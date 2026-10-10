من الأهلي إلى الاتحاد: أولي واتكينز صائد الكبار .. الهلال يستعد لصراع "سرقة القرن" وسيناريو توني يقترب!

الآن، يمكن لجماهير الهلال أن يطووا صفحة أليكسندر ميتروفيتش، وهم يملكون سلاحًا فتاكًا اسمه "أولي واتكينز"، القادم من أستون فيلا، ليثبت بأنه لن يكون فقط صفقة الصيف بامتياز، وإنما نجم قادم ليحسم المواقع الكبيرة، أبرزها ما صنعه في مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد.

واتكينز يثبت بأنه "رجل المواعيد الكبرى"، ويقود الهلال لانتصار ثمين على الاتحاد، بنتيجة (3-2)، في ميدان المملكة ارينا، في قمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

ولعب أولي واتكينز، دورًا رئيسًا في نقاط الهلال الثلاث، بعد صناعته للهدفين الأول والثالث اللذين سجلهما جابرييل مارتينيلي وكريسنسيو سامرفيل، ومن ثمّ تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفيما يلي، يقدم موقع GOAL، لمحات حول أداء أولي واتكينز بكلاسيكو الهلال والاتحاد، في قمة الجولة الثامنة..