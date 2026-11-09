هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
ترجمه

"لن تتقدموا بهذا الكذب" .. رابيو يثير الجدل بعد واقعة إنذار لاعب جنوي أمام ميلان!

ميلان
الدوري الإيطالي
أدريان رابيو
جنوى
اليساندرو ماركاندالي

الجدل لم يتوقف رغم فوز ميلان على جنوى..

المباريات التالية
ساسوولو

ساسوولو

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

جنوى

جنوى

ميلان

ميلان

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

فروسينوني

فروسينوني

انتهت المباراة بنتيجة (2-1)، على ملعب فيراريس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، حيث تفوق فريق روبن أموريم على جنوى، بفضل هدفي كريستيان بوليسيتش وألفادجو سيسيه، لكن ميلان احتج على واقعة في بداية الشوط الثاني.

أليساندرو ماركاندالي أوقف أدريان رابيو، بإمساكٍ واضح، قبيل خط منتصف الملعب، وحصل على إنذار، لكن لاعبي ميلان ودكة البدلاء ثاروا في وجه الحكم دافيدي ماسا مطالبين بطرده؛ لأنه رغم بُعد المسافة عن المرمى، لم يكن هناك المزيد من العوائق أمام الهجمة الهجومية. احتجاجات شديدة أدت إلى إنذار رابيو نفسه وطرد ثلاثة من أعضاء دكة بدلاء ميلان، من بينهم طبيب النادي ماتزوني.

لكن الجدل لم ينتهِ، لأن لاعب الوسط الفرنسي نفسه زاد الطين بلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

  • تعليق كالفاريزي

    كل شيء بدأ من تعليق الحكم السابق جانباولو كالفاريزي، الذي قدّم على حسابه الشخصي على إنستجرام تحليلاً للقطة ماركاندالي ورابيو، معلقًا "هل كانت لعبة رابيو تمثّل فرصة لتسجيل هدف؟ بالتأكيد نعم.

    ولكن، لنتذكّر أنه وفقاً للقانون، ولكي يتحقق ما يُعرف بـDOGSO، يجب أن تكون الفرصة واضحة وجلية. ولهذا السبب تحديدًا، ينص القانون نفسه على تقييم 4 معايير: حيازة الكرة، الاتجاه العام للّعبة، عدد المدافعين، والمسافة عن المرمى.

    في هذه الحالة، وبالنظر إلى أننا في موضع جانبي قليلاً، وعلى بُعد حوالي 60 مترًا من المرمى، أرى أن قرار ماسا بإشهار البطاقة الصفراء لماركاندالي قابل للتبرير، لكنني أعتقد أنه لو أشهر الحكم البطاقة الحمراء وطرده من الملعب، لما كان حكم الفيديو المساعد كامبلوني قد تدخّل".

  • رابيو: "الكذب لن يجعلكم تمضون قُدُمًا"

    وتعليقًا على ذلك، نشر رابيو، رسالة شديدة اللهجة، للرد على منشور كالفاريزي، بقوله "في الحياة، كما في كرة القدم، يمكن ارتكاب الأخطاء، لكن يجب على الأقل معرفة كيفية الاعتراف بها. الكذب المستمر لن يجعلكم تمضون قدمًا، والكرة الإيطالية هي من تتحمّل العواقب. فكّروا في ذلك. مساء الخير".

  • اللائحة الجديدة

    تتعلق احتجاجات ميلان تجاه ماسا أيضًا بموقف ألفادجو سيسيه، الذي لم يؤخذ في الاعتبار في اللعبة.

    ومع التعميم رقم 1 لموسم "2026-2027"، وردت التعديلات على قوانين اللعبة التي أقرها المجلس الدولي لكرة القدم (آيفاب)، وفيما يخص الإجراءات التأديبية، وتحديدًا "منع تسجيل هدف أو فرصة واضحة لتسجيل هدف (DOGSO)"، فقد جاء أنه اعتبارًا من هذا العام "يُدرج موقع المهاجمين وعددهم ضمن الاعتبارات المتعلقة، إذ يمكن لذلك أيضًا أن يساعد في تحديد ما إذا كانت هناك فرصة واضحة لتسجيل هدف".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
المباريات التالية
ساسوولو

ساسوولو

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

جنوى

جنوى

ميلان

ميلان

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

فروسينوني

فروسينوني