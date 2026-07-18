أخبار الهلال اليوم | صفقة جديدة .. تفسير غريب لفشل ضم ميسي وبنود "تنتصر للزعيم" في عقد ليوناردو!

أكد وكيل البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الهلال، لموقع 365Scores، أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات بين اللاعب وناديي فلامنجو أو جريميو، أو تلقيه عروضًا من أندية برازيلية، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن موكله مستمر مع الهلال، ولم يتلق أي عروض أو اتصالات رسمية بشأنه حتى اللحظة.

يأتي ذلك وسط تردد أنباء تفيد بأن الجزيرة الإماراتي وضع مالكوم ضمن حساباته في الموسم المُقبل، حيث يعد الخيار الأول لتعويض رحيل نبيل فقير، إلا أن الأمر يشترط بأن ينتقل اللاعب مجانًا، وأن يفسخ عقده بالتراضي مع إدارة الزعيم.

من ناحية أخرى، صرّح وكيل رينان لودي، بأنه لم يصدر أي حكم، في قضية الظهير البرازيلي رينان لودي، الذي أنهى عقده مع الهلال من طرف واحد، ولا تزال القضية منظورة لدى الفيفا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصدر حكم خلال الأسبوع المُقبل، مبديًا ثقته بأنه سيكون لصالح البرازيلي.



