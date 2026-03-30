نغمة رينارد: ميتروفيتش يستغل خبرته في الهلال .. ويكشف "ثغرة" المنتخب السعودي قبل ودية صربيا!

بناءً على خبرته السابقة مع الهلال، لم يكن هناك أنسب من أليكساندر ميتروفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية بين السعودية وصربيا، من أجل الحديث عن الأخضر، فيما تحدث "ميترو جول" بنبرة واثقة بأن منتخب بلاده قادر على تحقيق الفوز في ودية الثلاثاء.
لن تكون مجرد "ودية" للأخضر، بل اختبار صعب في انتظار المدير الفني هيرفي رينارد، رغم أن المنتخب الصربي لن يشارك في نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن المدرب الفرنسي قد يجد نفسه خارج مقاعد بدلاء الصقور إذا ما تعثر مجددًا ولم يقدم المستوى المأمول أمام الصرب في بلجراد.