    توخيل مدرب يعرف جيدًا الإنجليز بسبب سابق عمله في تشيلسي، ويعلم أن مع أول عثرة سيصبح كبش فداء، وهو الذي لم يشفع له دوري أبطال أوروبا مع البلوز، ولذا كان يعلم أن مع كل فوز تحققه إنجلترا في المونديال، يرتفع سقف الطموحات وتعلو أهزوجة "it's coming home"، ومع ذلك سيزيد حجم الإحباط والغضب عند الخسارة، وهو ما حدث بمطالبات بإقالته، وتشكيك في قدرته بتحقيق ما عجز فيه السير جاريث ساوثجيت مع هذا الجيل بالفوز ببطولة.

  • Thomas Tuchel Jude BellinghamGetty Images

    الرحيل الحل؟

    جاء تحقيق المركز الثالث ليخفف قليلًا من صدمة ضياع حلم النهائي وإعادة التفكير، وبدأت الصحافة والإعلام في إنجلترا بتغيير نبرتها من الهجوم الحاد على الفريق ومدربه للعقلانية في التحليل.

    خرجت "أتلتيك" بتحليل لم يكن ممكنًا عقب مباراة الأرجنتين، إذا طرحت السؤال: هل توخيل محقًا في قوله إن الحمض النووي لإنجلترا لا يتحكم في المباريات، وجاوبت بنعم وضربت مثالًا بتكتيكات ميكيل أرتيتا الفائزة بالبريميرليج هذا الموسم، وحتى لجوء بيب جوارديولا لها في أكثر من مناسبة، وهو الرجل الذي طالب البعض بتعيينه لإحداث ثورة جديدة وخلافة توخيل في تدريب الفريق في اليورو وكأس العالم المقبلتين.


    الكرة الإنجليزية الآن أمام مفترق طرق، هل يبقى توخيل أم يرحل؟ الخيار الأول يبدو الأرجح والأعقل، حتى الآن قد تناقش توخيل في خياراته قبل المونديال باستبعاد فودين وبالمر، واستدعاء توني وواتكينز وماينو دون لعب، أو تكتيكه ضد الأرجنتين، ولكن لا تتغافل عن أن المشروع يسير في الطريق الصحيح على صعيد النتائج، وهذا هو الهدف الأساسي.

    الخيار الثاني قد يكون حلًا إذا كانت الأمور خلف الكواليس قد وصلت إلى طريق مسدود، خصوصًا وأننا شاهدنا بعض المؤشرات مثل خروج توخيل علانية عقب لقاء المكسيك لانتقاد أسلوب لاعبيه، ورد بيلينجهام علنًا هو الآخر بأنه لا يعنيه رأي مدربه، ما قد يشير إلى وجود "انقلاب" من بعض نجوم الفريق على المدرب الألماني وأساليبه، ووقتها سيكون الأمر اتخذ طريق اللاعودة كما حدث كمثال مع جوزيه مورينيو في تجاربه مع تشيلسي وريال مدريد بانقلاب نجومه عليه.

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  • Thomas Tuchel Gareth Southgate England (Goal Only)Goal AR

    البديل؟

    إذا كان رحيل توخيل حتميًا، فالحديث عن ثورة بيب ليس منطقيًا، لأن كما قالت "أتلتيك"، المشكلة ليست في الدفاع ضد الأرجنتين في حد ذاتها، بل في شخصية الفريق ككل، وقدوم بيب ومحاولته فرض أسلوبه الشهير كما فعل في سيتي ليس مضمون النجاح، ونحن نتحدث عن فريق يستضيف اليورو بعد عامين ووقتها سيكون تحقيق الفوز مطلب إجباري من الإعلام، وأي نتيجة غير ذلك ستصنف كفشل.

    إذا كان هدف إنجلترا هو الفوز مباشرة وترى أن توخيل ليس الحل، فهي بحاجة لمن يعرف الفريق عن قلب، ومن أفضل من الشخص الذي صنع تلك المجموعة وبناها؟

    ساوثجيت الذي تحصل على لقب سير عقب قيادته الفريق لنصف نهائي المونديال ونهائي اليورو رحل لأنه شعر بأن لا يوجد المزيد ليقدمه، ولأن الإعلام كان يرى بأن الفريق كان بإمكانه تقديم ما هو أفضل وتحقيق تلك البطولات، صحيح إنجلترا على صعيد الأداء لم تقدم عروضًا مبهرة، ونتذكر الانتصارات الصعبة ضد سلوفاكيا وسويسرا في اليورو الأخيرة بالطريق نحو النهائي، ولكن هي لعبة نتائج، وكما حدث ضد الأرجنتين، ضد إسبانيا في اليورو عقب هدف كول بالمر كان الفريق قريبًا من اللقب ولكن خصم أفضل قدم شوطًا مثاليًا حقق الفوز ليس لأن إنجلترا كانت سيئة ولكن لأنها كانت الطرف الأقل.

    قدوم ساوثجيت لن يضمن تحقيق إنجلترا لليورو، وكذلك استمرار توخيل أو تعيين بيب، ولكن سيعطي الفريق عنصر الخبرة بوجود رجل يعرف اللاعبين ويعرف كيفية الصمود ضد الإعلام في بلاده، ويستحق فرصة ختام مشواره مع الأسود الثلاثة بتتويج لم يحدث بالفترة الأولى، ولذا يبدو هو الخيار الأفضل إذا أُقيل توخيل وهذا يبدو مستبعدًا الآن، ولكن إذا حدث، اتركوا بيب لإيطاليا وركزوا على السير!