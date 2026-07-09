"اقبل بصلاحياتك أو لا تعود" .. مفاجأة محبطة حول ملف إبراهيم المهيدب لرئاسة النصر بعد عبدالله الماجد!

قبل حوالي عامين، في يونيو 2024، فاز إبراهيم المهيدب، برئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، بالتزكية، في انتخابات الجمعية العمومية، إلا أن فترة رئاسته لم تستمر طويلًا.

في ظل أزمة عدم حصول النصر على الدعم خلال فترة الميركاتو الصيفي، حينها، والاكتفاء بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو والظهير الأيسر سالم النجدي، أعلن إبراهيم المهيدب، في أغسطس، عن قراره بالاستقالة من منصبه.

ونشر المهيدب رسالة عبر منصة (إكس) وقتها، قائلًا "من مصلحة الكيان النصراوي أن يُدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح. لذلك تقديمًا لمصلحة النادي أقدم استقالتي.

ومتأكد سيتغير الوضع للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعمًا لكل من يعمل لخدمة النادي. بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

وفي مارس 2026، خرج أحمد البريكي، المدير التنفيذي الأسبق بالنصر، بتصريحات مفاجئة، قائلًا إنه من المتوقع أن يستحوذ إبراهيم المهيدب على نادي النصر، في حالة التوجه نحو "الخصخصة".

ليس ذلك فحسب، بل أشار البريكي إلى وجود "مجموعة ذهبية" تدعم المهيدب، تتمثل في الأمير حسام بن سعود، والأمير منصور بن سعود، الذي وصفه بـ"العمود الفقري" لقرارات النادي، والأمير تركي بن سلمان، فضلًا عن سعود آل سويلم، الرئيس السابق الذي قاده للتتويج بآخر لقب دوري في موسم 2018-2019.

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