محمود خالد

أخطاء المخرج غلبت الدفاع: عودة كابتن أمريكا .. صدقت رؤية إنزاجي وملحمة السنغال تبشر برؤية "باريس وبايرن" في كأس العالم!

أمريكا والسنغال .. ودية نتمنى رؤيتها في المونديال

“الهجوم خير وسيلة للدفاع": شعار منتخب الولايات المتحدة الذي حقق انتصارًا مثيرًا على السنغال بنتيجة (3-2)، في مباراة ودية في قلب ملعب بنك أوف أمريكا، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت ثلاثية أمريكا - مع فرصة للزيادة - عن طريق سيرجينو ديست، كريستيان بوليسيتش، فلوريان بالوجون في الدقائق 7 و20 و63، بينما وقع ساديو ماني على ثنائية السنغال في الدقيقتين 44 و52.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأمريكي في المجموعة الرابعة بكأس العالم، ليواجه باراجواي وأستراليا وتركيا، بينما يقع منتخب السنغال في المجموعة التاسعة، ضد فرنسا والعراق والنرويج.

وتستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة أمريكا والسنغال، في أجواء ما قبل المونديال..

  • نهاية اللمسة الأمريكية

    ولعلّ أبرز ما شاهدناه في كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت على أرض الولايات المتحدة، هو نظام دخول اللاعبين إلى الملعب، حيث كان يتم دخول كل منهم بشكل فردي، من أجل الإعلان عن اسمه على طريقة دوري كرة السلة للمحترفين NBA.

    وكان الإعلامي بن جاكوبس، قد أشار إلى قرار الفيفا بعدم الاستمرار في هذا النظام، والعودة إلى النظام المعتاد، في دخول الفريقين معًا إلى أرض الملعب.

    في لقاء السنغال، تحقق الأمر، المنتخبان دخلا الميدان معًا، في قلب الولايات المتحدة، ما يؤكد انتهاء اللمسة الأمريكية، والعودة إلى النظام الكلاسيكي لكرة القدم.

    عودة بوليسيتش: أمريكا تضرب من جديد

    في معسكر مارس الماضي، كان أداء المنتخب الأمريكي، كفيلًا بإثارة القلق على وجوه شعبه، بعدما خسر المنظمون بخماسية بلجيكا وثنائية البرتغال.

    ولكن، ما إن انطلقت مباراة السنغال، حتى شاهدنا وجهًا هجوميًا شرسًا للمنتخب الأمريكي، ضغط مستمر وتحركات الأجنحة، بشكل متميز، وخاصة نجم ميلان كريستيان بوليسيتش، الذي أنهى انتظارًا طويلًا، قبل أن يعود لزيارة الشباك، في الوقت المناسب.

    هدفان بنفس النسق، الضرب من الأطراف اليمين واليسار، تحركات متميزة من بوليسيتش خلف الدفاعات، وصناعة للهدف الأول الذي أحرزه ديست، ثم استلام بينية بيبي، ليراوغ الحارس دياو، ويضع الكرة في الشباك.

    لك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن النجم الملقب بـ"كابتن أمريكا"، لم يسجل أي هدف لمنتخب الولايات المتحدة، قبل نوفمبر 2024، وتحديدًا في إياب ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

    اليوم، شاهدنا ذكاءً تكتيكيًا من قِبل بوتشيتينو، في إدارة اللقاء، من خلال تجربة المبادرة الهجومية، واختيار أوقات التراجع من أجل السيطرة على "انتفاضة" السنغاليين، مع اللجوء إلى سلاح الضغط العالي، والضغط العكسي لاستعادة الكرة.

  • مباراة الأخطاء الإخراجية

    لعل الحدث الأبرز في تلك المواجهة، لم يكن في أرض الملعب، وإنما في الأخطاء الإخراجية الكثيرة التي شاهدناها حول نتيجة المباراة، خاصة وأن الجدل ظل سائدًا بشأن ما إذا كانت النتيجة (4-2) أم (3-2).

    الحديث عن هدف ساديو ماني الأول، الذي سجله الناقل الرسمي باسم باثي سيس، والخطأ الثاني تمثل في نتيجة المباراة ذاتها، بين التثبيت على تقدم المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن ثم تسجيل السنغال للهدف الثاني، قبل تعديل النتيجة فيما بعد لتصبح (2-2).

