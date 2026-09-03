من مفاتيح ميامي ومحطة المترو للدقيقة 10.. "تكريمات استثنائية" حوّلت ليونيل ميسي إلى أسطورة حية!

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليس مجرد اسم عابر في عالم كرة القدم؛ بل هو أحد اللاعبين القلائل في تاريخ هذه اللعبة، الذين رسموا "البهجة" على وجوه المشجعين.

نعم.. مع كل لمسة للكرة، ومراوغة أو تسديدة، ومع كل هدف يهز شباك الخصوم؛ شعرنا وكأننا أمام "لوحة فنية" تُرسم فوق المستطيل الأخضر، بأقدام ساحرة من ميسي.

لذا؛ من الطبيعي أن يحظى "البولجا" على تكريمات من نوعٍ فريد، طوال مسيرته الكروية المرصعة بالإنجازات الفردية والجماعية.

آخر تكريم حظي به ميسي، حتى وقتنا هذا بالطبع؛ كان ذلك الذي أعقب إعلانه اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز مظاهر تكريم ليونيل ميسي، بعيدًا عن الجوائز الفردية أو الجماعية..