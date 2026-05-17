هيثم محمد

"من انتزاع القلب إلى الصفع على الوجه" .. ناجلسمان ونوير يهددان استقرار ألمانيا قبل كأس العالم!

لا حديث إلا عن عودة النجم المخضرم من الاعتزال في الشارع الألماني الرياضي

اشتعل الشارع الرياضي الألماني في الساعات الماضية عقب أن خرجت تقارير مؤكدة عن قرار من مدرب المنتخب يوليان ناجلسمان بإعادة قائد وأسطورة بايرن مانويل نوير من الاعتزال وضمه لقائمة المانشافت الأولية في كأس العالم 2026.

قرار ناجلسمان قيل إنه جاء قبل حتى استشارة نوير وناديه في ظل اعتزال الأربعيني رسميًا اللعب الدولي عقب اليورو الأخيرة، ودخول علاقته مع المدرب الشاب الذي عمل معه في المنتخب والنادي ببايرن حالة من الجفاء، قرار قد يهدد استقرار المنتخب الألماني في مرحلة حرجة قبل المونديال.

    بداية الأزمة

    تعود المشكلة بين نوير وناجلسمان إلى فترة الأخير مع بايرن ميونخ عندما قرر إقالة مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش الذي يعرف عنه علاقته الوثيقة بنوير والعديد من اللاعبين.

    لم يخف نوير وقتها انزعاجه من القرار، وخرج علنًا ليصفه بأنه شعر وكأن قلبه يُنتزع من مكانه، وهو الذي كان غائب عن صفوف الفريق بسبب كسر قدمه في حادث التزلج الشهير الذي رفع من حالة التوتر مع ناجلسمان وقتها.

    اتهم ناجلسمان وقتها تابالوفيتش بتسريب أسرار غرف الملابس للإعلام، ولكن ناجلسمان نفسه لم يعمر كثيرًا وتمت إقالته من تدريب بايرن قبل نهاية موسم 2022-2023 بأسابيع قليلة.

    مصلحة ألمانيا فوق الجميع

    عاد الثنائي للعمل سويًا في المنتخب بعد شهور قليلة، إذ كان نوير هو قائد ألمانيا في يورو 2024 الأخيرة بأرضها تحت قيادة ناجلسمان، البطولة التي ودعها المانشافت من ربع النهائي أمام البطل إسبانيا، وبعدها أعلن نوير اعتزاله الدولي.

    عقب نوير مؤخرًا على الأزمة بينه وبين ناجلسمان بالإشارة لعملهما سويًا في اليورو: "تلك التقارير ليست صحيحة، عملنا سويًا في النادي وفي المنتخب وعلاقتنا ليست سيئة بل جيدة، ما يقال في الخارج لا يخصني ولا يخصه. أنا لست ضمن المنتخب الآن وتركيزي كله على بايرن ميونخ والفترة الحاسمة المقبلة".

    خرج نوير من تلك الفترة الحاسمة بلقب البوندسليجا وإمكانية تحقيق الثنائي في حال الفوز على شتوتجارت بنهائي كأس ألمانيا، وعقد جديد لعام إضافي حتى يونيو 2027، ليؤكد استمراره في الملاعب وعدم اعتزاله اللعب نهائيًا رغم تخطي الأربعين.

    ناجلسمان حتى أيام بسيطة عندما تم سؤاله عن فرضية عودة نوير رفضها تمامًا وقال إن الإجابة ببساطة "لا" لأن نوير نفسه هو من اعتزل دوليًا وأبعد نفسه عن الساحة، ولذا لا مجال للنقاش.

    عودة تثير الجدل

    عقب تتويج بايرن، فجر الإعلام الألماني مفاجأة بوجود نوير ضمن القائمة الأولية لألمانيا لكأس العالم، وأن الحارس المخضرم سيحضر بالقائمة النهائية، بل سيكون أساسيًا وقائدًا للفريق بالمونديال!

