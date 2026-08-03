"البخيل" تحول إلى طماع؟ أرسين فينجر "المتهم" وراء أطماع إنفانتينو

مع كشف "تايمز" عن خطة إنفانتينو بخصوص خصخصة كأس العالم، نشرت "تيليجراف" مقالًا تتساءل عن دور فينجر في تلك الخطة، وهو الذي منذ تعيينه في 2019 بمنصبه بالاتحاد الدولي لكرة القدم خيب آمال الكثير من عشاقه.

الصحيفة البريطانية طرحت سؤالًا حول صمت فينجر الحالي بخصوص هذا المشروع، الفرنسي يعد من دائرة المقربين لإنفانتينو مؤخرًا ولابد وأنه كان على علم بتلك المخططات قبل خروجها للعلن، فهل هو كان من فئة المعارضين الذي طفت أسمائهم على السطح مؤخرًا وينتظر اللحظة المناسبة لإبداء رأيه، أم وراء صمته تأييد لفكرة رئيس فيفا غير معلن وعدم رغبة في السباحة عكس التيار عقب عاصفة الغضب الشعبي والتراجع عنها رسميًا.

دور فينجر الأساسي هو "تطوير اللعبة" ورأينا مؤخرًا مقترحاته بخصوص قوانين مثل التسلل مثلًا، ومن هنا السؤال حول مدى انخراطه في قصة خصخصة المونديال وبيع أصوله لأنها تدخل ضمن صلاحياته كون كأس العالم أهم بطولات ومنتجات فيفا، وأي قرار يخص بطولة هي الأهم في اللعبة لا يجد أن يحدث دون علم مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي وأحد أهم الوجوه فيه كما شاهدنا حضوره المكثف في المونديال الأخير.

الأيام والأسابيع القادمة ستكون حاسمة لتحديد موقف فينجر، الاستمرار في الصمت سيطرح المزيد من علامات الاستفهام حول موقفه، خصوصًا من تشديد الخناق من المعترضين على إنفانتينو والمطالبة برحيله وظهور منشقين ضمن أبرز رجاله في فيفا، وكل يوم يمر دون اتضاح موقف فينجر سيضعه في خانة "الطمع" التي يقف على رأسها رئيس الاتحاد الدولي الذي لا يريد أحد في الوقت الحالي أن يكون في صفه، على الأقل في العلن!