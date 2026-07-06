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محمود خالد

رد على إبراهيموفيتش وأحرج بطل البريمييرليج: هالاند يستعد لملحمة فايكنج جديدة .. والضحية ميسي ومبابي!

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النرويج
كأس العالم
البرازيل
إرلينج هالاند

هالاند يقود النرويج لإنجاز تاريخي في كأس العالم..

سيناريو لم يتخيله أشد المتشائمين بالمنتخب البرازيلي، بأن تتواصل لعنته بتلك الطريقة مع كأس العالم، في الوقت الذي رجّح فيه لاعبو النرويج، الكفة إليهم، وهو المنتخب الذي لم يشارك في المونديال منذ 1998، ليتمكن من إقصاء السليساو، ويصعد إلى ربع نهائي مونديال 2026.

وبين احتفال جماهير الفايكنج، جاء انتصار منتخب النرويج بثنائية تكفل بها نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، الذي هز شباك أليسون بيكر، مرتين، واحدة من رأسية، والثانية بركلة يسارية، في الدقيقتين 80 و90، بينما وقّع نيمار جونيور على هدف تقليص الفارق من علامة الجزاء، في الدقيقة 90+10.

وتأهل منتخب النرويج، لأول مرة في تاريخه، إلى ربع نهائي المونديال، ليضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء إنجلترا والمكسيك.

مواجهة ذات طابع خاص، كنا ننتظرها بين إرلينج هالاند، وجابرييل ماجالهايس، اللذين اشتهرا بالنزاع بينهما في مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال، ليأتي لقاء اليوم بطابع خاص بين الثنائي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول الثنائي هالاند وجابرييل، مواجهة البرازيل والنرويج، في ثمن نهائي كأس العالم 2026..

  • FBL-ITA-SERIEA-PARMA-MILANAFP

    إرلينج هالاند يرد على إبراهيموفيتش

    "لا يزال أمامه الكثير حتى يصل إلى مستواي"، بهذه الكلمات، وصف زلاتان إبراهيموفيتش، نجم النرويج، إرلينج هالاند، والذي وصفه بأن دوره يتوقف فقط عند إنهاء الهجمات، فيما كان اسلوب أسطورة السويد، يعتمد على المساهمة في صناعة الفرص والتحكم بالكرة مع التسجيل، ما يجعله أكثر تنوعًا وتأثيرًا في الملعب.

    هالاند اليوم، ردّ في قلب الملعب، على إبراهيموفيتش، فبخلاف أن النجم السويدي المعتزل، لم ينجح في تسجيل أي هدف في كأس العالم، في الوقت الذي سجل فيه نجم مانشستر سيتي، حتى الآن، 7 أهداف، ليتقاسم الصدارة مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي، فإن إرلينج قدم أداء متنوعًا للغاية في أرض الميدان، فهو المهاجم الذي وجه 3 تسديدات على المرمى، وهو الذي تراجع إلى وسط الملعب، وساهم في صناعة أكثر من فرصة، وكذلك كان المدافع الذي تصدى لإحدى الكرات العرضية برأسه.

    هالاند بلغة الأرقام، قدم العديد من المساهمات الدفاعية والهجومية، ورغم أنه عانى في البداية، من رقابة الدفاع البرازيلي، إلا أنه ترجم سيطرة النرويجيين على الكرة، والتحكم في لعبة الاستحواذ، قبل أن يوقع على ثنائيته في شباك أليسون بيكر.

    ما صنعه هالاند، ربما كان بمثابة رد على تصريح آخر لإبراهيموفيتش، حينما انتقد قرار المدير الفني سولباكن، بإراحة لاعبي النرويج الأساسيين أمام فرنسا، والتفريط في صدارة المجموعة، ليؤكد أن أحفاد الفايكنج، ماضون في طريقهم نحو كتابة تاريخ المونديال.

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  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    عذرًا للبريمييرليج .. فحسابات المونديال غير

    لننظر إلى المباراة، من زاوية اثنين، إرلينج هالاند وجابرييل، الثنائي الذي وصفته صحيفة "ذا أتلتيك" بأنها روبوتين بحجم مبنى، يتبادلان اللكمات، ذكريات تعيدنا إلى أكثر من واقعة، في مباريات السيتي وآرسنال، حينما قام جابرييل بإسقاط هالاند أرضًا، في يوليو 2022، في ليلة سجل فيها هالاند هدفًا وصنع آخر.

    وكانت الواقعة الأكبر في موسم 2024-2025، حينما قال هالاند لميكيل أرتيتا "ابق متواضعًا"، وبعد أن سجل جون ستونز هدف التعادل، قام إرلينج بالتقاط الكرة وضربها في مؤخرة رأس جابرييل بطريقة ساخرة، فيما رد البرازيلي بدوره في مباراة الدور الثاني، حينما احتفل بالهدف الأول لآرسنال، مباشرة في وجه هالاند، في ليلة انتصار الجانرز بخماسية لهدف، وهي الواقعة التي قال عنها جابرييل في بودكاست: كنت أصرخ في أذنه، بمجرد أن سجلنا.

    الضربة الكبرى جاءت من هالاند إلى جابرييل، فمدافع آرسنال الذي كان أحد أسلحة تتويج كتيبة أرتيتا بلقب الدوري الإنجليزي، بفضل جداره الدفاعي مع ويليام ساليبا، بدا عاجزًا عن مواجهة إرلينج، والتي تجلت في لقطة الهدفين، حيث فشل جابرييل في مجاراة ارتقاء نجم مانشستر سيتي، حينما وجه رأسية الهدف الأول، كما وقف متفرجًا أمام تسديدته المباغتة، التي صنعت الهدف الثاني.

  • Messi-MbappeGetty/GOAL

    رقم مرعب .. ملحمة الفايكنج تهدد عرش ميسي ومبابي

    إذا كان إرلينج هالاند، قد تكفل بشراء مخطوطة نادرة تحمل ملحمة من تراث الفايكنج، بـ1.3 مليون كرونة نرويجية، فربما آن الآوان ليكتب النجم النرويجي، جزءًا جديدًا من تلك الملحمة، بما يقدمه من أرقام "مرعبة"، سواءً في كأس العالم، أو في مسيرته مع النرويج بشكل عام.

    هالاند لم يغب عن التسجيل على مدار 14 مباراة متتالية مع منتخب النرويج، حيث سجل فيها 26 هدفًا، "رقم مرعب"، يوجه به نجم مانشستر سيتي، رسالة إلى ليونيل ميسي وكيليان مبابي، مفادها، إذا كنتما تتصارعان على الهداف التاريخي، فاتركوا لي جائزة الحذاء الذهبي في المونديال.

    وتمكن هالاند من معادلة رقم ميسي ومبابي، في صدارة هدافي كأس العالم، برصيد "7" أهداف، كما أنه بات أكثر لاعب نرويجي تسجيلًا في الأدوار الإقصائية، في رحلة تأهل بلاده إلى ربع النهائي لأول مرة.

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