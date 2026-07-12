لم يمرر الكرة إلى هالاند .. سورلوث يرد على إهدار الفرصة التي حرمت النرويج من الإطاحة بإنجلترا!

وبينما كان المنتخب النرويجي، متقدمًا بهدف نظيف، وجه مارتن أوديجارد تمريرة رائعة إلى ألكسندر سورلوث، في الدقيقة 44، وللحظات قليلة، وجد نجم أتلتيكو مدريد وهالاند، نفسيهما، في موقف (اثنين ضد واحد)، أمام جون ستونز.

وفيما كان ديكلان رايس ونيكو أوريلي، يحاولان يائسين العودة للدفاع، كان الجميع يتوقع أن يرسل سورلوث الكرة إلى هالاند، ليمنحه فرصة انفراد وهدف ثانٍ محقق، إلا أن مهاجم الإتي، أبطأ من سرعته وحاول تجاوز ستونز بنفسه.

وفضّل سورلوث أن يتولى التسديد بنفسه، إلا أن حارس مرمى إنجلترا، جوردان بيكفورد، لم يجد صعوبة في الاستحواذ على الكرة، فيما كانت تلك اللقطة حاسمة، لأنه بعد ثلاث دقائق فقط، تمكن جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، من إحراز هدف التعادل للأسود الثلاثة.

هذا القرار شهد انتقادًا من قِبل المهاجم الإنجليزي السابق ومحلل بي بي سي، آلان شيرر، بقوله "مرة أخرى، إنجلترا محظوظة، كان على سورلوث أن يمرر الكرة إلى هالاند بسرعة أكبر قبل ذلك بكثير، ولكنه اختار ألا يفعل ذلك، وبعد ذلك لم يعد أمامه مخرج، ركض مباشرة نحو مجموعة من المدافعين".