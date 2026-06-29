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Eduard Spertsyan Ahli (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

اتّهم بالعنصرية وأسطورة برشلونة فاوضه: إدوارد سبيرتسيان .. صديق نجم إنتر الذي يسد أزمات يايسله في الأهلي!

فقرات ومقالات
إدوارد سبيرتسيان
إف سي كراسنودار
الأهلي
دوري روشن السعودي

صفقة الأهلي الجديدة..

تواصل إدارة النادي الأهلي، التحرك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات جديدة، من أجل الاستعداد بقوة لموسم 2026-2027، حيث تدخل كتيبة ماتياس يايسله، بتطلعات عالية، بحثًا عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، والنجمة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

إدوارد سبيرتسيان، صفقة أهلاوية "مفاجئة"، كشف عنها خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو، والذي ذكر بأن الراقي حسم صفقة صانع الألعاب الأرميني، مقابل 25 مليون دولار، وتم حجز موعد الفحص الطبي.

وأضاف رومانو أن الأهلي توصل لاتفاق مع نادي كراسنودار، بناءً على توصية من المدير الرياضي روي بيدرو باراز، فيما تحدث عن كومو بقوله إنه لم يكن طرفًا في المفاوضات.

من هو إدوارد سبيرتسيان؟ وهل يستحق توصية من الأهلي للتعاقد معه، هيا بنا نتعرف أكثر على اللاعب، وأبرز ما مرّ به خلال مسيرته الكروية، في السطور التالية..

  • Eduard Spertsyan ArmeniaGetty

    أرقام إدوارد سبيرتسيان

    يمكن القول إن سبيرتسيان، صاحب الـ26 عامًا، يمثل العديد من الحلول التكتيكية، للمدير الفني ماتياس يايسله، سواءً باللعب كصانع ألعاب خلف المهاجم، أو كجناح أيمن وأيسر، الأمر الذي يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض إنزو ميلوت، الذي لا يزال موقفه غامضًا، ورياض محرز الذي انتشرت تقارير حوله بأن الأهلي ينوي الاستغناء عنه بسبب راتبه المرتفع.

    بين درجة الناشئين تحت 17 عامًا والفريق الأول، ثلاث سنوات تدرج فيها سبيرتسيان، حتى بات عنصرًا أساسيًا في كراسنودار، حيث كان يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2029.

    وفي موسمه الأول مع كراسنودار، توج إدوارد بجائزتي أفضل لاعب في العام، سواءً من النادي أو الدوري الروسي، فيما قاد الفريق لحصد لقب الدوري عام 2025.

    وشارك سبيرتسيان في 42 مباراة، خلال الموسم الماضي، منها 30 مباراة في الدوري الروسي، استطاع خلالها أن يسجل 13 هدفًا ويصنع 17 تمريرة حاسمة، ما يؤكد أنه يمتلك طابعًا تهديفيًا كبيرًا، بالإضافة إلى قيمة الصفقة والخيارات التكتيكية المتعددة التي تجعله صفقة مثالية للأهلي.

    أضف إلى ذلك، خبرته الدولية الكبيرة، حيث بات سبيرتسيان قائدًا لمنتخب أرمينيا، مع وصوله إلى 42 مباراة دولية، سجل خلالها 12 هدفًا، منها هدفان في شباك أيرلندا والبرتغال (التي انتهت بتسعة أهداف للبحارة في غياب كريستيانو رونالدو)، خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    أرقام جيدة تبشر بصفقة رابحة، ولكن ماذا عن أبرز المواقف التي ارتبطت بالقائد الأرميني؟ لنتعرف سويًا.


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  • اتهام بالعنصرية والرد بـ"جهاز كشف الكذب"

    مباراة عادية تحولت إلى "فضيحة"، كانت تجمع بين كراسنودار وأخمات، في الدوري الروسي، في أكتوبر 2025، تعرض فيها سبيرتسيان للضرب من قِبل المدافع عثمان ندونجا، والذي تمت معاقبته بالبطاقة الحمراء.

