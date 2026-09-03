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Lionel Messi GFXGOAL
أحمد فرهود

من مفاتيح ميامي ومحطة المترو للدقيقة 10.. "تكريمات استثنائية" حوّلت ليونيل ميسي إلى أسطورة حية!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
الأرجنتين
برشلونة
إنتر ميامي
باريس سان جيرمان
كأس العالم
الدوري الإسباني
الدوري الأمريكي

اسم يستحق كل تكريم تحصل عليه..

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليس مجرد اسم عابر في عالم كرة القدم؛ بل هو أحد اللاعبين القلائل في تاريخ هذه اللعبة، الذين رسموا "البهجة" على وجوه المشجعين.

نعم.. مع كل لمسة للكرة، ومراوغة أو تسديدة، ومع كل هدف يهز شباك الخصوم؛ شعرنا وكأننا أمام "لوحة فنية" تُرسم فوق المستطيل الأخضر، بأقدام ساحرة من ميسي.

لذا؛ من الطبيعي أن يحظى "البولجا" على تكريمات من نوعٍ فريد، طوال مسيرته الكروية المرصعة بالإنجازات الفردية والجماعية.

آخر تكريم حظي به ميسي، حتى وقتنا هذا بالطبع؛ كان ذلك الذي أعقب إعلانه اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز مظاهر تكريم ليونيل ميسي، بعيدًا عن الجوائز الفردية أو الجماعية..

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    الدقيقة 10.. عندما توقفت كرة القدم من أجل ميسي

    بعد إعلان الأسطورة ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي في 31 أغسطس 2026، تحوّلت مشاعر الامتنان في الأرجنتين إلى "تكريم جماعي"؛ للرمز الكروي الذي عاش معه البلد رحلة طويلة، انتهت بالحصول على لقب كأس العالم 2022.

    نعم.. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن "إيقاف" جميع المباريات، في المسابقات التي يُنظمها؛ وذلك في الدقيقة العاشرة تحديدًا، في إشارة إلى الرقم الذي أصبح جزءًا من هوية ميسي.

    بمعنى.. القرار تضمن إيقاف المباريات، في الجولة التالية لإعلان "البولجا" اعتزاله الدولي، وتحديدًا في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول؛ ليُشارك اللاعبون والجماهير بمختلف الاستادات، في التصفيق له.

    ولم يقتصر الأمر على الدوري الممتاز فقط؛ بل شمل مسابقات وفئات كرة القدم المختلفة "رجال وسيدات"، بالإضافة إلى بطولات الصالات والكرة الشاطئية.

    وهذا يدل على أن ميسي يختلف عن أي اسم آخر في عالم الساحرة المستديرة، فهُناك لاعبون يكرمون قبل المباراة أو بعدها؛ أما ليو.. فقد توقفت كرة القدم نفسها، من أجله.

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  • Lionel Messi Argentina GFXGetty/GOAL

    المجمع السكني.. اسم ميسي يخلّد في بيت الأرجنتين

    في مارس من عام 2023.. قرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إطلاق اسم الأسطورة ليونيل ميسي، على "المجمع السكني الرياضي" الجديد، داخل مقر المنتخبات الوطنية في إيزيزا.

    والأمر لم يكن مجرد لافتة رمزية؛ فالمنشأة تضم مرافق إقامة للمنتخبات وأخرى طبية واستشفائية، بالإضافة إلى مراكز للتدريب والأداء العالي.

    المهم.. ميسي نفسه حضر مراسم تسمية المجمع باسمه؛ حيث صرح قائلًا: "هذا المكان له معنى خاص بالنسبة لي".

    وكل ذلك يعني أن "البولجا"، لم يخلّد باسمه في مكانٍ عادي؛ بل في البيت الذي تتجمع فيه منتخبات الأرجنتين، بمختلف فئاتها.

  • Lionel Messi GFX GOAL ONLYGOAL AR

    مدرج كامل.. اسم ميسي يزين ملعب إنتر ميامي الجديد!

    الأسطورة الأجنتينية ليونيل ميسي قرر في صيف عام 2023، مغادرة الملاعب الأوروبية نهائيًا؛ لبدء صفحة جديدة في مسيرته الكروية، وتحديدًا مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    ونجح ميسي في قيادة إنتر ميامي لتحقيق أول لقب في تاريخه، بمجرد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بالحصول على "كأس الدوريات" 2023؛ والذي أعقبه التتويج بـ"درع المشجعين" 2024، ثم الدوري الأمريكي 2025.

    الإنجازات التي حققها إنتر ميامي في عهد ميسي، بالإضافة إلى المكاسب التجارية والاقتصادية الناتجة عن صفقته؛ دفعت إدارة النادي الأمريكي لتكريم "البولجا"، بطريقتها الخاصة.

    إدارة إنتر ميامي أطلقت اسم ميسي، على مدرج كامل بملعب الفريق الجديد "Nu Stadium"، في عام 2026.

    وهُنا تكمن قوة القصة، فتكريم الملاعب يرتبط عادة بـ"الاعتزال أو الوفاة"؛ بينما حدث ذلك مع ميسي، وهو لا يزال يلعب في صفوف الفريق الأمريكي.

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    تمثال كونميبول.. وضع ميسي في صف بيليه ومارادونا

    بعد تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم "قطر 2022"؛ أقام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، ليلة تكريمية خاصة لكتيبة التانجو.

    لكن.. التكريم الخاص بالأسطورة ليونيل ميسي، تجاوز منحه الميداليات أو الدروع؛ بل تسلّم اللاعب تمثالًا بالحجم الطبيعي له، وهو يحمل لقب كأس العالم.

