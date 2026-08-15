"لم أتحدث مع كومباني" .. رد غريب من إسماعيل صيباري عن دوره مع بايرن ميونخ!

كشف الدولي المغربي إسماعيل صيباري، نجم بايرن ميونخ الجديد، عن كونه لم يتحدث بعد مع فينسنت كومباني، بشأن دوره التكتيكي، وذلك بعد إتمام انتقاله من آيندهوفن مقابل 50 مليون يورو.

وانتقل صيباري إلى بايرن ميونخ، بعد تألقه اللافت مع المغرب، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث لا يزال واثقًا من أن مؤهلاته تتناسب مع اسلوب اللعب المثير لبطل ألمانيا، قبل رحيله إلى معقل أليانز آرينا.

ورغم مشاركته بديلًا في الدقيقة 69، إلا أن إسماعيل صيباري، ترك بصمته خلال مشاركته مع بايرن ميونخ، في مباراة كأس تيليكوم 2026، حيث صنع تمريرة حاسمة، سجل منها جمال موسيالا الهدف الثالث في مرمى لايبزيج.



