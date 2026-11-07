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محمود خالد

تائه في غابة نوتنجهام وأرقامه لن تخدعنا .. عذرًا الدوري الإنجليزي لن يتحمل نسخة هالاند "المزيفة"!

فقرات ومقالات
إرلينج هالاند
ليام ديلاب
نوتنجهام فوريست
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

نوتنجهام ينتفض بثلاثية في مانشستر سيتي..

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فورست

فورست

"إما أن يتغير الوضع أو سأرحل"، لا ليست رسالة إنزو ماريسكا، ولكنها عبارة أوليفر جلاسنر، التي نفّث بها غضبه بشأن سوء نتائج نوتنجهام فورست، فجاء الردّ بفوز مثير، وعلى من؟ مانشستر سيتي، الفريق الذي دخل قاعًا مظلمًا مع مدربه ماريسكا، إثر الخسارة بنتيجة (1-3)، في معقل سيتي جراوند، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "2026-2027".

بثنائية جابر وليام ديلاب، تقدم نوتنجهام في الدقيقتين 6 و18، ثم جاء الردّ من ريان شرقي بهدف السيتي في الدقيقة 52، قبل أن يترك ديلاب بصمته مجددًا في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

بين هذا وذاك، واصل النجم النرويجي إرلينج هالاند، رقمه "السلبي"، من عدة نواحٍ، في الوقت الذي حقق فيه السيتي خسارته الثالثة على التوالي، ليقبع في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، بفارق ست نقاط عن آرسنال "المتصدر"، بينما جاء فورست في المركز السادس عشر، بتسع نقاط.

  • "عفوًا .. أين هالاند؟"

    "أين ميسي؟"، أتتذكرون تلك العبارة التي أطلقها مشجع سعودي، بعد الفوز التاريخي للأخضر على الأرجنتين في كأس العالم 2022؟، اليوم، يمكننا القول "أين هالاند؟"، لعلّه يستفيق كما فعل "لابولجا" في المونديال.

    الإحصائيات ستخبرك بأن هالاند سدد أربع كرات، وصنع أكثر من انطلاقة في أرض الملعب، بسرعة بلغت أقصاها 32.2 كيلومتر في الساعة، وتفوق في لعبة الالتحامات، ولكن دع كل ذلك جانبًا، فالأرقام ليس شرطًا أن تعكس واقعة يرويه الملعب، وهو أن هالاند يعاني من أزمة لم يجد لها ماريسكا حلًا بعد، وهي الرقابة اللصيقة التي تجعله مقيدًا لا يستطيع استقبال الكرات داخل منطقة الجزاء، وإن فعل لا تصل كرته إلى المرمى.

    ليلة لم يتفوق نوتنجهام بالنتيجة فقط، بل قدم أداء يستحق أن نصفه بأننا استمتعنا به؛ ذكاء تكتيكي كبير من جلاسنر، في تدريج اللعب، فاللاعبون أدركوا جيدًا متى يضغطون لاستغلال الأخطاء، ومتى يتراجعون لإغلاق المنافذ أمام لاعبي السيتي، ثم ينطلقون بسرعة البرق في المرتدّات السريعة، وبين هذا وذاك، كان هالاند محاصرًا، ليس بقادر على البناء من الوسط، يبحث عن أي هدية من دوكو أو إيلمان ندياي، أو إنزو فيرنانديز.

  • كين أشبه بـ"ثلاثيني" أمام نوتنجهام

    إغلاق المساحات أمام الشوارع الخلفية، السرعة والانطلاق أمام الحصار في سجن الدفاع، هكذا كان فورست يلقن مانشستر سيتي دروسًا في كيفية استغلال المرتدّات، وبناء الفرص.

    هالاند بات أشبه بمهاجم ثلاثيني مخضرم، لا يجيد التحرك بين الخطوط والإنهاء، رغم أنه في السادسة والعشرين من عمره، في الوقت الذي استغل فيه ليام ديلاب سلاح السرعات، الذي يفتقده النرويجي، ليسقط كتيبة إنزو ماريسكا ويحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

    مختصر القول، قد نقول إنه يشعر بالإرهاق، إلا أن التباطؤ وعدم القدرة على كسر الخطوط، لهي أمر جديد علينا في وصف هالاند الذي طالما أتحفنا بأهدافه القادمة من أنصاف الفرص.

  • لعنة الثلاثة تضرب هالاند

    نوتنجهام فورست لم يضرب مانشستر سيتي بـ"ثلاثة" واحدة، ولكن الضربة جاءت بأكثر من "ثلاثية" في مباراة غريبة الأطوار، نستعرضها معًا في النقاط التالية..

    * للمرة الأولى يخسر مانشستر سيتي ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ عام 2010.

    * هالاند يفشل في تسجيل هدف في ثلاث مباريات متتالية في البريمييرليج.

    * هالاند يظل في المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لمانشستر سيتي، عند 176 هدف، ويواصل معاناته في إحراز الهدف 177 الذي يعادل به إيريك بروك في وصافة هدافي السيتي، فيما يتزعم سيرخيو أجويرو القائمة بـ260 هدف.

    أضف إلى ذلك، أن هالاند الذي سجل "هاتريك" في أولى مبارياته أمام نوتنجهام، لم يتمكن من التسجيل في شباكه، للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، وكأن فورست يعرف جيدًا من أين تؤكل كتف إرلينج، خاصة وأنه مع حصار النرويجي، بات زملاؤه يبحثون عن تولي مهمة الإنهاء بأنفسهم.

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  • كلمة أخيرة .. نسخة هالاند "المزيفة"؟

    في السابق، إذا ما تراجع إرلينج هالاند عن التسجيل، نقول مجرد "سقطة" محارب، وسيعود للتألق، ولن يؤثر ذلك على متعة مشاهدة الدوري الإنجليزي، في وجود نجوم صف أول، مثل محمد صلاح وجوارديولا ويورجن كلوب.

    ورغم أن متعة البريمييرليج لم تتوقف، خاصة مع انتفاضة مع أندية الوسط، إلا أن تساقط نجوم الصف الأول واحدًا تلو الآخر، يجعلنا نقول إن ظهور نسخة مزيفة من هالاند، أمر لا يحتمل على الإطلاق.

    مثال على ذلك، في مباراة اليوم، ستسلط الأضواء بالتأكيد على ليام ديلاب، أو حتى جاير كونيا، الظهير الذي تمكن من إيقاف خطورة هالاند تمامًا، وسجل وأنقذ فريقه من عدة عرضيات محققة، أو موريلو الذي كان ينتشر في مختلف أجزاء الملعب، ولكن أين هؤلاء من مصطلح "نجم الصف الأول"، الذي يتمتع به هالاند، والذي يؤكد أن اختفاءه من الواجهة ولو مؤقتًا، لهو ضربة في صميم البريمييرليج، الذي بات يعتبره نجمًا لا يُحتمل تراجعه على الإطلاق.

    اختصارًا للقول، فإن غياب هالاند في أرض الميدان، لهو ضربة ليست في مانشستر سيتي فقط، وإنما للدوري الإنجليزي الذي دخل تحديًا كبيرًا برحيل نجوم الأضواء مع نهاية الموسم الماضي.

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مان سيتي

مان سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

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فولهام

فولهام

بورنموث

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الدوري الإنجليزي الممتاز

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فورست

فورست