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Emanuele Tramacere
ترجمه

"إن لم يلعب فلن يتطور" .. رسالة أتشيلوتي تحفز عملاقي إيطاليا لإنقاذ إندريك من دكة ريال مدريد!

انتقالات
ميلان
روما
إندريك
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
البرازيل

رسالة صريحة من أنشيلوتي تنتقذ وضع إندريك في قلعة الميرينجي..

أعادت قضية إندريك في البرازيل إحياء الجدل، حول قرار العديد من المواهب الشابة بمغادرة وطنهم في سن مبكرة للغاية، للانضمام إلى أندية أوروبا الكبرى؛ حيث يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على فرصة اللعب والانتظام اللازمين لإثبات أنفسهم.

وقد ألقى المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للبرازيل، الضوء على هذه المسألة، خلال مؤتمر صحفي؛ مستشهدًا بلاعب ريال مدريد، ليؤكد أن المهاجم، وكذلك غيره من المواهب الشابة البرازيلية، يحتاجون إلى مزيد من الفرص ليصبحوا لاعبين بارزين.

وفي إسبانيا، تتزايد التكهنات بأن لاعب بالميراس السابق قد يسلك مسارًا بعيدًا عن معقل سانتياجو برنابيو، في يناير المقبل؛ حيث يتصدر ميلان وروما قائمة الأندية التي تسعى إلى جلبه إلى إيطاليا.

  • "إن لم يلعب فلن يتطور"

    أنشيلوتي، الذي استدعى إندريك رغم كل شيء، أوضح خلال حديثه في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق هذه المرحلة الجديدة من فترة إشرافه على الفريق، والتي سيواجه فيها المنتخب البرازيلي أستراليا أولاً ثم الهند في مباراتين وديتين، أكد أن إندريك، وكذلك إستيفاو، بحاجة إلى الحصول على مزيد من الوقت للنمو والتطور.

    وأوضح "مشكلة اللاعبين البرازيليين أنهم لا يتطورون لأنهم لا يلعبون. هذا ما يحدث مع إندريك، ولكن أيضًا مع مواهب أخرى مثل إستيفاو؛ ينتقلون إلى أوروبا في سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة، ويصلون إلى أندية كبيرة ولا يجدون فرصة للعب. ومن دون اللعب لا يمكنهم التقدم. لدينا لاعبون شباب واعدون جدًا وعلينا متابعة نموهم. سيصبح إندريك لاعبًا مهمًا للمنتخب في المستقبل".

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  • الوعود التي لم يتم الوفاء بها

    لقد كان ريال مدريد وجوزيه مورينيو قد ضمنا لإندريك في الصيف آفاقًا مختلفة عن الدقائق الأربع فقط التي شارك فيها حتى الآن هذا الموسم. صحيح أنه تخلّلت ذلك مشكلة عضلية بسيطة، لكن توقعات اللاعب البرازيلي لم تكن الحصول على مكانة أساسية مطلقة، بل على الأقل أن يكون البديل الأول خلف مبابي وفينيسيوس، ولهذا السبب أيضًا، فإن كل شائعات الانتقالات التي كانت قد سرت بالفعل حوله جرى إخمادها ورفضها سواء من جانب ريال مدريد أو من اللاعب نفسه.

  • هل يرحل في يناير؟ ميلان وروما يحاولان الحسم

    بالاستماع إلى أنشيلوتي واستشعار حالة الاستياء التي يعيشها الموهوب "مواليد 2006"، يصبح من الحتمي النظر إلى نافذة الانتقالات المقبلة باعتبارها الفرصة لحل مشكلة قلة المشاركة مرة أخرى. قبل عام كانت الإعارة إلى ليون هي التي أعادت إطلاقه (24 مباراة و8 أهداف)، وقد تكون إعارة أخرى (مع أحقية الشراء هذه المرة) هي الحل الأمثل في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.

    لقد حاول ميلان بقيادة، جيري كاردينالي، بالفعل خلال الصيف، وسيعود للتفاوض مع وكلاء اللاعب. أما النادي الإيطالي الآخر، الذي تحرك بالفعل خلال الأيام الأخيرة عبر عمل المدير الرياضي توني دامينيكو، فهو روما الذي لا يزال يحاول إهداء جيان بييرو جاسبيريني ذلك اللاعب صانع الألعاب الذي يُفترض نظريًا أن يحل محل ماتياس سوليه.

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