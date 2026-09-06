"نستهدف المركز الرابع أو الخامس" .. رسالة تورط أسامة هوساوي أمام الجماهير بشأن أهدافه مع الأهلي

في الثالث من سبتمبر الجاري، أعلن الأهلي في بيان رسمي، إنهاء علاقته التعاقدية مع روي بيدرو، متوجهًا له بالشكر على الفترة التي عمل بها داخل النادي.

وتقرر تصعيد أسامة هوساوي؛ نجم الراقي الأسبق، من منصب مساعد المدير الرياضي لخلافة بيدرو في منصبه، بعد نجاحه في تطوير الأكاديمية والفئات السنية بالنادي، بحسب ما جاء في البيان.

هذا القرار اتخذ بعدما تعرض روي بيدرو لحملة هجوم من جماهير الأهلي طوال الأسابيع الماضية، تبعها استياء من قبل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتدخل البرتغالي فيما لا يعنيه، وفقًا لما كشفه الصحفي خالد الزهراني.







