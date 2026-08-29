إصابة سعود عبدالحميد: دينو يصدم "بديله المعتاد" .. ويويفا يغري لانس بـ"حلاوة بدايات" دوري الأبطال ومشقة النهايات!

وبعدما كتب التاريخ مع لانس، بفوزه بكأس فرنسا، لأول مرة في تاريخه، استهل سعود عبد الحميد، مشواره في الموسم الجديد، على أفضل نحو ممكن، حيث أضاف كأس الأبطال الفرنسية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان، في لقاء السوبر.

سعود أثبت جدارته ليكون ضمن التشكيل الأساسي للمدرب توبمولر، الذي يعتمد عليه كلاعب وسط أيمن، حيث شارك في مهرجان اكتساح لانس، لنظيره أوسير، بنتيجة (5-2)، في الجولة الأولى، كما وقّع عبد الحميد على الهدف الثالث في الدقيقة 54.