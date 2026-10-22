لم يسافروا حتى الصباح: أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والخليج .. والأزمة تجبر الهلال على المعاناة 16 ساعة!

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي عيسى الجوكم، أنه تقرر تأجيل مباراة الأهلي والخليج، إلى وقت لاحق، لم يتم الكشف عنه بعد، في ظل صعوبة توجه بعثة "الدانة" إلى جدة، وهي الرواية التي ذكرها أيضًا "الميدان الرياضي".

* تحديث: أعلن النادي الأهلي رسميًا، عبر الموقع الرسمي، عن قرار رابطة دوري المحترفين، بتأجيل مباراته أمام الخليج، التي كانت مقررة اليوم، على أن يحدد موعدها الجديد لاحقًا.

وبحسب برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، فإن بعثة الخليج لم تتمكن من مغادرة الدمام، حتى صباح اليوم، إلى جدة، مع تبقي ساعات على إقامة المباراة، فيما لم يُصدر أي بيان رسمي، حتى اللحظة، بشأن تأجيل المباراة.

وبخلاف كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن، عن مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة، قبل ساعات، التي تضمنت إقامة مباراة الأهلي والخليج، في التاسعة مساء اليوم، فإن تعثر سفر البعثة إلى جدة، من شأنه أن يهدد مساعي إقامة اللقاء في موعده المحدد.