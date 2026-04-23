يبدو أن ريال مدريد سيخوض اختبارًا صعبًا، إذا ما سعى لإنهاء موسمه بحفظ ماء وجهه، في المنافسة على لقب "لاليجا"، بعد وداع دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.
قلق حول فرص نجمه في كأس العالم .. ريال مدريد يتعرض لضربة قوية تهدد "أمله الأخير"!
ريال مدريد يعلن إصابة جولر
أعلن نادي ريال مدريد، في بيان رسمي، عن إصابة أردا جولر، ورغم أنه لم يتم تحديد مدة تعافيه، إلا أن موسم النجم التركي، صاحب الـ21 عامًا، قد انتهى بشكل شبه رسمي.
الريال لم يعد أمامه الكثير حتى نهاية الموسم؛ بعد إقصائه من بطولة دوري أبطال أوروبا، في ربع النهائي أمام بايرن ميونخ، وكذلك خروجه من دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا، فيما لا يزال متمسكًا بآمال صعبة، في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يتواجد في الوصافة، بفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر، مع تبقي ست مباريات فقط.
مستقبل المدير الفني ألفارو أربيلوا، بات على المحك، مع التوجه نحو موسم خالٍ من الألقاب، فيما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن هناك قناعة تامة لدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بأن التعاقد مع تشابي ألونسو ثم ألفارو أربيلوا، لم يكونا قرارين صحيحين.
جولر في أفضل مواسمه
ويخوض أردا جولر، أفضل موسم له مع ريال مدريد، منذ قدومه من فنربخشه في عام 2023، حيث خاض 50 مباراة رسمية، ساهم خلالها في 20 هدفًا، بعد تسجيل 6 أهداف وصناعة 14 تمريرة حاسمة.
ولعب جولر دور البطولة مع ريال مدريد، بإحراز هدفين - ولا أروع - في شباك بايرن ميونخ، إلا أن المهمة لم تكتمل بنجاح، حيث أن الأهداف المتأخرة التي سجلها لويس دياز ومايكل أوليسي، قضت على آمال "لوس بلانكوس"، واكتمل الأمر بطرد التركي بعد صافرة النهاية، بسبب احتجاجه الغاضب ضد البطاقة الحمراء "المثيرة للجدل"، التي حصل عليها إدواردو كامافينجا.
هدف جولر الحالي
ويضع أردا جولر كل تركيزه حاليًا، على استعادة لياقته البدنية، في الوقت المناسب، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ حيث يعد نجم الوسط المهاجم، هو الأمل الكبير لتركيا، بعدما حمل راية بلاده في حملة التصفيات، ليقود الأتراك لأول مونديال منذ 2002، بخمس مساهمات، بين هدف و4 تمريرات حاسمة.
ويلعب المنتخب التركي في المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026، حيث يستهل مشواره بملاقاة أستراليا، ثم باراجواي، ويختتم مشواره في دور المجموعات، بمواجهة الولايات المتحدة "المضيف".
ضربتان لريال مدريد: نهاية موسم ميليتاو
وتفاقمت أزمة إصابات ريال مدريد، بانتكاسة أردا جولر، حيث تأكد غياب إيدير ميليتاو، الذي كان قد تعافى لتوه من إصابة عضلية خطيرة في إبريل، قبل أن يغيب عن بقية الموسم، بمعاناته من مشكلة أخرى في الفخذ.
هذا الأمر يجعل منتخب البرازيل حذرًا أيضًا؛ لأن ميليتاو عندما يكون لائقًا، يصبح المدافع المركزي الأول، ولكنه غيابه المتكرر سمح لجابرييل وماركينيوس بإثبات جدارتهما.