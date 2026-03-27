ليست نهاية العالم في الهجوم والمصيبة تساوي الضعف.. ماذا يعني غياب رافينيا عن برشلونة بأشهر الحسم؟

تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة في توقيت لا يحتمل الخطأ بعد تأكد إصابة نجمه البرازيلي رافينيا خلال مشاركته الدولية مع البرازيل في مواجهة فرنسا.

بحسب "موندو ديبورتيفو" تخشى إدارة برشلونة أن تكون الإصابة تكرارًا لتلك المشكلة العضلية التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، مما قد يعني انتهاء موسمه.

وبينما ينصب تركيز الجماهير عادة على الأرقام التهديفية والمساهمات الهجومية للجناح المتألق فإن لغة الأرقام الدقيقة لموسم 2025/2026 تكشف عن حقيقة مغايرة تمامًا.

غياب رافينيا لا يمثل مجرد فقدان لعنصر هجومي فعال بل هو زلزال يضرب المنظومة الدفاعية للفريق الكتالوني ويجعل مرمى الفريق مستباحًا بشكل لم يكن يتخيله أكثر المتشائمين في أروقة النادي الكتالوني.



