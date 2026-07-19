في ليلة حبست أنفاس الملايين، وتجاوزت حدود الإثارة؛ توّج منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2026، بعد قمة تاريخية ضد نظيره الأرجنتيني.

هذه القمة جاءت مخيبة للآمال، من ناحية المتعة الكروية؛ ولكن إسبانيا سيطرت عليها في النهاية بالطول والعرض، محققة الانتصار (1-0) في النهاية.

هدف إسبانيا الوحيد في شباك الأرجنتين، سجله النجم الشاب فيران توريس، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة، في الدقيقة 106 "الأولى من الشوط الإضافي الثاني".

وهذا اللقب تحقق بأقدام جيل إسباني شاب واعد؛ ليحصد "لاروخا" نجمته العالمية الثانية، بعد نسخة 2010.

ومن ناحيته.. فشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه العالمي؛ الذي حققه في النسخة الماضية التاريخية، التي احتضنتها الدوحة القطرية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي المونديال..