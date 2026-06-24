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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni و محمد سعيد

"سأبذل كل ما في وسعي للعودة" .. رافينيا يكسر صمته بشأن إصابته المزعجة مع منتخب البرازيل في كأس العالم

رافينيا
البرازيل
كأس العالم
برشلونة

أرسل النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، رسالة مؤثرة إلى مشجعي "السيليساو" عقب الإصابة التي تعرض لها والتي هددت مشاركته مع المنتخب في كأس العالم 2026.

واضطر المهاجم إلى مغادرة الملعب أثناء فوز "السيليساو" على هايتي بثلاثية نظيفة، مما أثار مخاوف من أن تنتهي مشاركته في البطولة قبل الأوان.

  • حلم قطعته الإصابة

    كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب البرازيلي خلال مباراتيه الافتتاحيتين ضد المغرب وهايتي، لكن زخمه توقف فجأة.

    خلال المواجهة مع المنتخب الكاريبي، تم استبدال رافينيا قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعد أن شعر بانزعاج شديد في ساقه اليمنى، حيث أكدت الفحوصات الطبية اللاحقة إصابته بتمزق عضلي في فخذه الأيمن، مما ألقى بظلال من الشك على استمرار مشاركته في البطولة.

    وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، منذ ذلك الحين أن نجم برشلونة سيبقى مع الفريق لخوض برنامج تعافي مكثف من أجل العودة سريعًا إلى التدريبات والمباريات.

    وبالنسبة للاعب الذي عانى خلال موسمه في "كامب نو" من مشاكل عضلية مماثلة أعاقت مسيرته مرارًا، فإن توقيت هذه الضربة الأخيرة قاسٍ بشكل خاص، إلا أن الجناح يرفض أن تدقّك هذه الظروف من عزيمته.

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    التزام عاطفي تجاه منتخب البرازيل

    في محاولة للرد على التكهنات التي أحاطت بحالته الصحية عبر "إنستجرام"، نشر رافينيا صورة تبعث على الحنين إلى الأيام الأولى له مع المنتخب الوطني.

    واستغل المنصة لإعادة تأكيد تفانيه في خدمة المنتخب، قائلًا: "اخترت هذه الصورة أولاً لأنها تذكرني بالمكان الذي بدأ فيه كل شيء. الفتى الذي كان يحلم بارتداء قميص المنتخب البرازيلي لا يزال هنا. بنفس الأحلام، ونفس الامتنان، ونفس الرغبة في تمثيل بلدنا".

    وواصل اللاعب السابق في فريق ليدز يونايتد التأكيد على شغفه باللعبة، مضيفًا: "أحب كرة القدم، وأحب ما أفعله، وأحب ارتداء قميص المنتخب البرازيلي. ومن يعرفني يدرك مدى ما أطلبه من نفسي ومدى الجهد الذي أبذله كل يوم للتحسن. وهذا لن يتغير أبدًا. سأبذل كل ما في وسعي للتعافي والعودة في أسرع وقت ممكن".



  • مواجهة الشائعات حول رحيله

    على الرغم من الإصابة، لا ينوي رافينيا العودة إلى وطنه مبكرًا، ولا يزال تركيزه منصبًا بالكامل على تعافيه والتزاماته مع المنتخب الوطني.

    واختتم رافينيا قائلًا: "أريد أن أكون إلى جانب زملائي في الفريق، وأن أقاتل من أجل أهدافنا، وأن أواصل بذل قصارى جهدي لتكريم هذا القميص وإسعاد الجماهير البرازيلية. ما زلت قويًا".

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    التطلع إلى مباراة اسكتلندا

    ستخوض كتيبة "السيليساو" مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد اسكتلندا لتعزيز صدارتها لترتيب المجموعة الثالثة التي تضم المغرب، اسكتلندا وهايتي، ومن شأن الفوز أو التعادل أمام اسكتلندا أن يضمن تأهلها إلى الدور التالي.

    ومع ذلك، لن يشارك رافينيا في هذه المباراة، حيث تشير تقارير عديدة إلى أن كارلو أنشيلوتي قد أعد خيارات بديلة له.

    ويُعتبر رايان، النجم الشاب البالغ من العمر 19 عامًا واللاعب في صفوف بورنموث، المرشح الأوفر حظًا لبدء المباراة في الجناح الأيمن للمنتخب البرازيلي مساء الأربعاء، لكن لا تزال هناك عدة خيارات أخرى قيد الدراسة، بما في ذلك نيمار العائد إلى صفوف المنتخب، ولويز هنريكي، وغابرييل مارتينيلي، وإندريك.

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