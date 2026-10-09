أسقط بواتينج بـ"حركة ميسي" .. إصابة مقلقة للاعب الأهلي أمام الفتح وأمنية بسيناريو هوساوي!

بينما كان الأهلي يُفرح جماهيره بانتصار ساحق على الفتح، جاءت إصابة أحد نجوم الفريق الأول، لتربك حسابات المدير الفني مارينو بوسيتش، في ليلة الفوز برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

الأهلي كان يمرّ بمرحلة تخبط كبير في فترة ما قبل التوقف الدولي، بين تعادله مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسارته للقب كأس القارات الثلاث أمام ماميلودي صن داونز، قبل أن يستعيد توازنه في دوري روشن، بالفوز على الفتح، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني جمال السلامي.

وقرر بوسيتش، الدفع باللاعب ماتيوس جونسالفس، في التشكيل الأساسي للأهلي، إلا أن "ضربة" غير متوقعة، باتت تهدد بغيابه لفترة طويلة.