النصر و"المجموعة الذهبية": لا أعذار لرونالدو وجيسوس .. المهيدب يقارع الهلال وبداية الحلم بعودة الرمز!

هل يمكن القول إن نادي النصر بات في انتظار دخول "العصر الذهبي"؟ ربما، ليس فقط بسبب اقتراب الفريق الأول لكرة القدم، من العودة إلى منصات التتويج، لأول مرة منذ سنوات، بل لأن "المجموعة الذهبية"، صارت على أعتاب تولي زمام المشهد النصراوي.

منذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي عن ملكية الأندية الأربعة، شاهدنا الكبار يتوجون بالألقاب الرسمية، محليًا وقاريًا، بين الهلال والأهلي والاتحاد، بينما لا يزال النصر يحلم بالخروج بلقب رسمي، دون الاكتفاء بحصده بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي فاز بها عام 2023، ولم يصعد منذ ذلك الحين، فوق منصات التتويج.

الألقاب لم تغب عن النصر، ولكن ليس للفريق الأول، بل الفئات الأخرى، بين "احتكار" فريق السيدات للقب الدوري الممتاز "أربع" مرات على التوالي، والفوز بلقب دوري البراعم تحت 13 عامًا، في موسم 2023-2024، حيث كان كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية، رونالدو، ضمن كتيبة التتويج.

ولكن، الأمر هنا لا يتوقف عند بطولات الفرق، ولكنه يتعلق بالعديد من الأمور الداخلية، التي باتت بحاجة إلى "ثورة إصلاح" في النصر، خلال المرحلة المُقبلة.