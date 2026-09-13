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Erling Haaland Marcus Rashford Manchester Derby (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

هالاند في ديربي مانشستر: ضرب رقم أسطورة اليونايتد بهفوة إنزو .. وراشفورد ترك سحره عند برشلونة وعاد منبوذًا!

فقرات ومقالات
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إرلينج هالاند
ماركوس راشفورد

هدف مثير للجدل يبقى السيتي في صراع الصدارة..

إرلينج هالاند بات خبيرًا في مخاطبة كاتب التاريخ، هذا ما أثبته فتى الفايكنج الذي قاد مانشستر سيتي، لوضع رايته في الديربي، بعد إسقاط اليونايتد في معقل أولد ترافورد.

في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، كان صاحب الـ26 عامًا، قد وقّع على هدف المباراة الوحيد، ليقود كتيبة إنزو ماريسكا، للحفاظ على العلامة الكاملة، في الوقت الذي يواصل فيه مايكل كاريك، التخبط مع مانشستر يونايتد في البريمييرليج.

ديربي بعنوان "الضرب تحت الحزام"، زاد من قيمة النقاط الثلاث للسيتي، الذي واصل المباراة بعشرة لاعبين، بعد تلقي فيل فودين، بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 23، بداعي "ضرب" برونو فيرنانديش.

ورفع مانشستر سيتي، رصيده إلى 12 نقطة، ليتقاسم صدارة البريمييرليج، مع آرسنال، حامل اللقب، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تطرح النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء هالاند، وما شهدته قمة مانشستر بشكل عام..

  • هالاند يتخطى روني .. ويقترب منه في آن واحد!

    لأن التاريخ لن يذكر في النهاية، إلا لغة الأهداف، فبالإمكان القول إن ما صنعه إرلينج هالاند أمام مانشستر يونايتد، كان برهانًا على أن الفتى النرويجي بات خبيرًا في تلك اللعبة، حيث أن تسديدة واحدة كانت كفيلة ليهز الشباك.

    في مباراة كانت أشبه بـ"سجال"، فرصة هنا وهناك، كان هالاند، يواجه كعادته اختبارًا شاقًا من أجل تجاوز الرقابة، بل إنه كثيرًا ما كان يتواجد في منطقة السيتي، ما قبل دائرة المنتصف، من أجل التصدي للمرتدّات وبدء البناء من الخلف.

    لا أقول إن هالاند لم يكن جيدًا بخلاف لقطة الهدف، بل إن تحركاته باتت تثبت بأنه يسير على نهج نموذج "المهاجم المثالي" الذي نشاهد عليه مهاجمًا مثل هاري كين مع بايرن ميونخ، على سبيل المثال.

    ورغم أنه فقد ثلث كراته تقريبًا، إلا أن تراجعه الكبير، بالتزامن مع طرد فودين، فضلًا عن قوته في لعبة (واحد ضد واحد)، وانطلاقاته في العمق، كل هذا يثبت بأن هالاند بات أكثر من مجرد هدّاف يعرف الطريق جيدًا نحو الشباك.

    الهدف التاسع في مرمى اليونايتد، جعل إرلينج هالاند يتربع في صدارة هدافي الديربي في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزًا سيرخيو أجويرو وواين روني، صاحبي الـ8 أهداف.

    ولكن، إذا ما كان الحديث بشأن مواجهات الديربي في جميع المسابقات، فإنه لا يزال أمامه هدفان من أجل معادلة رقم واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، والذي يتربع تاريخيًا بـ11 هدفًا.


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  • فرحة مجنونة .. وإنزو ساعده بدون لمس الكرة!

    رغم أنه معتاد على زيارة شباك مانشستر يونايتد، إلا أن الفرحة العارمة التي أظهرها إرلينج هالاند عقب إطلاق صافرة النهاية، وما تبعها من احتفال ماريسكا بالهرولة والإشارة للمدرجات، تعكس أشياءً كثيرة للغاية.

    فرحة أثبتت بأن أسهم "ثقة" مانشستر سيتي تواصل الارتفاع مع ماريسكا، وأن حقبة جوارديولا إن انتهت، فقد جاء إنزو ليؤكد أن كتيبة السيتيزنس، ستواصل القتال، بالانسجام مع العناصر الجديدة، والتغلب على عقبات كبيرة مثل اليونايتد، الذي ضغط كثيرًا على مرمى دوناروما، دون جدوى.

    وبالإشارة إلى ثنائية إرلينج هالاند وإنزو فيرنانديز، فيمكن القول إن الأرجنتيني خدم هالاند دون أن يلمس الكرة، في لقطة الهدف، الذي جاء بعرضية جفارديول، والتي لم يفلح إنزو في الوصول إليها لتصل إلى هالاند الذي وضعها في الشباك.

    ولعلّ القدر كان رحيمًا بهالاند في عدم وصول إنزو للكرة، فلولا ذلك لتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ليصبح فيرنانديز هو من ساعد إرلينج بعدم لمسه للكرة، وهو الأرجنتيني الذي احتفل هالاند بقدومه، عندما قال "الآن فقط سأذهب لأنام".

  • سحر برشلونة يتناقص .. هل يعود راشفورد منبوذًا؟

    إذا ما كان الحديث عن ديربي مانشستر، فإنه يجب النظر أيضًا إلى ماركوس راشفورد، الذي علّمه برشلونة، كيف ينثر سحره في الملاعب، فعاد إلى قلعة يونايتد، ليجد أن سحر البلوجرانا لا يكفي لكسر حظه العاثر في قمة البريمييرليج.

    راشفورد الذي أحرز 14 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في 49 مباراة مع برشلونة، عاد ليكون عنصرًا أساسيًا مع كاريك، إلا أنه لا يزال يواجه حظًا عاثرًا للغاية، غيّبه عن أي مساهمة في آخر أربع مباريات، وتكلل في ديربي مانشستر، حيث كاد أن يكون أفضل لاعبي المباراة، إذا ما تُرجمت كرتاه في القائم، إلى هدفين يمنحان فريقه النقاط الثلاث.

    ورغم ذلك، إلا أن الحالة الذهنية لراشفورد، التي تمثلت في سقوطه بمصيدة التسلل، وفشله في ست كرات عرضية، فضلًا عن فقدانه للكرة "17" مرة، ومعاناته في المواجهات الثنائية، ربما تجعلنا نتساءل بشأن ما إذا عاد ماركوس منبوذًا في قلعة اليونايتد، وهل كان تألقه مع برشلونة، مجرد فقاعة، أم أن الاختلاف بين عناصر الفريقين وطبيعة الدوري، وراء فقدانه لسحره؟

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  • كلمة أخيرة..

    مانشستر سيتي أثبت بأن "النقص العددي" الذي أحدثه فيل فودين بركلة "تحت الحزام" للرد على استفزاز برونو، لن يعيقه عن إحراز النقاط الثلاث، من ميدان اليونايتد الذي دفع ثمن إهداره العديد من الفرص، سواءً بسبب تألق دوناروما، أو توجيه الكرة بعيدًا عن الخشبات الثلاث.

    في وجود هالاند، الذي لم يفقد بريقه، رغم أنه سدد كرة وحيدة على المرمى، آلت إلى الهدف، فكونه في مقدمة كتيبة السيتي، يؤكد أن رحيل جوارديولا لن يغيب مانشستر عن المنافسة، في وجود عقلية ماريسكا.

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