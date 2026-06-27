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محمود خالد

إسبانيا وأوروجواي | "التمرد" الذي أسقط باييلسا وأسعد الأرجنتين .. يامال يبالغ والفرصة الأخيرة لنونيز؟

فقرات ومقالات
إسبانيا
أوروجواي
كأس العالم
لامين يامال
داروين نونيز
مارسيلو بييلسا

إسبانيا تتأهل .. وأوروجواي تودع

المنتخب الإسباني على رأس المجموعة، هذا منطقي، ولكن من غير المتوقع أن تشاهد أوروجواي، تودع من الباب الخلفي، ولكنها في النهاية كرة القدم، لا تعترف بأي وقائع، أو تاريخ، بل يبقى ما يسطر فوق أرض الميدان هو الفاصل.

الماتادور الإسباني حقق فوزًا على أوروجواي، بنتيجة (1-0)، على ملعب أكرون في جوادالاخارا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026.

هدف أحرزه أليكس باينا في الدقيقة 42، كان كفيلًا بأن يضمن الصدارة لـ"لاروخا"، ويكتب نهاية رحلة كتيبة مارسيلو باييلسا في مونديال أمريكا الشمالية.

اللحظات الأخيرة من المباراة، شهدت خروج أجوستين كانوبيو ببطاقة حمراء مباشرة، ليكمل المنتخب الأوروجوياني بعشرة لاعبين، بعد تدخله العنيف على كوبارسي، ليدخل في نقاش حاد مع الحكم إسماعيل الفتح، فيما شهد اللقاء تبديلًا اضطراريًا، بخروج مانويل أوجارتي، عبر نقالة، برفقة الطاقم الطبي.

ماذا حدث في لقاء إسبانيا وأوروجواي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في أبرز النقاط على النحو التالي..

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    باييلسا يرضخ أمام التمرد فدفع الثمن!

    قبل المباراة، خرجت تقارير إعلامية بوجود اعتراض من قِبل عدد من لاعبي أوروجواي، على رأسهم فالفيردي وأوجارتي وبنتانكور وسيرجيو روشيه، الذين طالبوا المدرب بالاعتماد على الدفاع المنخفض والهجمات المرتدة، بل وأبدوا غضبهم العارم من اسلوب التدريب الشاق الذي يتبعه باييلسا، إلا أن المدرب رفض طلبهم، وأصرّ على تطبيق طريقة لعب تشبه اسلوب المنتخب الإسباني، ما دفع اللاعبين لمغادرة الجلسة قبل أن ينهي المدرب حديثه.

    في أرض الملعب، يبدو أن باييلسا رضخ أمام "تمرد" اللاعبين، حيث شارك بطريقة لعب 4-1-4-1، واعتمد على تأمين المنظومة الدفاعية، وترك مهمة الاستحواذ لكتيبة دي لافوينتي، التي بلغت نسبتها 67%.

    ولكن، يبدو أن هذا الضغط الإسباني قد جاء بنتيجته الطبيعية، وهي السقوط في الخطأ، وهذه المرة جاءت من نصيب الحارس فيرناندو موسليرا، الذي ارتكب خطأ ساذجًا في محاولة التصدي لكرة بايينا، ليجد الكرة تتخطاه وتعانق الشباك.

    ولكن، رغم السيطرة الإسبانية، إلا أن قلة الهجمات كانت شعار الطرفين في المباراة، وكان العنوان الأبرز هو "صراع الوسط"، حتى شاهدنا تسديدة واحدة من كل منتخب على مرمى الآخر.

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    عندما بالغ يامال في موهبته

    إذا ما تحدثنا عن بادرة ضوء في أداء لامين يامال، نجم برشلونة، أمام أوروجواي، فقد تمثلت في حصوله على دقائق لعب أكبر، مقارنة بالمباريات السابقة، ما يؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، للوصول للجاهزية المطلوبة بنسبة 100%.

    صحيح أن يامال لم يقدم الخطورة المطلوبة ضد "لا سيليستي"، بل وقدم لقطة، كانت أشبه بـ"المبالغة" في استخدام موهبة المراوغة، حينما استقبل تمريرة سحرية من يريمي بينو، جعلته في وضع انفراد داخل منطقة الجزاء، إلا أن تأخره في اتخاذ القرار، أجبره على اللجوء للمراوغة، بدلًا من التسديد السريع، فضلًا عن تعرضه لتدخلات بدنية عنيفة، ولكنه خرج ببعض اللمحات المهارية الرائعة، وخرج بدقائق مشاركة أكبر.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الفرصة الأخيرة لنونيز

    في الوقت الذي كان الحديث فيه بين إثبات ونفي، بشأن فرص داروين نونيز، مهاجم الهلال، في العودة إلى ليفربول، جاءت مشاركته أساسيًا أمام إسبانيا، لتكون بمثابة "الفرصة الذهبية"، لإثبات جدارته بالعودة إلى أوروبا.

    تحدثت في مقال، قبل أيام، عن تعقد موقف داروين نونيز، الذي قد يصبح صداعًا في رأس الهلال، واليوم، يبدو أن المهاجم الأوروجوياني سيدخل في نفق مظلم، بعد ختام حزين لمشاركته في كأس العالم 2026.

    نونيز كان أحد أسوأ لاعبي منتخب بلاده، حيث اكتفى بدور المهاجم الوهمي، بتسديدة واحدة لم تتجه لما بين الخشبات الثلاث، وعرضية وجدت طريقها نحو أحضان الحارس أوناي سيمون، رغم أنه كاد أن يصنع فرصة محققة، لولا تدخل رائع من إيمريك لابورت في الوقت المناسب.

    وهنا يأتي السؤال "هل تكون مباراة إسبانيا بمثابة الفرصة الأخيرة لنونيز، قبل دخوله في نفق مظلم حول مستقبله الكروي؟ خاصة وأنه لم يشارك في أي مباراة مع الهلال، منذ يناير الماضي، ليصبح أمام اختبار صعب للغاية".

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رسالة أرجنتينية إلى إسبانيا .. "نشكركم على حسن تعاونكم معنا"

    هي رسالة لم تنطق، ولكن لعلها بادرت إلى أذهان جماهير الأرجنتين، وهي تشاهد الترتيب النهائي للمجموعة الثامنة، بأن إسبانيا تستحق الشكر.

    الفوز الإسباني، كتب نهاية رحلة أوروجواي في كأس العالم، كما تبعه تعادل السعودية مع كاب فيردي، الذي صنع إنجازًا تاريخيًا للقروش في التأهل لدور الـ32.

    الماتادور قدم خدمة جليلة إلى الأرجنتين، التي ستواجه كاب فيردي، المشاركة لأول مرة في كأس العالم، ورغم أن كرة القدم لا تعترف بالمنطق، إلا أن الحسابات النظرية، تقول إن رفاق ليونيل ميسي، لن يجدوا معاناة كبيرة في التأهل إلى دور الـ16 من المونديال.

    في المقابل، حقق المنتخب الأوروجوياني، الذي يضع أربع نجوم في قميصه، رقمًا سلبيًا، حيث أنها المرة الأولى التي يخرج فيها من دور المجموعات، في نسختين متتاليتين من كأس العالم.

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