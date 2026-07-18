أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | صفقة جديدة .. تفسير غريب لفشل ضم ميسي وبنود "تنتصر للزعيم" في عقد ليوناردو!
شراكة استراتيجية جديدة
أعلن نادي الهلال عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع مجموعة NHC، والتي ستصبح شريكًا رئيسًا للهلال لمدة ثلاثة مواسم، وبموجبها، سيظهر شعار المجموعة على قمصان جميع فريق الهلال، وفرق الأكاديميات، إلى جانب حزمة من الحقوق التجارية والتسويقية، داخل وخارج الملعب.
- Getty Images
وكيل مالكوم يرد على العروض .. وتطورات قضية لودي
أكد وكيل البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الهلال، لموقع 365Scores، أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات بين اللاعب وناديي فلامنجو أو جريميو، أو تلقيه عروضًا من أندية برازيلية، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن موكله مستمر مع الهلال، ولم يتلق أي عروض أو اتصالات رسمية بشأنه حتى اللحظة.
يأتي ذلك وسط تردد أنباء تفيد بأن الجزيرة الإماراتي وضع مالكوم ضمن حساباته في الموسم المُقبل، حيث يعد الخيار الأول لتعويض رحيل نبيل فقير، إلا أن الأمر يشترط بأن ينتقل اللاعب مجانًا، وأن يفسخ عقده بالتراضي مع إدارة الزعيم.
من ناحية أخرى، صرّح وكيل رينان لودي، بأنه لم يصدر أي حكم، في قضية الظهير البرازيلي رينان لودي، الذي أنهى عقده مع الهلال من طرف واحد، ولا تزال القضية منظورة لدى الفيفا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر حكم خلال الأسبوع المُقبل، مبديًا ثقته بأنه سيكون لصالح البرازيلي.
- Getty
كواليس جديدة في عقد ليوناردو
أعلن الهلال عن موافقته على رحيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي انتقل رسميًا إلى صفوف أياكس أمستردام، في صفقة قدرت بمبلغ 20 مليون يورو.
ومن جانبه، كشف الإعلامي حمد الصويلحي، عن كواليس جديدة في عقد ليوناردو، مؤكدًا أن الهلال وضع أحقية نسبة 17% من بيع عقد اللاعب لأي نادٍ مستقبلًا، من أياكس، فضلًا عن بند يتعلق بالمكافآت المشروطة للهلال، إذا ما حقق اللاعب بعض الأرقام خلال مسيرته.
- Getty Images
تفسير غريب لفشل صفقة ميسي
"رئيس الهلال تآمر ضد النادي" .. الرد على تفسير غريب لفشل انتقال ميسي إلى الزعيم
عاد اسم ليونيل ميسي للارتباط مرة أخرى بدوري روشن السعودي، ولكن هذه المرة مع قصة انتقاله إلى الهلال قبل انضمامه لنادي إنتر ميامي الأمريكي.
الإعلامي السعودي صالح الطريقي، خرج من أجل الرد على نظرية تقول إن "هناك من في الهلال لم يريدون انتقال ميسي للزعيم"، مبديًا تعجبه من هذا الاتهام.
- Getty Images
زيارة مفاجئة من صلاح إلى الرياض
رئيس بيشكتاش لم يحسم التوقيع .. زيارة "مفاجئة" من محمد صلاح إلى الرياض!
لا يزال الجدل دائرًا حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، الذي رحل عن ليفربول قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي تعالت فيه أسهم انتقاله إلى بيشكتاش، في فترة الميركاتو الصيفي.
صلاح تحول إلى مطلب جماهيري علني، بين مشجعي بيشكتاش، الذين طالبوا سردال أدالي، رئيس النادي، بالتعاقد معه، فيما أفادت تقارير بأن العملاق التركي تقدم - بالفعل - بعرض إلى الجناح المصري، وأن الأمور المالية تفصل بين إتمام التعاقد.
"أندية لا يريد اللعب لها؟" .. وكيل صلاح يخرج برسالة تؤكد اقترابه من حسم مستقبله!
خرج رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، من أجل إثارة المزيد من الجدل والغموض حول مستقبل لاعب ليفربول السابق في الميركاتو الحالي.
صلاح قرر إنهاء عقده بالتراضي مع ليفربول الموسم الماضي، ليكون متاحًا بالمجان، وسط أنباء حول انتقاله لأي من الدوري الأمريكي أو التركي أو السعودي، مع عدم استبعاد إمكانية استمراره في إنجلترا مع فريق آخر.
- Getty Images
رحيل مشروط لكوليبالي وحقيقة التفاوض مع رافينيا وكين
رغم تصريحات وكيله: 60 يومًا تحسم مصير كوليبالي .. قد يصبح خارج الهلال في حالة واحدة!
لا يزال مستقبل الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مثار جدل واسع، في ظل الأداء السيء الذي قدمه في نهائيات كأس العالم، وكذلك أنباء إصابته، بالتزامن مع بدء معسكر الفريق الإعدادي بالنمسا، من أجل التحضير للموسم الجديد.
فيديو | هل تفاوض الهلال مع رافينيا وهاري كين؟ سياسة جديدة تمنع الزعيم "مؤقتًا" من ضم أي أجنبي!
كشف الإعلامي السعودي حمد الصويلحي، عن عدم دخول نادي الهلال في مفاوضات مع أي لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الهلال ارتبط بتدعيمات قوية للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتحديد لرافينيا جناح نادي برشلونة الإسباني، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ، ومن جانبه خرج الصويلحي للرد على تلك الأنباء.
لن يمانع بيعه بهذا المبلغ .. الهلال يراقب مدافع ميلان بناء على طلب إنزاجي!
تواصل إدارة نادي الهلال، البحث عن تعزيزات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من الدوري الإيطالي على وجه الخصوص؛ بعد رصد صفقتين في مركز قلب الدفاع.
- Getty
الهلال يستعد للموسم الجديد
ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027؟
يخوض نادي الهلال بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.
يريد الهلال أن يعوض إخفاقات الموسم الماضي حيث لم يتوج بأي من اللقبين الأهم دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.
وبدأ البرنامج التحضيري للهلال خلال صيف 2026، في تحضيرات محلية شملت خوض الهلال مباراة أمام المتحد.
"الموسم الجديد بالدوري السعودي تحت عنوان اعذرونا إلى حين ميسرة"!
أعرب الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن عدم تفاؤله بالموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-27، مؤكدًا معاناة الثلاثي النصر، الاتحاد والأهلي من أزمة مالية، وعدم وضوح الصورة حول الميزانية المخصصة للميركاتو الصيفي الجاري.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا