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محمود خالد

"لا تحميه من قرص ناموسة" .. رسالة إنذار من مجازفة أنجيلو أمام الفتح وعلى إداري النصر التدخل!

أنجيلو جابرييل
النصر
دوري روشن السعودي
الفتح

بعد هدفه في مرمى الفتح..

في الوقت الذي تنهال فيه الإشادة من الجميع على أداء البرازيلي أنجيلو جابرييل، جاءت رسالة انتقاد لنجم النصر، الذي يبدو وكأنه "يلعب بالنار"، في نداء إلى إداري الفريق بالتدخل قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة من "لا شيء".

أنجيلو، الذي أعاد جورج جيسوس اكتشافه بمركز الوسط، الذي حوّله إلى أحد العناصر الأساسية في النصر، ساهم في انتصار الفريق على الفتح، فيما ترك بصمته، بإحراز الهدف الأول للعالمي خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

بثلاثية حملت توقيع أنجيلو وجواو فيليكس وسامو كوستا، تمكن النصر، من استهلال مسيرته للدفاع عن لقبه في دوري روشن، بأفضل طريقة، لتتزعم كتيبة أنج بوستيكوجلو، صدارة الترتيب مع نهاية الجولة الأولى، أمام أنظار القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تابع اللقاء من مدرجات الأول بارك.

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  • العجمة يسلط الضوء على "مجازفة" أنجيلو

    في المقابل، سلّط الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عبر برنامجه "المنصة" على فضائية ثمانية، الضوء على واقعة احتفال أنجيلو جابرييل بهدفه في شباك الفتح، حيث وجه البرازيلي، واقي الساق الخاص به تجاه عدسات المباراة.

    واعترض العجمة على صغر حجم "كسارة" أنجيلو، واصفًا إياها بأنها لن تحميه من الإصابات، ولو بـ"قرص ناموسة"، كما تساءل ما إذا كانت مشاركة البرازيلي بواقي للساق، بهذا الحجم، قانونية أم لا.

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  • أنجيلو لم يخالف القوانين ولكن

    وفي هذا السياق، أكد خبير التحكيم، خليل جلال، بأن اللوائح الجديدة، تمنح اللاعب الحق في تحديد حجم واقي قصبة الساق، ونوعه الذي يناسبه، على عكس القوانين السابقة، التي كانت تحدد مواصفات لـ"الكسّارة"، بأنها يجب أن تغطي الساق وتوفر الحماية.

    ورغم ذلك، إلا أن العجمة قال إن أنجيلو يجازف بسلامته بشكل طبيعي، خاصة وأنه لاعب مهاري، وواقي للساق بهذا الحجم، لن يحميه من تدخلات المنافسين، مطالبًا بتدخل إداري النصر، والتحدث مع اللاعب من أجل الحفاظ على سلامته.


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    ماذا قدم أنجيلو مع النصر؟

    وكان النصر قد تعاقد مع أنجيلو جابرييل "21 عامًا"، في صيف 2024، قادمًا من تشيلسي، بعقد لمدة 5 مواسم، ليكون ضمن خانة الأجانب "المواليد".

    ومع قلة الاعتماد عليه في مركز الجناح الأيمن، فقد تمكن جورج جيسوس، المدير الفني السابق للنصر، من إعادة اكتشافه، بتشكيل ثنائي وسط مع مارسيلو بروزوفيتش، مع إعطائه حرية التوغل إلى الأمام، والتحرك على الأطراف، ليتحول إلى أحد العناصر الهجومية الفعّالة في صفوف الفريق، ويلعب معه دورًا في عودته للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي "2025-2026".

    وشارك أنجيلو في 79 مباراة "رسمية"، مع النصر في جميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة، كما فاز بلقب الدوري، ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.

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    بوستيكوجلو قلق من ضغط الروزنامة

    ورغم الانتصار الذي حققه النصر، إلا أن ذلك لم يمنع أنج بوستيكوجلو، من إبداء تخوفه من ضغط المباريات، ومدى تأثيره على الجانب البدني للفريق، بقوله إن النصر سيلعب 3 مباريات خلال 6 أيام هذا الأسبوع.

    بوستيكوجلو وصف النصر، بأنه سيكون الفريق السعودي الوحيد الذي يتعرض لهذا الضغط غير المسبوق، وهو الأمر الذي سيجبره على إجراء تغييرات واسعة في تشكيله، كما أن تركيزه في هذه المرحلة، لن يكون على النتائج فقط، وإنما حول كيفية التعامل مع ضغط المباريات، والحفاظ على جاهزية اللاعبين.

    ونوّه الأسترالي بأن الأهم لديه في تلك المرحلة، هو "استشفاء" اللاعبين، كون الفريق لا يملك سوى يومين قبل المباراة التالية، في إشارة إلى كريستيانو رونالدو، الذي حضر مؤخرًا إلى الفريق بعد عودته من الإجازة.

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    ماذا ينتظر النصر؟

    ويستعد النصر لمواجهة الدرعية، على ملعب الأول بارك، غدًا "الثلاثاء"، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يعود إلى دوري روشن، لخوض مباراتين خارج ملعبه؛ حيث يواجه الرياض، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ثم الاتفاق في الدمام.

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