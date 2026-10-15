أكد أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أن فريقه ومنتخب البرازيل، سيواصلان المسير إلى الأمام بعد رحيل محمد صلاح ونيمار، رغم اعترافه بأنه يشعر بحنين عميق إلى زميليه السابقين، إلا أنه لا يزال واثقًا من أن الصفقات الهجومية الجديدة وعمليات تجديد صفوف الفريق، ستجلبان نجاحًا حقيقيًا.
"يغلب علينا الحنين" .. أليسون يتحسر على رحيل صلاح ونيمار
حارس آنفيلد يتقبل التغيير في مرحلة جديدة
فقدان شخصيتين أيقونيتين في الوقت نفسه مع النادي والمنتخب، لم يُضعف تفاؤل أليسون بشأن المرحلة المقبلة؛ بعدما أسدل صلاح الستار رسميًا عن مسيرة حافلة امتدت تسعة مواسم في آنفيلد خلال الصيف الماضي، بإرث 255 هدف، في الوقت الذي أعلن فيه نيمار عن اعتزاله اللعب دوليًا بعد كأس العالم 2026.
وعلى الرغم من أن رحيل هذين الركنين المحوريين يخلّف فراغًا لا يمكن إنكاره، فإن عملية إعادة بناء التشكيلة الجارية يُنظر إليها بوصفها مرحلة انتقالية ضرورية نحو عهد جديد.
- Getty Images Sport
لاعب أساسي ومؤثر يتحدث عن غرفة تغيير الملابس
وشكّل رحيل هذين الرفيقين لأليسون، انتهاءً لحقبة من الألقاب والتميز الفردي؛ إذ حقق صلاح ثمانية ألقاب كبرى على ضفاف الميرسيسايد، في حين رسّخ نيمار إرثه كأفضل هدّاف في تاريخ البرازيل برصيد 80 هدفًا.
وفي خضمّ حديثه عن بداية مرحلة جديدة من دون زميليه لسنوات طويلة، قال أليسون لشبكة "ESPN Brasil": "بالطبع، كل هؤلاء اللاعبين قدّموا ويقدّمون فوائد كبيرة عندما يلعبون مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية، وما داموا يلعبون، فسيقدّمون الفائدة دائمًا. لكن الحياة تستمر. سواءً مع البرازيل أو ليفربول."
وبنبرة واثقة من قدرة الفريقين على التنافس رغم تغيّر العناصر، قال أليسون "ليفربول فريق كبير، لقد تعاقدنا مع لاعبين جدد ولدينا بالفعل تشكيلة جيدة جدًا هنا، والبرازيل أيضًا ما زالت في طور التجديد. لذا فإن الأمور تسير إلى الأمام."
إشادات مؤثرة وتفاؤل بالمستقبل
وفي حين انطلق صلاح بقوة مع فريق طرابزون سبور التركي بتسجيله سبعة أهداف وصناعة ثلاثة، فقد وجد ليفربول ما يبعث على التفاؤل في خطه الهجومي المتجدد بفضل ثلاثية برادلي باركولا في دوري أبطال أوروبا، خلال الفوز على لاسك بنتيجة (6-3)، وقدوم فيكتور مونوز من أوساسونا.
وإدراكًا منه للشعور الطبيعي بالحنين إلى الذكريات الذهبية التي عاشها الفريق مع النجوم المغادرين، قال أليسون: "من الواضح أن لدينا روحًا يغلب عليها الحنين؛ فمحبو كرة القدم تسكنهم هذه الروح، ولذلك سينظرون دائمًا إلى اللحظات الجميلة التي منحها هؤلاء اللاعبون لجماهيرهم، وسنفتقدهم دائمًا وسنتمنى أن نعيش تلك اللحظات من جديد."
- Branislav Racko
ليفربول يتجاوز خريفًا صعبًا
وفي ظل تواجده بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يتمثل التحدي الأكبر أمام كتيبة أندوني إيراولا في إيجاد الاستقرار دون المردود المؤثر لصلاح. وستخضع القدرات التهديفية لباركولا وحيوية مونوز لاختبار حقيقي عبر جدول مزدحم بالمباريات المحلية والقارية. وعلى الصعيد الدولي، في المقابل، يتعين على البرازيل إثبات قدرتها الدائمة على الصمود وهي تستهل مبارياتها المقبلة محرومة من هدافها التاريخي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا