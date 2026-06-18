شهدت مواجهة المنتخبين القطري والكندي لحظة حبست أنفاس الجميع داخل المستطيل الأخضر، على إثر إصابة قوية تعرض لها نجم الثاني إسماعيل كونيه.
الصدمة على وجوه الجميع .. إصابة مفجعة تضرب نجم كندا خلال مواجهة قطر
ماذا حدث؟
في الدقيقة 51 من عمر المباراة، المقامة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، استخدم القطري عاصم مادبو القوة المفرطة في صراع على الكرة مع إسماعيل كونيه على طرف الملعب.
الصراع أسفر عن تعرض كونيه لـ"كسر" في الساق، وسط علامات الصدمة على الجميع داخل المستطيل الأخضر.
الأنباء الأولية بحسب التقارير فإن كونيه يعاني من إصابة بكسر في عظمة الساق، وكذلك كسر في عظمة الشظية، لكن في انتظار الفحوصات لتحديد حجم إصابته بدقة.
ورغم قوة الإصابة إلا أن نجوم كندا تحلوا بالروح الرياضية، للتهدئة من روع عاصم مادبو، الذي كان في حالة صدمة كبيرة، قبل إشهار الكارت الأحمر له.
فيما امتلك كونيه القوة لتحية الجماهير في المدرجات، وهو محمولًا على النقالة.
قطر تنهار أمام كندا
بعيدًا عن الإصابة، انهار المنتخب القطري فنيًا في مواجهة كندا على عكس مواجهته الأولى أمام سويسرا، إذ تلقى الهزيمة بخماسية نظيفة.
الخماسية سجلها كايل لارين، جوناثان دافيد "هدفين"، وناثان صليبا ومحمد مناعي "بالنيران الصديقة" في الدقائق 16، 29، 3+45 64 و75 من عمر المباراة.
وقبل طرد عاصم مادبو، فقد أُشهر الكارت الأحمر المباشر في وجه المدافع القطري همام الأمين، على إثر عرقلة لاعب الخصم على حدود منطقة الجزاء، ومنعه فرصة انفراد صريح بطريقة غير قانونية.
وماذا بعد؟
بعد مواجهة كندا، يلتقي الأدعم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026 بمنتخب البوسنة والهرسك في 24 من يونيو الجاري.
فيما يلتقي المنتخب الكندي بسويسرا في اليوم ذاته.