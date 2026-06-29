وكان اسم أنطونيو كونتي قد ارتبط - كمرشح محتمل - لتدريب منتخب إيطاليا، للمرة الثانية في مسيرته، بعد ولايته الأولى بين (2014-2016).

في البداية، نفى كونتي توصله لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي، على تدريب "الآتزوري"، خلفًا لجيناريو جاتوزو، الذي رحل بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال كونتي حينها "لا يوجد شيء بيني وبين الاتحاد الإيطالي، صفر حتى الآن، لنرى في المستقبل"، في ظل عدم وجود رئيس للاتحاد المحلي بعد استقالة جابرييل جرافينا، فيما اقترح أن يتولى بيب جوارديولا المهمة.

ولكن، قبل أيام، خرجت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" لتؤكد أن الاتحاد الإيطالي، في مجلسه الجديد تحت رئاسة جوفاني مالاجو، يسرع إجراءات تعيين أنطونيو كونتي، ومن المنتظر أن يوقّع المدرب عقدًا لمدة 4 أعوام، من أجل تولي مهمة إعادة بناء المنتخب، وبدء الإعداد نحو كأس العالم 2030، التي ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وكان كونتي قد تولى تدريب المنتخب الإيطالي في 2014، حيث تمكن من قيادته للتأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2016)، فيما انتهت رحلته في يوليو 2016، بعد خروج المنتخب من الدور ربع النهائي، من اليورو، على يد ألمانيا بركلات الترجيح.