    الكثير من الاضطراب ظهر حول إخراج المباراة، بين التغيير المتواصل في النتيجة، وعدم التأكد بشأن فوز الولايات المتحدة برباعية أم ثلاثية، الأمر الذي انعكس بدوره على الموقع الرسمي للمنتخب الأمريكي، الذي ظل مدونًا نتيجة المباراة (4-2)، قبل أن يعدلها في النهاية، لتصبح (3-2).


  • احذروا .. ليس هناك فرصة ثانية مثل دوري الأبطال!

    هدف هنا وآخر هناك، سيناريو كان شبيهًا بالمباراة الدراماتيكية التي شاهدنا فيها انتصار باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ، بنتيجة (5-4)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    سياسة "ليس مهمًا كم سأستقبل، المهم كم سأسجل"، كان شعار منتخبي أمريكا والسنغال، أخطاء دفاعية فادحة، واللعب على استغلال أنصاف الفرص، وإن تفوق المنتخب الأمريكي نسبيًا في الضغط والاستحواذ.

    وإن كان إنريكي قد كان أكثر وعيًا بضرورة تدعيم التنظيم الدفاعي لباريس سان جيرمان، في مباراة الإياب، فهنا على منتخبي أمريكا والسنغال الحذر، ليس هناك فرصة ثانية مثل دوري الأبطال، بل هي مباراة واحدة، والاعتماد على الشراسة الهجومية مع دفاع مهترئ، لن يكون مؤشرًا إيجابيًا، حتى وإن زادت المتعة بكثرة الأهداف.

    صدقت رؤية إنزاجي

    عندما أراد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، أن يثبت أهمية وجود خاليدو كوليبالي، ومدى تأثر الفريق بغيابه، قال إنه اضطر لتعديل خطته التكتيكية، من أجل التغلب على أزمة غياب السنغالي.

    ولعلّ إنزاجي كان محقًا، وفق ما شهدناه في ودية أمريكا والسنغال، فإن دفاع أسود التيرانجا، بدا متأثرًا للغاية، بغياب صخرة دفاعه كوليبالي، خاصة في ظل سلاح الكرات الطويلة، واللعب على العرضيات، فضلًا عن استغلال أخطاء الدفاع، كما حدث في لقطة الدقيقة 83، بخطف الكرة من مصطفى مبو.

    وفي ظل اعتماد المنتخب السنغالي بشكل متكرر على إعادة الكرة والبناء من الخلف، فإن ذلك منح المنافس الأمريكي فرصة لزيادة التواجد في منطقة الأسود، فضلًا عن لعب الكرات الطويلة، التي كانت تحتاج لتواجد كوليبالي بشدة، في ظل ضعف الدفاع السنغالي.


    كلمة أخيرة..

    إذا ما كان ساديو ماني قد ارتدى شارة القيادة لمنتخب السنغال، في غياب إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي، فإن نجم النصر، واصل إثبات شخصيته القيادية، التي أظهرها في نهائي كأس أمم إفريقيا، وأعادها في ودية الولايات المتحدة.

    ماني كان الحل التكتيكي للسنغال، في الوقت الذي كان فيه نيكولاس جاكسون، بمثابة "الحاضر الغائب"، بفضل توغلاته على الطرف، وتحركاته لاستغلال أنصاف الفرص، ليسجل هدفين لأسود التيرانجا، ويظهر الشراسة الهجومية في وقت ضياع الدفاع.

    من النقاط الإيجابية للسنغال أيضًا، هو اللاعب حبيب ديارا، جناح سندرلاند، الذي امتاز بكراته العرضية المتقنة، وأظهر عنصر الخطورة من الطرف الأيمن.

    بالمختصر، المنتخب الأمريكي أثبت بأن مبارياته ستحمل طابع المتعة في المونديال، إذا ما انتظرنا كثرة الأهداف المسجلة بين الطرفين، ولكن هذا يعد مؤشرًا غير مطمئن، ويحتاج إلى مزيد من تأمين الدفاع قبل المشاركة في المونديال.