    وخرج ندونجا ليؤكد أن الدافع من قيامه بضرب سبيرتسيان، هو تلقيه تصريحات تحمل إهانة عنصرية من قِبل القائد الأرميني، الأمر الذي جعله معرضًا للإيقاف 10 مباريات من الاتحاد الروسي، حال ثبوت الواقعة.

    وخرج سبيرتسيان بردّ مطوّل، قائلًا "ما حدث بالأمس تجاوز كل الحدود، الاتهامات الباطلة الموجّهة إليّ غير مقبولة، أنا مستعد لإثبات براءتي بأي طريقة، مراجعة تسجيلات الكاميرا، أو قراءة ما أقوله، أو الخضوع لاختبار كشف الكذب، لا مانع لديّ، أنا واثق من نفسي، وأعلم أنني لم أقل شيئًا من هذا القبيل".

    ولم يتعرض سبيرتسيان للإيقاف، حيث واصل مشواره المتألق في الدوري الروسي، حيث ترك مساهمة تهديفية - على الأقل - في 20 مباراة من أصل 30 مشاركة في المسابقة.

  • صداقة نجم إنتر

    وتحدث سبيرتسيان عن صداقته بنجم إنتر، هنريك مخيتاريان، بقوله "نتحدث ونتبادل الرسائل، نصيحته الأساسية هي أن تستمع دائمًا إلى قلبك، هذا ينطلق على اختيار المنتخب الوطني والانتقال إلى أوروبا، من المهم أن تتخذ القرارات بطريقة لا تندم عليها لاحقًا".

    وحول اختياره لمنتخب أرمينيا، بدلًا من روسيا، رغم تدرجه في الفئات السنية بنادي كراسنودار، ولعبه في الدوري الروسي، قال صاحب الـ26 عامًا، بأنه لم يندم مطلقًا على هذا القرار، رافضًا ما وصفه البعض بأنه اختار الطريق السهل، بانضمامه للمنتخب الأرميني.

    وأضاف، في حديثه لموقع "تشامبيونات"، "لم يسبق لي أن لعبت لأي منتخب روسي، ولا حتى على مستوى الشباب، عندما كنت هداف الدوري الروسي، كان الجميع يتم استدعاؤه للمباريات الودية في روسيا، إلا أنا، تلك كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لست نادمًا على الإطلاق باختياري أرمينيا".

    وتطرق سبيرتسيان للحديث بدوره عن الجماهير الأرمينية، قائلًا "بعد هدفي ضد رومانيا، ذهبنا إلى مطعم، ودفعوا حسابي"، كما أنه استقلّ سيارة أجرة، ورفض السائق أن يتقاضى منه مالًا، وتحدث عن اللقطة الأكثر إثارة للدهشة، حينما كان على متن طائرة، بقوله "أخلوا صفوفًا كاملة لي، صفين أمامي وثلاثة خلفي، جلست في راحة تامة، وفي كراسنودار، كنت أول من غادر الطائرة، جلست أفكر، هل ستكون الأمور هكذا من الآن فصاعدًا (وضحك).

  • صفقة أياكس وقصة برشلونة

    وكان سبيرتسيان قد تحدث بدوره عن الانتقالات المحتملة في أوروبا، خلال حواره في برنامج "سمول توك" عبر منصة (يوتيوب)، حيث ارتبط اسمه بالعديد من الأندية، سواءً أياكس وليدز يونايتد وساوثهامبتون ولانس، وكذلك التواصل مع برشلونة.

    واعترف سبيرتسيان بأن أياكس كان أقرب خطوة قبل ثلاث سنوات، كما كان كراسنودار مستعدًا للتخلي عن خدماته، وتم الاتفاق على كل شيء، إلا أن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة لأسباب سياسية.

    أما عن قصة برشلونة، فقد ذكر سبيرتسيان بأنه تحدث مع باتريك كلويفرت، حيث سُئل عمّا إذا كان بإمكانه اللعب في الجناح الأيسر، حيث كان البلوجرانا يبحث عن لاعب في هذا المركز، فأجاب بأنه على استعداد للعب في أي مكان، إلا أن المفاوضات لم تتقدم أكثر من ذلك.