"سأبذل كل ما في وسعي للعودة" .. رافينيا يكسر صمته بشأن إصابته المزعجة مع منتخب البرازيل في كأس العالم

كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب البرازيلي خلال مباراتيه الافتتاحيتين ضد المغرب وهايتي، لكن زخمه توقف فجأة.

خلال المواجهة مع المنتخب الكاريبي، تم استبدال رافينيا قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعد أن شعر بانزعاج شديد في ساقه اليمنى، حيث أكدت الفحوصات الطبية اللاحقة إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيمن، مما ألقى بظلال من الشك على استمرار مشاركته في البطولة.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، منذ ذلك الحين أن نجم برشلونة سيبقى مع الفريق لخوض برنامج تعافي مكثف من أجل العودة سريعًا إلى التدريبات والمباريات.

وبالنسبة للاعب الذي عانى خلال موسمه في "كامب نو" من مشاكل عضلية مماثلة أعاقت مسيرته مرارًا، فإن توقيت هذه الضربة الأخيرة قاسٍ بشكل خاص، إلا أن الجناح يرفض أن تدقّك هذه الظروف من عزيمته.