    قرار إعادة استدعاء نوير أثار غضب الكثيرون مثل الأسطورة لوثار ماتيوس الذي وصفه بالصفعة لحارس ألمانيا الأساسي وهوفنهايم المتألق أوليفر باومان، الأخير الذي لعب التصفيات وقدم عروضًا جيدة، ووصف ماتيوس القرار بالصفعة في وجه باومان، وأنه يهدد استقرار المنتخب قبل أسابيع من المحفل الدولي، ويوجه رسالة بأن لا قواعد ولا احترام للمتواجدين حاليًا، ما قد يشكل أزمة ثقة في الناخب الوطني الشاب.

    نوير من طرفه رفض التعليق على الأمر في حديثه مع الإعلام عقب لقاء كولن الأخير بالبوندسليجا، والذي غادره مصابًا بالمناسبة وحتى الآن لم تتضح مدى قوة الإصابة، إذ ألقى الكرة في ملعب ناجلسمان وقال إن الأخير سيتحدث ليلًا وهو من يعرف المعلومات بخصوص ذلك الأمر.

    الرد جاء غامضًا من ناجلسمان في ظهوره الليلي مع "ZDF"، أولًا أجل الإعلان عن القائمة الأولية إلى واحد وعشرين مايو، وتحدث بغموض عن أنه يتابع كل اللاعبين الذين يحملون جواز سفر ألماني، سواء لعبوا معه أم لا، رد مختلف عن ما قاله من فترة بخصوص نفس الموضوع: "أجد ما يقال في الصحافة مثير للاهتمام (بخصوص الحديث مع نوير)، نعم أتحدث معه لأنه يجيد استخدام واتساب مثلي تمامًا".

    باومان هو الآخر علق على مسألة فقدان مقعده لنوير، إذ ألقى بالكرة هو الآخر بملعب ناجلسمان، مشيرًا لحديث مع الأخير وأنه هو من يملك كل المعلومات، وأن الأكيد أنه سيتواجد بكأس العالم، دون توضيح لدوره إذا كان سيستمر كأساسي أم سيفقد تلك الصفة للعائد نوير.


    إصابة قد تحل المعضلة

    رغم الشعبية الكبيرة والمكانة الأسطورية التي يحظى بها نوير في ألمانيا، والعروض القوية التي قدمها مؤخرًا بدوري الأبطال وفي الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، ولكن يخشى الكثيرون من تأثير عودته على استقرار المنتخب، خصوصًا قبل أيام قليلة من البطولة التي يحاول فيها المانشافت استعادة سطوته بعد التراجع الكبير بالنسخ الأخيرة.

    يخشى الألمان من أن قرار سطوة نوير المتوقع على حراسة المرمى وشارة القيادة من جديد سيرسل رسالة للمتواجدين أثناء التصفيات بضعف الجهاز الفني وعدم الثقة في تلك المجموعة التي قادت الفريق للمونديال، وخصوصًا لباومان الذي يحظى بشعبية وتعاطف كبير، سواء من الزملاء في صفوف المنتخب أو الجمهور الذي يحترم نوير ولكن يظن أن باعتزاله اللعب بنفسه قد طوى صفحته مع الفريق وحان الوقت لدماء جديدة.

    إصابة نوير ضد كولن قد تكون هدية لناجلسمان، قد يكون تأجيل إعلان القائمة لانتظار نتيجة الفحوصات، وإذا تأكد غياب الحارس المخضرم لمدة طويلة قد يتم استبعاده ونفي وجوده من الأساس في القائمة رغم تأكيدات الإعلام، ويحاول إعادة المياة لمجراها الطبيعي مع الصحافة وباومان والبقية، خصوصًا أن لغة الدبلوماسية سادت بينه وبين نوير نفسه في الساعات الماضية، ربما تحسبًا لتراجع عن القرار في أي لحظة!

