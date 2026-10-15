وشكّل رحيل هذين الرفيقين لأليسون، انتهاءً لحقبة من الألقاب والتميز الفردي؛ إذ حقق صلاح ثمانية ألقاب كبرى على ضفاف الميرسيسايد، في حين رسّخ نيمار إرثه كأفضل هدّاف في تاريخ البرازيل برصيد 80 هدفًا.

وفي خضمّ حديثه عن بداية مرحلة جديدة من دون زميليه لسنوات طويلة، قال أليسون لشبكة "ESPN Brasil": "بالطبع، كل هؤلاء اللاعبين قدّموا ويقدّمون فوائد كبيرة عندما يلعبون مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية، وما داموا يلعبون، فسيقدّمون الفائدة دائمًا. لكن الحياة تستمر. سواءً مع البرازيل أو ليفربول."

وبنبرة واثقة من قدرة الفريقين على التنافس رغم تغيّر العناصر، قال أليسون "ليفربول فريق كبير، لقد تعاقدنا مع لاعبين جدد ولدينا بالفعل تشكيلة جيدة جدًا هنا، والبرازيل أيضًا ما زالت في طور التجديد. لذا فإن الأمور تسير إلى الأمام."