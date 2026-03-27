Raphinha Barcelona GFX GOAL
علي رفعت

ليست نهاية العالم في الهجوم والمصيبة تساوي الضعف.. ماذا يعني غياب رافينيا عن برشلونة بأشهر الحسم؟

رافينيا

ماذا حدث للبرازيلي؟!

تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة في توقيت لا يحتمل الخطأ بعد تأكد إصابة نجمه البرازيلي رافينيا خلال مشاركته الدولية مع البرازيل في مواجهة فرنسا.

بحسب "موندو ديبورتيفو" تخشى إدارة برشلونة أن تكون الإصابة تكرارًا لتلك المشكلة العضلية التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، مما قد يعني انتهاء موسمه.

وبينما ينصب تركيز الجماهير عادة على الأرقام التهديفية والمساهمات الهجومية للجناح المتألق فإن لغة الأرقام الدقيقة لموسم 2025/2026 تكشف عن حقيقة مغايرة تمامًا.

غياب رافينيا لا يمثل مجرد فقدان لعنصر هجومي فعال بل هو زلزال يضرب المنظومة الدفاعية للفريق الكتالوني ويجعل مرمى الفريق مستباحًا بشكل لم يكن يتخيله أكثر المتشائمين في أروقة النادي الكتالوني.


  • لغة الأرقام تكشف الفارق الجوهري في النتائج


    عند النظر إلى مسيرة برشلونة في الموسم الحالي نجد أن الفريق خاض 31 مباراة بوجود رافينيا نجح خلالها في تحقيق الانتصار في 27 مواجهة بنسبة فوز مرعبة بلغت 87.1 بالمئة.

    في المقابل نجد أن الفريق في غياب لاعبه البرازيلي خاض 15 مباراة فاز في 11 منها فقط لتنخفض نسبة الانتصارات إلى 73.3 بالمئة.

    هذا الفارق الذي يتجاوز 13 بالمئة يعكس مدى التأثير النفسي والفني لرافينيا على استمرارية النتائج الإيجابية للفريق وقدرته على حسم النقاط الثلاث في أصعب الظروف.

    برشلونة مع رافينيا يبدو فريقًا أكثر توازنًا وقدرة على تسيير المباريات نحو بر الأمان بينما يفتقد هذا الضمان عند جلوس اللاعب على مقاعد البدلاء أو غيابه للإصابة.

    انخفاض نسبة الانتصارات بهذا الشكل يضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الفريق على الصمود في سباق الدوري الإسباني المشتعل خاصة وأن الفريق سيفقد ميزة الاستمرارية التي كان يوفرها الجناح البرازيلي في المباريات المعقدة التي تتطلب نفسًا طويلاً وتركيزًا عاليًا لو طال الغياب.


    الهجوم يظل بخير ولكن بلمسة فاعلية أقل


    قد يعتقد البعض أن غياب رافينيا سيؤدي إلى شلل هجومي تام لكن الإحصائيات تخبرنا بقصة مختلفة قليلاً.

    يسجل برشلونة بوجود رافينيا معدل 2.71 هدف في كل مباراة بينما يصل المعدل في غيابه إلى 2.53 هدف.

    هذا الفارق الطفيف الذي يبلغ 0.18 هدف لكل مباراة يشير إلى أن المنظومة الهجومية التي وضعها هانزي فليك تمتلك بدائل قادرة على الوصول إلى المرمى وهز الشباك.

    ومع ذلك فإن وجود رافينيا يضمن الغزارة التهديفية والنجاعة أمام المرمى حيث يمتلك اللاعب قدرة استثنائية على صناعة الفرص من أنصاف الحلول وتقديم التمريرات المفتاحية التي تكسر التكتلات الدفاعية.

    غيابه يعني فقدان المحرك الذي يضمن وصول الكرة إلى مناطق الخطورة بمعدلات أعلى لكنه بالتأكيد ليس نهاية العالم من الناحية التهديفية البحتة إذ لا يزال الفريق يمتلك ترسانة هجومية قادرة على التعويض.

    المشكلة الحقيقية لا تكمن في كيفية تسجيل الأهداف بل في كيفية الحفاظ على التقدم ومنع الخصوم من العودة في النتيجة وهو الأمر الذي كان رافينيا يضمنه بطريقة غير مباشرة عبر ضغطه المتواصل.


  • الكارثة الدفاعية والخلل في التوازن المنشود


    هنا تكمن الصدمة الحقيقية والمفاجأة التي قد لا تدركها الجماهير من المشاهدة السطحية للمباريات.

    المصيبة الحقيقية لغياب رافينيا تظهر بوضوح في الخطوط الخلفية وليس الأمامية، حيث يستقبل برشلونة في وجود رافينيا 0.74 هدف فقط في كل مباراة وهو معدل ممتاز يعكس صلابة الفريق وقدرته على السيطرة.

    أما الكارثة فتحدث عند غيابه حيث يقفز معدل استقبال الأهداف إلى 1.8 هدف لكل مباراة، وهذا يعني أن شباك برشلونة تهتز بأكثر من ضعف المعدل الطبيعي تقريبًا عندما يغيب النجم البرازيلي عن التشكيلة الأساسية.

    هذه الأرقام تثبت يقينًا أن رافينيا ليس مجرد جناح هجومي بل هو الركيزة الأساسية في عملية الضغط العكسي ومساندة الأظهرة الدفاعية طوال التسعين دقيقة.

    هذا الخلل الدفاعي يمثل تهديدًا مباشرًا لطموحات الفريق في حصد الألقاب حيث أن استقبال هدف ونصف تقريبًا في كل مباراة في غياب رافينيا يجعل مهمة المهاجمين في التعويض صعبة للغاية ويضع حارس المرمى تحت ضغط مستمر.


    مجهود بدني لا يمكن تعويضه بأي بديل


    يرجع هذا التفاوت الدفاعي الهائل إلى المجهود البدني الخرافي الذي يبذله رافينيا في أرض الملعب، فهو اللاعب الذي لا يكل من الركض لاستعادة الكرة فور فقدانها مما يمنع الخصوم من بناء هجمات مرتدة سريعة ومنظمة.

    ياب هذا الدور يجعل دفاع برشلونة مكشوفًا تمامًا أمام المرتدات ويضع ضغطًا هائلاً على قلوب الدفاع والحارس الذين يجدون أنفسهم في مواجهات مباشرة مع مهاجمي الخصم دون وجود خط دفاع أول قوي.

    الأدوار الدفاعية التي يقدمها رافينيا تجعل منه المدافع الأول في تشكيلة هانزي فليك وبدونه يفقد الفريق تلك الستارة الواقية التي كانت تمنع الخصوم من اختراق العمق أو الأطراف بسهولة.

    ذكاء رافينيا في التمركز عند فقدان الكرة يمنح زملاءه في خط الوسط الوقت الكافي لإعادة التنظيم وسد الثغرات وهو ما يفسر سبب تراجع الصلابة الدفاعية بمجرد إصابته.


  • بيت القصيد.. تحديات أشهر الحسم ومعضلة المدير الفني


    يجد هانزي فليك نفسه الآن أمام معضلة كبرى مع اقتراب مباريات الحسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال شهر أبريل المقبل.

    مواجهة فرق بحجم أتلتيكو مدريد وريال مدريد تتطلب انضباطًا دفاعيًا عاليًا وقدرة على التحول السريع وهو ما يفتقده الفريق بشدة في غياب رافينيا.

    سيتعين على المدرب الألماني إيجاد صيغة خططية تعوض هذا الخلل الدفاعي سواء بتغيير طريقة الضغط أو تكليف لاعبي الوسط بأدوار دفاعية إضافية قد تحد من قدراتهم الهجومية.

    الخلاصة التي تفرضها الأرقام هي أن برشلونة مع رافينيا فريق يصعب اختراقه ويضمن النقاط الثلاث بذكاء وهدوء بينما برشلونة بدون رافينيا يصبح فريقًا هشًا يعاني في حماية عرينه ويقامر بنتائجه في منعطف تاريخي ومصيري من الموسم.

    الأيام القادمة ستكشف مدى قدرة الجهاز الفني على اجتياز هذه الأزمة إن طالت بأقل الأضرار الممكنة خاصة وأن الجماهير لن تقبل بأي تعثر قد يكلف النادي خسارة صدارة الدوري أو الخروج المبكر من المعترك الأوروبي.