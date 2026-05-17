"من انتزاع القلب إلى الصفع على الوجه" .. ناجلسمان ونوير يهددان استقرار ألمانيا قبل كأس العالم!

عقب تتويج بايرن، فجر الإعلام الألماني مفاجأة بوجود نوير ضمن القائمة الأولية لألمانيا لكأس العالم، وأن الحارس المخضرم سيحضر بالقائمة النهائية، بل سيكون أساسيًا وقائدًا للفريق بالمونديال!

قرار إعادة استدعاء نوير أثار غضب الكثيرون مثل الأسطورة لوثار ماتيوس الذي وصفه بالصفعة لحارس ألمانيا الأساسي وهوفنهايم المتألق أوليفر باومان، الأخير الذي لعب التصفيات وقدم عروضًا جيدة، ووصف ماتيوس القرار بالصفعة في وجه باومان، وأنه يهدد استقرار المنتخب قبل أسابيع من المحفل الدولي، ويوجه رسالة بأن لا قواعد ولا احترام للمتواجدين حاليًا، ما قد يشكل أزمة ثقة في الناخب الوطني الشاب.

نوير من طرفه رفض التعليق على الأمر في حديثه مع الإعلام عقب لقاء كولن الأخير بالبوندسليجا، والذي غادره مصابًا بالمناسبة وحتى الآن لم تتضح مدى قوة الإصابة، إذ ألقى الكرة في ملعب ناجلسمان وقال إن الأخير سيتحدث ليلًا وهو من يعرف المعلومات بخصوص ذلك الأمر.

الرد جاء غامضًا من ناجلسمان في ظهوره الليلي مع "ZDF"، أولًا أجل الإعلان عن القائمة الأولية إلى واحد وعشرين مايو، وتحدث بغموض عن أنه يتابع كل اللاعبين الذين يحملون جواز سفر ألماني، سواء لعبوا معه أم لا، رد مختلف عن ما قاله من فترة بخصوص نفس الموضوع: "أجد ما يقال في الصحافة مثير للاهتمام (بخصوص الحديث مع نوير)، نعم أتحدث معه لأنه يجيد استخدام واتساب مثلي تمامًا".

باومان هو الآخر علق على مسألة فقدان مقعده لنوير، إذ ألقى بالكرة هو الآخر بملعب ناجلسمان، مشيرًا لحديث مع الأخير وأنه هو من يملك كل المعلومات، وأن الأكيد أنه سيتواجد بكأس العالم، دون توضيح لدوره إذا كان سيستمر كأساسي أم سيفقد تلك الصفة للعائد نوير.