    تمثال ميسي استمر في "متحف كونميبول"؛ وذلك بجوار تمثالي الأسطورتين البرازيلي بيليه، والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

    وإن دل ذلك على شيء؛ فهو يؤكد أن الاتحاد القاري يضع ميسي في صف الأساطير الخالدة في كرة القدم، وهو بينهم بالفعل.

  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    جدارية عملاقة.. ميسي على ارتفاع 69 مترًا في روزاريو

    في مسقط رأسه روزاريو؛ أصبح الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي البالغ من العمر 39 سنة حاليًا، جزءًا من المشهد العمراني للمدينة.

    نعم.. بنهاية عام 2021، افتُتحت جدارية عملاقة بعنوان "De otra galaxia / De mi ciudad"، بلغ ارتفاعها نحو 69 مترًا؛ وذلك بالقرب من النصب الوطني للعلم الأرجنتيني.

    القصة لم تتوقف هُنا؛ ففي عام 2026.. أعادت المدينة ترميم جدارية ميسي وتحديثها، مضيفة كلمة شكرًا مع "النجمة الثالثة" على قميص المنتخب الوطني.

    "النجمة الثالثة"؛ تُشير إلى تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم "قطر 2022"، مع توجيه الشكر إلى ميسي.

    أي أن ليو؛ تحوّل من طفل في شوارع روزاريو الأرجنتينية، إلى صورة عملاقة ترتفع 69 مترًا فوق المدينة.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رغم المعاناة.. بوينس آيرس تعترف بقيمة ميسي بطريقتها

    قبل سنوات من تتويجه ببطولة كأس العالم 2022، وتحديدًا في يونيو 2016؛ قامت مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، بتكريم خاص للأسطورة ليونيل ميسي.

    سلطات المدينة دشنت تمثالًا في "Paseo de la Gloria"، يظهر ميسي وهو يراوغ بالكرة؛ لينضم إلى مجموعة من أبرز رموز الرياضة، في الأرجنتين.

    والتوقيت نفسه يمنح القصة قيمة إضافية؛ فهذا التكريم جاء كاعتراف بقيمة ميسي في البلاد، حتى خلال فترة معاناة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    تكريمات ميسي.. من محطة المترو إلى مفاتيح مدينة ميامي

    هُناك مجموعة من "التكريمات المثيرة" الأخرى، التي حظي بها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ حيث يُمكن رصد أبرزها، على النحو التالي:

    * تكريم محطة المترو

    في ديسمبر من عام 2015؛ حوّلت مدينة بوينس آيرس محطة مترو "José Hernández" في الخط "D"، إلى مساحة مخصصة لتكريم ميسي.

    تضمن التكريم؛ جدارية لميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني، أعمالًا فنية باستخدام الكرات ومنحوتة تسمح برؤية مشاهد مختلفة من حياة "البولجا".

    * مفتاح مدينة ميامي

    خلال شهر نوفمبر من عام 2025.. قام فرانسيس سواريز، عمدة ميامي الأمريكية؛ بتسليم "مفاتيح المدينة" إلى ميسي، في مراسم خاصة.

    تسليم ميسي "مفاتيح ميامي"؛ يأتي كاعتراف بمكانته وتأثيره الكبير في المدينة، منذ الانضمام إلى الفريق المحلي هُناك.

    * شارع ليونيل ميسي

    شهد ميسي الذي قاد منتخب الأرجنتين، للتتويج بلقب كأس العالم "قطر 2022"، إدراج اسمه في خريطة الولايات المتحدة الأمريكية.

    سكان ضاحية "بيركلي هايتس"، التي تقع في مقاطعة يونيون بولاية نيوجيرسي الأمريكية؛ وافقوا على إنشاء شارع باسم ميسي في عام 2026، تكريمًا لأسطورته الخالدة في عالم الساحرة المستديرة.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-MANCHESTER-FINALAFP

    نادي برشلونة.. حان وقتك لإكمال مسلسل "تكريمات ميسي"

    رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ لا يزال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يشعر بـ"نقصٍ شديد"، في مسلسل تكريماته.

    ميسي الذي قضى حياته الكروية بالكامل مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل المغادرة في صيف عام 2021، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي كان يمر بها النادي؛ ينتظر تكريمين كبيرين للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: تكريم ميسي أمام جماهير "سبوتيفاي كامب نو"؛ بعد تجديده.

    * ثانيًا: بناء تمثال لميسي في محيط ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ وذلك بجوار تمثالي الأسطورتين الهولندي يوهان كرويف والمجري لاديسلاو كوبالا.

    وبخصوص النقطة الأولى.. الجميع يتذكر أن ميسي غادر نادي حياته برشلونة، بدون توديع الجماهير؛ حيث كانت المباريات تُلعب من غير مشجعين وقتها، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فرئيس برشلونة جوان لابورتا أعلن وجود خطة بالفعل، لبناء "تمثال ميسي" في محيط الملعب.

    لكن أولًا وقبل كل شيء، سيكون على ميسي ولابورتا "التصالح"؛ حيث اتخذ اللاعب موقفًا من رئيس برشلونة، بسبب كواليس رحيله.

    لابورتا كان قد وعد ميسي، بتجديد عقده مع الفريق الأول، قبل أن يتراجع عن ذلك بسبب الأزمة المالية؛ ليضطر "البولجا" للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2021، ثم إلى الفريق الأمريكي إنتر ميامي في 2023.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية هل سيكتمل مسلسل تكريمات ميسي مع العملاق البرشلوني، أم لا.