رد على إبراهيموفيتش وأحرج بطل البريمييرليج: هالاند يستعد لملحمة فايكنج جديدة .. والضحية ميسي ومبابي!

سيناريو لم يتخيله أشد المتشائمين بالمنتخب البرازيلي، بأن تتواصل لعنته بتلك الطريقة مع كأس العالم، في الوقت الذي رجّح فيه لاعبو النرويج، الكفة إليهم، وهو المنتخب الذي لم يشارك في المونديال منذ 1998، ليتمكن من إقصاء السليساو، ويصعد إلى ربع نهائي مونديال 2026.

وبين احتفال جماهير الفايكنج، جاء انتصار منتخب النرويج بثنائية تكفل بها نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، الذي هز شباك أليسون بيكر، مرتين، واحدة من رأسية، والثانية بركلة يسارية، في الدقيقتين 80 و90، بينما وقّع نيمار جونيور على هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+10.

وتأهل منتخب النرويج، لأول مرة في تاريخه، إلى ربع نهائي المونديال، ليضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء إنجلترا والمكسيك.

مواجهة ذات طابع خاص، كنا ننتظرها بين إرلينج هالاند، وجابرييل ماجالهايس، اللذين اشتهرا بالنزاع بينهما في مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال، ليأتي لقاء اليوم بطابع خاص بين الثنائي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول الثنائي هالاند وجابرييل، مواجهة البرازيل والنرويج، في ثمن نهائي كأس العالم 2026..